scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मनोज तिवारी की बेटी रीति के नाम पर कंपनी, मामा का धोनी से कनेक्शन… ऐसे खड़ा किया करोड़ों का कारोबार

मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी के 'बिग बॉस' में कदम रखते ही उनके मामा अरुण पांडे अचानक सुर्खियों में आ गए हैं. अरुण पांडे ने अपनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी 'रीति स्पोर्ट्स' का नाम अपनी भांजी के नाम पर रखा था, जिसने खेल जगत में अपनी खास पहचान बनाई. पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी के जिगरी दोस्त रहे अरुण ने उनके साथ मिलकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया.

Advertisement
X
कौन हैं अरुण पांडे? (Photo: Instagram @arunpandey0909)
कौन हैं अरुण पांडे? (Photo: Instagram @arunpandey0909)

बीजेपी सांसद और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी ने सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' में धमाकेदार एंट्री ली है. मनोज तिवारी खुद अपनी बेटी को शो के मंच तक छोड़ने आए थे और इस दौरान वो काफी भावुक भी नजर आए. रीति, मनोज तिवारी की पहली पत्नी रानी तिवारी (प्रतिमा पांडे) की बेटी हैं.

रीति के शो में कदम रखते ही पूरा तिवारी और पांडे परिवार चर्चा में आ गया है. इंटरनेट पर लोग अब रीति के सगे मामा अरुण पांडे को भी सर्च कर रहे हैं, जो क्रिकेट और बिजनेस वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा चेहरा हैं. अरुण भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह के बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं. 

भांजी के नाम से बनाई कंपनी

सम्बंधित ख़बरें

Suresh Raina (PHOTO: Reuters)
रैना के संन्यास पर हैरान रह गए थे धोनी, दिग्गज ने खोला राज
Sri Lanka's 19-year-old Tony Greig - a young fast bowler with Bradman, Waugh and Lara in his family
ब्रैडमैन, लारा से रिश्ता... 19 साल का पेसर कौन? धोनी से भी है कनेक्शन
Mahendra Singh Dhoni
धोनी का साफ ऐलान- 'Impact Player नहीं बनूंगा', तो IPL कैसे खेलेंगे?
Kiran More, Mahendra Singh Dhoni
धोनी को खोजने वाला क्रिकेटर, विकेट के पीछे से PAK स्टार को 'रुलाया'
MS Dhoni, Rishabh Pant
'हुक्का पीके आता हूं...', पंत संग पार्टी में धोनी! VIDEO से मचा बवाल

रीति तिवारी के मामू अरुण पांडे 'रीति स्पोर्ट्स' कंपनी के फाउंडर हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी इस करोड़ों की कंपनी का नाम मनोज तिवारी और रानी तिवारी की बेटी रीति तिवारी के नाम पर ही रखा है. अरुण पांडे की यह कंपनी महेंद्र सिंह धोनी का काम देखती थी. 

धोनी से खास कनेक्सन

अरुण पांडे लंबे समय तक पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बिजनेस पार्टनर और मैनेजर रहे हैं. धोनी का करोड़ों का ऑफ-फील्ड बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने के पीछे अरुण का दिमाग ही माना जाता है. 

Advertisement

बता दें कि वाराणसी के रहने वाले अरुण खुद उत्तर प्रदेश के लिए स्टेट लेवल क्रिकेट भी खेल चुके हैं. वो बाएं हाथ के शानदार स्पिनर रहे हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से पढ़ाई की है.

 

बड़ी-बड़ी कंपनियों को पछाड़ अरुण पांडे ने बनाई पहचान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2011 के वर्ल्ड कप से ठीक पहले 2010 में धोनी का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था. ऐसे में कई बड़ी कंपनियां धोनी को अपने साथ जोड़ने की होड़ में थीं, लेकिन भारतीय कप्तान ने अपने जिगरी दोस्त आरुण पांडे और उनकी कंपनी रीति स्पोर्ट्स (Rhiti Sports) पर ही भरोसा जताया और उन्हीं का हाथ थामा था. 

 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अरुण पांडे ने 'धोनी' के नाम को प्रमोट करने के लिए कई ब्रांड्स और कंपनियां बनाईं, जिनमें 'स्पोर्ट्सफिट' (SportsFit) शामिल थी. उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी' भी बनाई. धोनी की इस बायोपिक फिल्म के अरुण पांडे को-प्रोड्यूसर थे. 

बताया जाता है कि एक दौर था जब रीति ग्रुप केवल धोनी ही नहीं, बल्कि साइना नेहवाल, सुरेश रैना, रवींद्र जडेजा और आरपी सिंह जैसे दिग्गजों का काम संभालता था. चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के मार्केटिंग राइट्स भी इसी कंपनी के पास थे.

आज भले ही धोनी और अरुण पांडे के कारोबारी रास्ते अलग हो चुके हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिकेट के 'कैप्टन कूल' को भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बनाने का क्रेडिट उनके इस दोस्त और बिजनेस पार्टनर रहे अरुण पांडे को भी जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Duleep Trophy 2026: त‍िलक वर्मा का बैडलक, 99 रन पर हो गया 'धोखा'... ईस्ट वालों ने साउथ वालों के साथ किया खेला |
    मनोज तिवारी की बेटी रीति के नाम पर कंपनी, मामा का धोनी से कनेक्शन… ऐसे खड़ा किया करोड़ों का कारोबार |
    पीएम मोदी के जन्मदिन पर क्या है बीजेपी का खास प्लान? पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बताया |
    बिलखती मां, चीखती बहन और बदहवास पिता... दिल्ली से दुर्ग पहुंचा बेटे का शव, सत्य निकेतन हादसे में गई जान |
    वोट के लिए साबुन उठाया, बैठकर मांजे बर्तन... फिर महिला के छुए पैर, प्रत्याशी का VIDEO वायरल |
    '4-5 लड़के पिता को लात-घूंसों से पीट रहे थे', FIR में दर्ज है मणिपुरी म्यूजिशियन के कत्ल की पूरी कहानी |
    Eiffel Tower Controversy: क्या है हिंदू संगठन BAPS जिसके एफिल टावर दौरे को लेकर पूरे फ्रांस में मचा बवाल, दुनिया भर में हैं इसके भव्य मंदिर |
    ग्लेशियर को लगी गर्मी! स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों ने बर्फ को ओढ़ाया कंबल |
    पहले नेहा, अब रिया... बिहार की ट्रेन में फिर शराब ले जाती लेडी तस्कर पकड़ी गई |
    कौशाम्बी में गाड़ी टच होने पर पेट्रोल पंप पर युवक को थप्पड़ों से पीटा! CCTV फुटेज हुआ वायरल
    Advertisement