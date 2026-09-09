वोट के लिए साबुन उठाया, बैठकर मांजे बर्तन... फिर महिला के छुए पैर, प्रत्याशी का VIDEO वायरल

बुधवार को राजस्थान में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है. ऐसे में प्रत्याशी मतदाताओं से समर्थन मांगने में जुटे हैं. इसी बीच कोटा से एक वीडियो सामने आया है. इसमें एक प्रत्याशी घर के बाहर बर्तन धो रही महिला के पास जाकर बैठ जाते हैं. वह महिला के साथ बर्तन धोने में हाथ बंटाते हैं. इसके बाद महिला के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं. अब इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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मामला कोटा नगर निगम चुनाव का है. वार्ड 33 से निर्दलीय उम्मीदवार कृष्ण मुरारी कहार जनसंपर्क कर रहे थे. इसी दौरान वह एक घर के बाहर पहुंचे. वहां एक महिला अपने घर के बर्तन धो रही थी. कृष्ण मुरारी उसके पास गए और वहीं बैठ गए. इसके बाद उन्होंने बर्तन धोने में महिला का हाथ बंटाया. चुनाव के दिन सामने आए इस वीडियो की अब काफी चर्चा हो रही है.

वायरल वीडियो में कृष्ण मुरारी महिला के बगल में जमीन पर बैठे नजर आते हैं. उन्होंने बर्तन धोने वाला साबुन उठाया और बर्तनों को रगड़कर साफ करने लगे. इसके बाद उन पर पानी डालकर अच्छी तरह धोया भी. कुछ देर तक वह महिला के साथ इसी तरह घरेलू काम में हाथ बंटाते दिखे. आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं और वोट की अपील करते हैं. लेकिन यहां जनसंपर्क का तरीका थोड़ा अलग नजर आया. घर के बाहर बर्तन धोते प्रत्याशी का वीडियो वहीं मौजूद किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया.

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बर्तन धोने के बाद छुए महिला के पैर

बर्तन धोने के बाद कृष्ण मुरारी ने महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. वीडियो का यह हिस्सा भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. जनसंपर्क के दौरान हुए इस पूरे वाकये को किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा.

वीडियो सामने आने के बाद इस अंदाज को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे आम लोगों के बीच घुलने-मिलने और जमीन से जुड़े रहने का तरीका बता रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे चुनाव प्रचार का हिस्सा मान रहे हैं.

कोटा में निकाय चुनाव के बीच प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज है. ऐसे में कृष्ण मुरारी कहार का बर्तन धोने वाला यह अंदाज फिलहाल चर्चा में है. अब यह तरीका मतदाताओं पर कितना असर डालता है, इसका पता चुनाव नतीजों के बाद ही चलेगा.

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