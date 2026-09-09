scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वोट के लिए साबुन उठाया, बैठकर मांजे बर्तन... फिर महिला के छुए पैर, प्रत्याशी का VIDEO वायरल

कोटा में निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण मुरारी कहार वोट मांगने एक महिला के घर पहुंचे. वहां उन्होंने बर्तन मांजे, फिर महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
कोटा में जनसंपर्क के दौरान जमीन पर बैठकर बर्तन धोते प्रत्याशी. (Photo: ITG)
कोटा में जनसंपर्क के दौरान जमीन पर बैठकर बर्तन धोते प्रत्याशी. (Photo: ITG)

बुधवार को राजस्थान में निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो रही है. ऐसे में प्रत्याशी मतदाताओं से समर्थन मांगने में जुटे हैं. इसी बीच कोटा से एक वीडियो सामने आया है. इसमें एक प्रत्याशी घर के बाहर बर्तन धो रही महिला के पास जाकर बैठ जाते हैं. वह महिला के साथ बर्तन धोने में हाथ बंटाते हैं. इसके बाद महिला के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं. अब इस पूरे वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मामला कोटा नगर निगम चुनाव का है. वार्ड 33 से निर्दलीय उम्मीदवार कृष्ण मुरारी कहार जनसंपर्क कर रहे थे. इसी दौरान वह एक घर के बाहर पहुंचे. वहां एक महिला अपने घर के बर्तन धो रही थी. कृष्ण मुरारी उसके पास गए और वहीं बैठ गए. इसके बाद उन्होंने बर्तन धोने में महिला का हाथ बंटाया. चुनाव के दिन सामने आए इस वीडियो की अब काफी चर्चा हो रही है.

वायरल वीडियो में कृष्ण मुरारी महिला के बगल में जमीन पर बैठे नजर आते हैं. उन्होंने बर्तन धोने वाला साबुन उठाया और बर्तनों को रगड़कर साफ करने लगे. इसके बाद उन पर पानी डालकर अच्छी तरह धोया भी. कुछ देर तक वह महिला के साथ इसी तरह घरेलू काम में हाथ बंटाते दिखे. आमतौर पर चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात करते हैं और वोट की अपील करते हैं. लेकिन यहां जनसंपर्क का तरीका थोड़ा अलग नजर आया. घर के बाहर बर्तन धोते प्रत्याशी का वीडियो वहीं मौजूद किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

amer tourist guide stabbed to death accused arrested
मामूली विवाद से हत्या तक, आखिर क्यों मारा गया आमेर में टूरिस्ट गाइड?
पुलिस की करतूत का सीसीटीवी से खुला राज. (Photo: Screengrabs)
जयपुर पुलिस की करतूत! चोरों से करवाई चोरी फिर खुद बरामद की बाइक- CCTV
rajasthan local body elections first phase voting
'वन स्टेट, वन इलेक्शन' का पहला प्रयोग आज, राजस्थान में किसका क्या दांव पर?
जयपुर में टूरिस्ट गाइड की हत्या पर भड़का आक्रोश, आमेर बाजार बंद
Jaipur tourist guide stabbed to death in Amer locals protest demanding justice
जयपुर में टूरिस्ट गाइड की चाकू मारकर हत्या, विरोध में सड़कों पर लोग
Advertisement

बर्तन धोने के बाद छुए महिला के पैर

बर्तन धोने के बाद कृष्ण मुरारी ने महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. वीडियो का यह हिस्सा भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. जनसंपर्क के दौरान हुए इस पूरे वाकये को किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इसके बाद वीडियो तेजी से वायरल होने लगा.

वीडियो सामने आने के बाद इस अंदाज को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे आम लोगों के बीच घुलने-मिलने और जमीन से जुड़े रहने का तरीका बता रहे हैं. वहीं कुछ लोग इसे चुनाव प्रचार का हिस्सा मान रहे हैं.

कोटा में निकाय चुनाव के बीच प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज है. ऐसे में कृष्ण मुरारी कहार का बर्तन धोने वाला यह अंदाज फिलहाल चर्चा में है. अब यह तरीका मतदाताओं पर कितना असर डालता है, इसका पता चुनाव नतीजों के बाद ही चलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    '4-5 लड़के पिता को लात-घूंसों से पीट रहे थे', FIR में दर्ज है मणिपुरी म्यूजिशियन के कत्ल की पूरी कहानी |
    Eiffel Tower Controversy: क्या है हिंदू संगठन BAPS जिसके एफिल टावर दौरे को लेकर पूरे फ्रांस में मचा बवाल, दुनिया भर में हैं इसके भव्य मंदिर |
    जिस ऊन को फेंक देते हैं, वही बचाएगा ग्लेशियर? स्विट्जरलैंड में वैज्ञानिकों का अनोखा टेस्ट |
    पहले नेहा, अब रिया... बिहार की ट्रेन में फिर शराब ले जाती लेडी तस्कर पकड़ी गई |
    कौशाम्बी में गाड़ी टच होने पर पेट्रोल पंप पर युवक को थप्पड़ों से पीटा! CCTV फुटेज हुआ वायरल |
    मंदिर में अकेले रहे, गांववालों से मांगी रोटी… नीम करोली बाबा बने 'हनुमान अंश' फेम शोभिनव ने दिया आशीर्वाद, लगा डर! |
    PM मोदी के जन्मदिन से BJP चलाएगी एक महीने का ‘सेवा संकल्प अभियान’, नितिन नवीन ने बताया प्लान |
    यहां गर्मी से बचने की जगह नहीं... ऊपर सूरज, नीचे 1000°C का भट्ठा और बीच में मजदूर |
    'मिर्जापुर: द मूवी' ने तोड़े कमाई के कौनसे रिकॉर्ड? देखें मूवी मसाला |
    Meta का नया AI करेगा आपके सारे काम, ईमेल भेजने से लेकर टिकट बुकिंग तक सब होगा ऑटोमेटिक
    Advertisement