दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में साउथ जोन की ओर से त‍िलक वर्मा ने शानदार पारी खेली, वो बुधवार (9 स‍ितंबर) को मैच के चौथे द‍िन अपना शतक से चूक गए. लेकिन उनकी पारी में जुझारूपन साफतौर पर नजर आया. त‍िलक ने 211 गेंदों पर 99 रन बनाए. त‍िलक के आउट होते ही साउथ जोन की टीम 336 रनों पर न‍िपट गई. ध्यान रहे ईस्ट जोन ने 708/10 का स्कोर बनाया था.

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शतक से पहले तक त‍िलक की इस पारी में उनका धैर्य, समर्पण और लगन साफ तौर पर द‍िखा, लेक‍िन वो शतक पूरा करने के चक्कर में प्रेशर हैंडल नहीं कर सके और कोनैन कुरैशी की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए. यह कुरैशी का मैच में दूसरा व‍िकेट रहा. त‍िलक ने अपनी पारी में 9 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 46.92 का रहा.

South Zone are 336 all out. East Zone take a lead of 372 runs in the first innings!



Kounain Quraishi takes the final wicket as Captain Tilak Varma misses out on his century by one run.



The South Zone captain is being appreciated by the East Zone players as he walks off 👏… pic.twitter.com/IizgxUK8K4 — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 9, 2026

खास बात यह रही कि त‍िलक ने अपने शतक को पूरा करने के लिए काफी धैर्य द‍िखाया, लेकिन जब साउथ जोन की टीम का नौवां व‍िकेट ग‍िरा तो वो अपना धैर्य खो बैठे और जल्द से जल्द शतक पूरा करने के चक्कर में नर्वस नाइंटी नाइन का श‍िकार हो गए.

ध्यान रहे त‍िलक वर्मा इस दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन की कप्तानी भी संभाल रहे थे, वह वैभव सूर्यवंशी से नोकझोंक के कारण चर्चा में आए थे.



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वैसे साउथ जोन की तरफ से त‍िलक वर्मा के अलावा देवदत्त पड‍िक्कल ने 62 रनों की पारी खेली थी. वहीं चामा म‍िल‍िंद ने 43 रन बनाए. गेंदबाजी की बात की जाए तो ईस्ट जोन की तरफ से मुकेश कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 19 ओवर्स में 62 रन देकर 3 विकेट लिए. वहीं मोहम्मद शमी 16 ओवर्स में 42 रन देकर 2 सफलताएं अर्ज‍ित कीं. श‍िखर मोहन और कोनैन कुरैशी को भी 2-2 सफलताएं म‍िलीं.



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