खतरे में गोविंदा संग शादी! फैमिली कोर्ट गईं सुनीता, लगीं परेशान, बेटे यश ने संभाला

बॉलीवुड के हीरो नंबर वन गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच चल रहा तनाव जगजाहिर हो चुका है. इस बीच बुधवार को सुनीता को मुंबई में फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया. उनके साथ उनके बेटे यश भी थे. हमेशा कैमरे पर बोलने वाली सुनीता इस बार परेशान और चुप दिखाई दीं.

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फैमिली कोर्ट के बाहर दिखीं सुनीता

19 अगस्त को सुनीता आहूजा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया. वीडियो में सुनीता फैमिली कोर्ट से बाहर निकलती दिख रही हैं. पैपराजी उन्हें देखते ही कैमरा लेकर उनके पास दौड़े. पैपराजी ने पूछा कि आप कुछ कहना चाहेंगी कि कोर्ट में क्या हुआ. इतना सुनते ही सुनीता ने गुस्से से कैमरे की ओर देखा. उनके बेटे यश कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं हुआ. जाने दीजिए. इसके बाद वो अपनी मां को प्रोटेक्ट करते हुए कार तक ले जाते हैं.

कार में बैठने से पहले सुनीता इरिटेट होकर कहती हैं कि बर्थडे मानने गए थे और फिर वो चली जाती हैं. वीडियो सामने आने के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि सुनीता और गोविंदा तलाक ले रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि आखिर सुनीता ने अपने लिए स्टैंड लिया. कई लोगों ने कहा कि पति को बदनाम करने से अच्छा है कि अलग रहो. गोविंदा के फैन्स उनके लिए खुश दिखे. सुनीता फैमिली कोर्ट क्यों गईं और वहां क्या हुआ. फिलहाल इसका सही जवाब उनके पास है.

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गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं—टीना और यशवर्धन. हालांकि, पिछले कुछ समय से दोनों के बीच संबंधों में दरार की खबरें सामने आ रही थीं. दिसंबर 2024 में सुनीता ने मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की थी. हालांकि, दोनों ही तलाक की खबरों से इनकार करते दिखे.

सुनीता इंटरव्यूज में गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बात करती दिखती हैं. हाल ही में गोविंदा अपनी फिल्म की हीरोइन कोमल के साथ एयरपोर्ट पर दिखे. सुनीता ने गोविंदा के लिए कहा कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ घूमता है, उसे शर्म आनी चाहिए. इसके बाद गोविंदा ने वीडियो शेयर कर सुनीता को हद में रहने के लिए कहा.

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