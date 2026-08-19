scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या सरकार छात्रों को प्रदर्शन में जाने से रोक सकती है? विजय सरकार के फैसले पर उठे सवाल

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट्स को कॉकरोच जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शन में जाने से रोकने का एक निर्देश जारी किया था, जिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं.

Advertisement
X
तमिलनाडु सरकार ने प्रदर्शन से जुड़ा फैसला वापस ले लिया है. (Photo: PTI)
तमिलनाडु सरकार ने प्रदर्शन से जुड़ा फैसला वापस ले लिया है. (Photo: PTI)

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक निर्देश जारी किया था, जिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, यहां की सरकार ने प्रदेश के स्टूडेंट्स को कॉकरोच जनता पार्टी और लेफ्ट पार्टियों की ओर से आयोजित प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के निर्देश दिए गए थे. हालांकि, अब सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है. लेकिन, एक सवाल अभी भी है कि क्या क्या सरकार छात्रों को प्रदर्शन और आंदोलन में शामिल होने से रोक सकती है? तो समझते हैं इस पर कानून क्या कहता है...

कानून जानने से पहले आपको बता दें कि सरकार ने आदेश क्या दिया था. दरअसल, सरकार ने 14 अगस्त को सभी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को एक आदेश भेजा गया था. इसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया था. स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को मिलकर इस पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन, जब इस पर बवाल हुआ तो इसे वापस ले लिया गया है.

क्या सरकार ऐसा कर सकती है?

सम्बंधित ख़बरें

anti poaching camps blown up Karnataka forest
तमिलनाडु-कर्नाटक में 'जंगल वॉर', शिकारियों की मौत के बाद एंटी-पोचिंग कैंप तबाह
DMK president MK Stalin (left) and Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay
'करप्शन की फाइल सही समय पर खोलूंगा', स्टालिन को CM विजय की वॉर्निंग
Student protest
विजय सरकार का यू-टर्न... प्रोटेस्ट में छात्रों को शामिल होने से रोकने का आदेश वापस
Tamil Nadu CM C Joseph Vijay.
हर विधायक को मिलेगी नई कार, फिल्म स्टार से CM बने विजय का ऐलान
पुजारी, जिसकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई. (Photo: ITG)
सिरदर्द-उल्टी के बाद दिमाग में ब्लीडिंग, पुलिस की पिटाई से पुजारी की मौत

बता दें कि सरकार की ओर से स्टूडेंट्स को प्रदर्शन में जाने से नहीं रोका जा सकता है. लेकिन, अगर किसी प्रदर्शन से हिंसा, कानून-व्यवस्था बिगड़ने या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है, तो प्रशासन उस प्रदर्शन पर पाबंदी लगा सकता है. लेकिन, स्टूडेंट्स को प्रदर्शन में जाने से मना नहीं किया जा सकता है. भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी बात कहने और शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठा होने का अधिकार देता है. इसे आर्टिकल-19 के तहत मौलिक अधिकार मिला हुआ है. इसलिए अगर कोई छात्र किसी शांतिपूर्ण और कानूनी प्रदर्शन में शामिल होना चाहता है, तो सिर्फ यह कहकर कि वह छात्र है, उसे रोक देना सही नहीं है. 

Advertisement

अगर किसी प्रदर्शन में हिंसा की आशंका है, हथियार हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हो रहा है या उससे गंभीर कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होने का खतरा है, तो पुलिस और प्रशासन उस प्रदर्शन को रोक सकते हैं या उस पर शर्तें लगा सकते हैं. लोगों का प्रदर्शन का अधिकार खत्म नहीं कर सकती. 

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनोज के मिश्रा का कहना है कि ऐसे स्टूडेंट्स को प्रदर्शन में जाने से रोका जाना सही नहीं है. उन्होंने बताया कि सरकार बिना वजह या कारण के स्टूडेंट्स को प्रदर्शन में जाने से रोक नहीं सकती है.
 
सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है मना

इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट के वकील प्रेम जोशी ने भी बताया कि सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया जा सकता है. उन्होंने बताया, 'सुप्रीम कोर्ट ने Himat Lal K. Shah v. Commissioner of Police (1973) मामले में माना था कि सरकार सार्वजनिक जगहों पर होने वाली सभाओं को नियंत्रित करने के लिए नियम बना सकती है, लेकिन अधिकारियों को ऐसी मनमानी शक्ति नहीं दी जा सकती कि वे किसी भी सभा को अपनी मर्जी से रोक दें. 

इनके अलावा रामलीला मैदान और मजदूर किसान शक्ति संगठन केस में भी कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को संविधान से जुड़ा महत्वपूर्ण अधिकार माना था. साथ ही यह भी साफ किया कि इस अधिकार पर पब्लिक ऑर्डर और दूसरे वैध कारणों से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है. वकील के अनुसार, किसी सरकारी सर्कुलर के जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सीधा बैन लगाना कई सवाल खड़े करता है. सरकार को बताना होगा कि रोक क्यों लगाई जा रही है और उसका कानूनी आधार क्या है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भदोही आएंगे 56 देशों के 400 एक्सपोर्टर! भारत के कालीन कारोबार को मिलेगी ग्लोबल उड़ान |
    अयोध्या में महिला के ₹42,000 लेकर भागा बंदर, पुलिस ने केला देकर छुड़ाए पैसे |
    रिटायर्ड नहीं, सिटिंग जजों से हो जांच! 26वें दिन भी सुलग रहा रांची में छात्रों का गुस्सा, रखी नई मांग |
    मेरठ: हिंदू लड़की को लेकर मस्जिद के इमाम का बेटा हुआ फरार, सहेली से मिला सुराग, थाने पर हंगामा |
    क्या सरकार छात्रों को प्रदर्शन में जाने से रोक सकती है? विजय सरकार के फैसले पर उठे सवाल |
    LIVE: तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया, बैरिकेड पर कूदे समर्थक, वाटर कैनन का हो रहा इस्तेमाल |
    'पंजाब चुनाव के कारण हुई सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी', AAP का बड़ा आरोप, दिल्ली CM ने दिया जवाब |
    Garud Puran: मृत्यु के 13वें दिन ही क्यों की जाती है तेरहवीं? गरुड़ पुराण से जानें रहस्य |
    CM योगी की नई युवा नीति में GenZ के लिए क्या है? |
    महाराष्ट्र: पुणे में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, 25 साल का पड़ोसी युवक गिरफ्तार
    Advertisement