XElectron Luminex Projector Review: जहां चाहें- वहां देखें 200 इंच का स्मार्ट TV

बड़ी स्क्रीन का मजा लेना चाहते हैं और बजट 15 हजार रुपये तक है. कम बजट में आप घर के लिए प्रोजेक्टर खरीद सकते हैं. ऐसे ही एक नए प्रोजेक्टर को करीब 1 महीने तक इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से घर की किसी भी दीवार पर 100, 150, 200 या 250 इंच तक का टीवी बना सकते हैं.

और पढ़ें

इस प्रोजेक्टर का नाम XElectron Luminex Projector है और मैंने इसका करीब 1 महीने तक इस्तेमाल किया है. यह पोर्टेबल प्रोजेक्टर 1080p नेटिव फुल एचडी रेजोल्यूशन, 4K कंटेंट सपोर्ट, और Auto Focus जैसी सुविधाओं के साथ आता है. इसकी कीमत 14,990 रुपये है.

डिजाइन और पोर्टेबिलिटी

रिव्यू के दौरान अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, शुरुआत डिजाइन के साथ करते हैं. प्रोजेक्टर का डिजाइन कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है. इसको आसानी से एक रूम से दूसरे और यहां तक की छत आदि पर भी चलाया जा सकता है. यह एक प्लग एंड प्ले डिवाइस है, जिसके अंदर कोई बैटरी सपोर्ट नहीं है.

यह भी पढ़ें: एक साथ आधा दर्जन गैजेट होगा चार्ज, देखें GM GAN चार्जर का पूरा रिव्यू

स्क्रीन एक्सपीरियंस कैसा है?

प्रोजेक्टर के अंदर 1080p Native Full HD रेजोल्यूशन का सपोर्ट मिलता है, जो एक बेहतर एक्सपीरियंस देता है. कलर बैलेंस भी अच्छा है और रोशनी में भी यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. यह 4K कंटेंट को भी सपोर्ट करता है, हालांकि आउटपुट Full HD में मिलता है.

Advertisement

प्रोजेक्टर के साइड में छोटे-छोटे होल है, जो हीट को बाहर निकालने का काम करता है. (Photo: ITG)

250 इंच डिस्प्ले का एक्सपरीयिंस

16000 Lumens (1200 ANSI) ब्राइटनेस

10000:1 डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो

50,000 घंटे तक की लैम्प लाइफ

यह कम रोशनी होने पर भी यह अच्छा रिस्पोंस देता है. हालांकि पूरे कमरे में अंधेरा करके इसको देखेंगे तो यह काफी कमाल का स्क्रीन रिजल्ट देता है.

XElectron Luminex Projector एक स्टैंड के साथ आता है. (Photo: ITG)

प्रोजेक्टर में मिलेगा ऑटो फोकस और ऑटो करेक्शन

XElectron Luminex Projector प्रोजेक्टर में ऑटोफोकसस ऑटो, ऑटो कीनोट करेक्शन दिया गया है. यानी प्रोजेक्टर उल्टा-सीधा रखने पर भी स्क्रीन अपने आप सही आकार में एडजस्ट हो जाती है.

प्रोजेक्टर में मिलते हैं ये ऐप्स

Netflix

Prime Video

Disney+ Hotstar

YouTube

प्रोजेक्टर के साथ वाईफाई स्क्रीन मिरिरिंग की सुविधा मिलती है. इसमें एयर प्ले और मिराकास्ट का भी सपोर्ट मिलता है. इसमें एंड्रॉयड और आईफोन दोनों की स्क्रीन से आसानी से मिररिंग कास्ट किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें: Stuffcool Lumo Review : फोन, ईयरबड्स और Watch... तीनों एक साथ होंगे चार्ज, पैसा वसूल है ये प्रोडक्ट?

क्या काफी है रैम और स्टोरेज?

XElectron Luminex पोर्टेबल प्रोजेक्टर में कंपनी ने 1GB RAM और 8GB स्टोरेज दी है. यह वीडियो स्ट्रीमिंग और सामान्य इस्तेमाल के लिए पर्याप्त है, लेकिन यदि आप बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं या मल्टी टास्किंग करना चाहते हैं, तो ये स्टोरेज कम पड़ सकती है.

Advertisement

प्रोजेक्टर का साउंड क्वालिटी

छोटे कमरे के लिए आवाज काफी है, अगर बड़े स्पेस में इसको यूज करते हैं तो अलग से स्पीकर कनेक्ट करना होगा. इसमें Bluetooth स्पीकर या साउंडबार जोड़ा जा सकता है. इसमें 3.5mm ऑडियो आउट पोर्ट दिया है, जो स्पीकर कनेक्ट करने में मदद करेगा.

XElectron Luminex Projector का इस्तेमाल रात में किया तो इसने बेहतरीन एक्सपीरियंस दिया. (Photo: ITG)

कनेक्टिविटी

कनेक्टिविटी के मामले में यह प्रोजेक्टर कई ऑप्शन के साथ आता है. इसमें HDMI, USB, Bluetooth 5.1, वाईफाई, LAN पोर्ट आदि हैं.

बॉटम लाइन

अगर आपका बजट 15,000 के आसपास है और आप घर में बड़ी स्क्रीन पर मूवी, वेब सीरीज, क्रिकेट या गेमिंग का मजा लेना चाहते हैं, तो XElectron Luminex Projector एक अच्छा वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प साबित हो सकता है. रात में इसका इस्तेमाल पर बेहतरीन स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलता है.

अगर आपको प्रोजेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा ऐप्स और फाइल इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी रैम और स्टोरेज आपको निराश कर सकती है. हालांकि सीमित ऐप्स के साथ ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है. इसमें ओवरहीट की परेशानी नहीं है.

रेटिंग: 8/10

---- समाप्त ----