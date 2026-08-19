Garud Puran: मृत्यु के 13वें दिन ही क्यों की जाती है तेरहवीं? गरुड़ पुराण से जानें रहस्य

Garud Puran: हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार के साथ कई धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं. इन्हीं परंपराओं में तेरहवीं, पिंडदान और जल तर्पण का विशेष महत्व माना गया है. लेकिन आखिर मृत्यु के बाद 13वें दिन ही तेरहवीं क्यों की जाती है? पिंडदान से मृत आत्मा को क्या लाभ मिलता है और यमलोक की यात्रा से इसका क्या संबंध है?

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मृत्यु के बाद तेरहवीं का महत्व

हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तुरंत समाप्त नहीं होती है. गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और उसके यमलोक तक पहुंचने की यात्रा का विस्तार से वर्णन मिलता है. मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिजनों और घर के आसपास ही रहती है. उसे अपने पुराने जीवन और परिवार से मोह भी बना रहता है.

इसी वजह से मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा उसके निमित्त पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक कर्म किए जाते हैं. इन कर्मों का उद्देश्य मृत आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा में सहायता करना माना गया है. मृत्यु के बाद शुरुआती दस दिनों में किए जाने वाले पिंडदान से मृतक के सूक्ष्म शरीर के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. कहा जाता है कि पहले कुछ दिनों में शरीर के अलग-अलग अंगों का निर्माण होता है. इसके बाद ग्यारहवें और बारहवें दिन मांस और त्वचा के निर्माण की मान्यता बताई गई है.

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फिर तेरहवें दिन किया जाने वाला पिंडदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे आत्मा को आगे की यात्रा के लिए शक्ति प्राप्त होती है और वह यमदूतों के साथ यमलोक की ओर प्रस्थान करती है. गरुड़ पुराण में मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा को लंबी और कठिन बताया गया है. मान्यता के अनुसार, आत्मा को इस यात्रा को पूरा करने में लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है. इस दौरान मृतक के परिजनों द्वारा किए जाने वाले पिंडदान और अन्नदान को उसके लिए भोजन का माध्यम माना गया है.

यही कारण है कि मृत्यु के बाद अलग-अलग दिनों में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा बनाई गई है. धार्मिक मान्यता है कि परिजनों द्वारा किए गए ये कर्म मृत आत्मा की यात्रा को सुगम बनाने में सहायक होते हैं.

वहीं, गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि मृतक के लिए आवश्यक कर्म नहीं किए जाते, तो आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है. भूख और प्यास जैसी परेशानियों का भी इसमें उल्लेख मिलता है. इसलिए मृतक के परिवार द्वारा समय-समय पर पिंडदान, अन्नदान और जल तर्पण करने की परंपरा है. मान्यता है कि इन धार्मिक कर्मों से आत्मा को यात्रा के दौरान राहत मिलती है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है.

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तेरहवीं क्यों की जाती है?

अब बात करते हैं तेरहवीं की. हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद 13वें दिन होने वाला संस्कार बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए जाने वाले कर्मकांडों के माध्यम से मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है और उसके आगे के सफर के लिए शुभकामना की जाती है.

तेरहवीं के अवसर पर ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने की भी परंपरा है. कई स्थानों पर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने की मान्यता है. हालांकि परिवार अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही यह धार्मिक कार्य करता है. इसका उद्देश्य दिखावा या आर्थिक बोझ बढ़ाना नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ मृतक की आत्मा की शांति के लिए कर्म करना माना जाता है.

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि धार्मिक कर्मकांडों के नाम पर परिवार को अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने की जरूरत नहीं है. यदि परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो कर्ज लेकर बड़ा भोज करना उचित नहीं माना जाता.

गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में यह संदेश भी मिलता है कि मृतक के नाम पर ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे उसके परिवार पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़े. अगर किसी परिवार को मृत्यु भोज के नाम पर अपनी संपत्ति बेचने या भारी कर्ज लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसे उचित नहीं माना गया है. कहा जाता है कि मृतक की आत्मा भी यही चाहेगी कि उसके जाने के बाद परिवार सुरक्षित और सुखी रहे. इसलिए धार्मिक कर्म श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार किए जाने चाहिए, न कि सामाजिक दबाव में आकर.

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आत्मा को कैसे मिलती है शांति?

तेरहवीं का संबंध केवल मृत आत्मा से ही नहीं, बल्कि पीछे रह गए परिवार से भी जोड़ा जाता है. मृत्यु के बाद परिवार गहरे दुख से गुजरता है. धीरे-धीरे होने वाले ये संस्कार परिजनों को शोक से बाहर निकलने और सामान्य जीवन की ओर लौटने में मदद करते हैं. समय के साथ परिवार के लोगों का मृतक के प्रति मोह भी कम होने लगता है और वे अपने दैनिक जीवन, धर्म और जिम्मेदारियों की ओर वापस लौटते हैं. वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार, आत्मा भी अपने सांसारिक संबंधों से धीरे-धीरे मुक्त होकर आगे की यात्रा करती है.

पिंडदान के साथ जल तर्पण को भी महत्वपूर्ण माना गया है. गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार, यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा को प्यास का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए मृतक के निमित्त जल अर्पित करने की परंपरा है. विशेष रूप से पुत्र द्वारा पिता या अन्य मृत परिजनों के लिए जल तर्पण करने की परंपरा कई हिंदू परिवारों में निभाई जाती है. मान्यता है कि इससे मृत आत्मा को जल की प्राप्ति होती है और उसकी यात्रा में राहत मिलती है.

इस तरह देखा जाए तो तेरहवीं, पिंडदान और जल तर्पण केवल धार्मिक रस्में नहीं माने जाते, बल्कि हिंदू धर्म में इन्हें मृत आत्मा की शांति और उसके आगे के सफर से जोड़कर देखा गया है. हालांकि, इन सभी बातों का आधार धार्मिक ग्रंथों और उनसे जुड़ी मान्यताएं हैं. अलग-अलग क्षेत्रों, समुदायों और परिवारों में अंतिम संस्कार तथा तेरहवीं की परंपराओं में कुछ अंतर हो सकता है. इसलिए, गरुड़ पुराण में वर्णित इन बातों को धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए. मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का मूल भाव श्रद्धा, आत्मा की शांति और परिवार के मन को सांत्वना देना ही माना जाता है.

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