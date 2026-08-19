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मेरठ: हिंदू लड़की को लेकर मस्जिद के इमाम का बेटा हुआ फरार, सहेली से मिला सुराग, थाने पर हंगामा

मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक हिंदू युवती संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है. परिजनों ने कचहरी मस्जिद के इमाम के बेटे पर युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

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कचहरी स्थित मस्जिद के इमाम का लड़का है फैज (Photo- Screengrab)
कचहरी स्थित मस्जिद के इमाम का लड़का है फैज (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से मंगलवार सुबह एक हिंदू युवती (टीचर) संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक घर से लापता हो गई. युवती के परिजनों ने जब छानबीन की, तो उन्हें पता चला कि कचहरी स्थित मस्जिद के इमाम (मौलाना) मंसूर का बेटा फैज उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. बेटी के लापता होने के बाद परिजनों और अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और पुलिस को लिखित तहरीर सौंपी. परिजनों ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है.

सहेली से मिला सुराग और थाने में हंगामा

युवती के पिता के अनुसार, सुबह बेटी के घर से गायब होने पर उन्होंने आसपास काफी खोजबीन की. जब उन्होंने युवती की एक सहेली से पूछताछ की, तो उसने बताया कि कचहरी मस्जिद के मौलाना का बेटा फैज उसे अपने साथ ले गया है.

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यह जानकारी मिलते ही परिजन तुरंत सिविल लाइन थाने पहुंचे. खबर मिलते ही अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही भी कार्यकर्ताओं संग मौके पर पहुंच गए और गंभीर आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने शुरू की जांच और दबिश

घटना के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवती के पिता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. युवती और आरोपी फैज को जल्द से जल्द सकुशल बरामद करने के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार कई जगहों पर दबिश दी जा रही है.

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