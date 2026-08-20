Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को मिलने वाली बाहरी सुरक्षा हटा दी है. वहीं, अखिलेश यादव ने इथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि, E20 पेट्रोल को लेकर आखिर कौन सही है? सरकार या सलाहकार. इन खबरों के अलावा, भारतीय रेलवे के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने चार बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें

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इस्लामाबाद की हरकत का दिल्ली से जवाब, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर एक्शन

भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को मिलने वाली बाहरी सुरक्षा हटा दी है. हाई कमीशन के बाहर लगे ट्रैफिक बोलार्ड और बैरिकेड्स को बुलडोजर से हटा दिया गया है. यह कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स हटाने के ठीक तीन दिन बाद हुई. दोनों देशों के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं.

गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती... यूपी में 4 नदियां उफान पर, बाढ़ में घिरे कई इलाके... आज भी बारिश का अलर्ट

UP में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी. इसी बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को भी राज्य के 68 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. UP में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा, यमुना, राप्ती, सरयू और गोमती जैसी प्रमुख नदियों समेत राज्य की कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं. राज्य के 13 जिलों के करीब 173 गांव बाढ़ की चपेट में हैं.

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'E20 पर कौन सही?... सरकार या सलाहकार', इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भड़के अखिलेश

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि, E20 पेट्रोल को लेकर आखिर कौन सही है? सरकार या सलाहकार. उन्होंने कहा कि अगर सरकार E20 को सुरक्षित बता रही है तो सरकार के ही मुख्य आर्थिक सलाहकार की कथित टिप्पणी पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल की वापसी की बात क्यों कर रही है.

भारत से हार के बाद श्रीलंकाई टीम को ट्रिपल झटका... दूसरे टेस्ट से 2 स्टार बाहर, एक पर सस्पेंस

भारत के खिलाफ कोलंबो में 23 अगस्त से होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले मेजबान श्रीलंका को बड़े झटके लगे हैं. कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जबकि पथुम निसंका के खेलने पर भी संशय बना हुआ है. श्रीलंका के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने गॉल टेस्ट के बाद खिलाड़ियों की चोट को लेकर अपडेट दिया.

₹9,450 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट मंजूर, 410 KM नया ट्रैक जुड़ेगा! बदलेगा 6,448 गांवों का भाग्य

भारतीय रेलवे के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने चार बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है. PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई CCEA की बैठक में इन परियोजनाओं को हरी झंडी दी गई. इनकी कुल अनुमानित लागत ₹9,450 करोड़ है और इनके पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी.

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'बॉर्डर पर प्रॉब्लम है... बहुत सीरियसली लेना चाहिए', अरुणाचल में चीन की हरकतों पर रिजिजू का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने माना है कि अरुणचाल प्रदेश में भारत-चीन बॉर्डर पर जरूर कुछ प्रॉब्लम है. हालांकि उन्होंने उन खबरों को खारिज कर दिया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ की है. किरेन रिजिजू अरुणाचल पश्चिम लोकसभा सीट से सांसद हैं.

इमरान खान के वकील ने जेल प्रबंधन को भेजी चिट्ठी, SC का फैसला लागू करने की मांग

पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान के वकील ने अदियाला जेल प्रशासन को चिट्ठी भेजी है. इसमें 18 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तुरंत लागू करने की मांग की गई है. कोर्ट ने इमरान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का निर्देश दिया था. वकील ने साफ कहा कि अदालत के निर्देशों का तुरंत पालन होना चाहिए.

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