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दो दिन में 100 करोड़ पार अजय देवगन की 'दृश्यम 3', ऑडियंस के प्यार पर भावुक हुए डायरेक्टर

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 को बनाने वाले डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने विजय सलगांवकर की कहानी को खत्म करने पर बात की है. उनका कहना है कि इसे लिखते समय उनपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्हें ऑडियंस की सोच से भी आगे का सोचना था.

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दृश्यम को लिखना नहीं था आसान (Photo: ITGD)
दृश्यम को लिखना नहीं था आसान (Photo: ITGD)

अजय देवगन ने अपनी नई फिल्म दृश्यम द कन्क्लूजन (दृश्यम 3) से बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाया है. इस फिल्म ने उन्हें उनके 35 साल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दिलाई है. दृश्यम 3 ने अपने पहले ही दिन 62 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा छुआ. दो दिनों में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ भी कमा गई है, जो उनके करियर की सबसे तेज 100 करोड़ फिल्म बनी. हिंदी ऑडियंस के साथ-साथ मलयाली ऑडियंस भी इसे पसंद कर रही है. 

दृश्यम बनाने का था दबाव?

हिंदी में दृश्यम 3 को अभिषेक पाठक ने लिखा था. उन्होंने ओरिजिनल मलयालम वाली दृश्यम 3 की स्टोरी ना लेकर, अपनी फिल्म की कहानी खुद लिखी और अब उसके लिए लोगों की तारीफे भी बटोर रहे हैं. हालांकि अभिषेक के लिए दृश्यम की कहानी लिखना एक आसान काम नहीं था, उनके मुताबिक ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी. 

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एक बातचीत में दृश्यम द कन्क्लूजन के डायरेक्टर ने कहा- ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ऑडियंस इतने सालों से इस कहानी और इसके किरदारों से जुड़े हुए हैं. हर किसी के मन में अपनी-अपनी थ्योरी, उम्मीदें और विचार थे कि इस कहानी का अंत कैसा होना चाहिए. मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि ऑडियंस के इस सफर और उनकी उम्मीदों का सम्मान करूं. लेकिन साथ ही उन्हें ऐसा एक्सपीरियंस भी दूं, जिसकी उन्होंने उम्मीद ना की हो. 

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ऑडियंस के रिएक्शन पर बोले अभिषेक पाठक

अभिषेक पाठक ने आगे ऑडियंस के रिस्पॉन्स पर भी बात की. उन्होंने कहा- अब जब ऑडियंस फिल्म देख रही है, उसके क्लाइमैक्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इस बात पर बहस कर रहे हैं कि विजय ने आखिर क्या किया, तो ये देखकर मुझे सच में खुशी हो रही है. मेरे लिए दृश्यम हमेशा से इस बात की कहानी रही है कि लोग सच्चाई को किस तरह देखते और समझते हैं. फिल्म देखने के बाद भी अगर ऑडियंस उसके बारे में चर्चा कर रही है और अपने-अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो यही बात इस फ्रेंचाइजी को खास बनाती है.

'जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वो ये है कि लोग सिर्फ विजय ही नहीं, बल्कि दृश्यम की पूरी दुनिया से पर्सनली जुड़े हुए हैं. इतने सालों बाद ये किरदार लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. एक फिल्ममेकर के तौर पर मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती कि फिल्म देखने के बाद भी उसका क्लाइमैक्स ऑडियंस के दिमाग में बना रहे.'

बात करें फिल्म दृश्यम द कन्क्लूजन की, तो इसमें अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, जयदीप अहलावत, रजत कपूर, प्रकाश राज जैसे जाने-माने चेहरे हैं. 

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