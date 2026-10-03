बालों के गुच्छों से बार-बार ब्लॉक होती है नाली? प्लंबर को कॉल करने से पहले लगाएं ये छोटी सी चीज; ₹0 होंगे खर्च

क्या आपके बाथरूम के शॉवर एरिया की नाली में पानी पहले की तरह तेजी से नहीं जाता? कई बार नहाते समय हमें इसका कारण समझ नहीं आता, लेकिन इसकी वजह ड्रेन में धीरे-धीरे जमा होने वाले बाल हो सकते हैं. नहाते वक्त टूटे हुए बाल पानी के साथ नाली में चले जाते हैं और वहां साबुन के झाग, तेल और दूसरी गंदगी के साथ चिपकने लगते हैं. समय के साथ ये गंदगी बढ़ती जाती है और पानी के निकलने का रास्ता संकरा होने लगता है. नतीजा ये होता है कि ड्रेन में पानी जमा होने लगता है और बाथरूम में गंदगी व बदबू की परेशानी भी बढ़ सकती है.

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लेकिन इस छोटी सी परेशानी के लिए हर बार महंगे ड्रेन क्लीनर खरीदने या प्लंबर बुलाने की जरूरत नहीं है. घर में पड़ी एक बेकार प्लास्टिक बोतल का छोटा सा ढक्कन इसमें काम आ सकता है. दरअसल, इसे ड्रेन में एक खास तरीके से रखने पर पानी नीचे निकलता रहता है, जबकि टूटे हुए बाल ढक्कन के आसपास ही अटक जाते हैं. इससे बाल पाइप के अंदर जाने से काफी हद तक रोके जा सकते हैं और ड्रेन के जल्दी जाम होने की परेशानी कम हो सकती है.



आखिर शॉवर की नाली में बोतल का ढक्कन क्यों रखें?

बोतल का ढक्कन यहां एक छोटे से हेयर कैचर की तरह काम करता है. नहाते समय जो बाल पानी के साथ बहते हैं, वो ढक्कन के आसपास फंस सकते हैं. इससे बाल सीधे पाइप के अंदर जाने के बजाय वहीं रुक जाते हैं और उन्हें बाद में आसानी से हटाया जा सकता है. ये तरीका खासतौर पर उन घरों में काम आ सकता है जहां एक ही बाथरूम को कई लोग इस्तेमाल करते हैं और परिवार में ज्यादा लोगों के बाल लंबे हैं.



बाल ड्रेन में जाने से क्या परेशानी होती है?

शॉवर के दौरान गिरने वाले बाल धीरे-धीरे ड्रेन में जमा होते रहते हैं. इनके साथ साबुन के कण और दूसरी गंदगी भी चिपकने लगती है. शुरुआत में इसका पता नहीं चलता, लेकिन समय के साथ पानी का निकलना धीमा हो सकता है.

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कई बार नहाते समय पैरों के आसपास पानी जमा होने लगता है और बाथरूम साफ करने के बाद भी ड्रेन से गंदगी या बदबू की परेशानी बनी रहती है. इसलिए बालों को पाइप के अंदर जाने से पहले ही निकाल देना ज्यादा आसान है.

कैसे लगाएं बोतल का ढक्कन?

इसके लिए सबसे पहले एक साफ प्लास्टिक बोतल का ढक्कन लें. इसे ड्रेन के पास इस तरह रखें या लगाएं कि वो पानी के फ्लो को पूरी तरह बंद न करे. मकसद ड्रेन को बंद करना नहीं, बल्कि बालों को रोकना है.

प्लास्टिक की बोतल का ढक्कन नाली के ऊपर रखने के बजाय ड्रेन के अंदर डालें. इसे इस तरह रखें कि पानी आसानी से नीचे जाता रहे, लेकिन नहाते समय टूटे बाल ढक्कन के आसपास अटक जाएं. नहाने के बाद ढक्कन निकालकर उसमें फंसे बाल साफ कर दें. इसे साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

ध्यान रखें, ढक्कन को पाइप के अंदर न धकेलें

ये ट्रिक अपनाते समय एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है. ढक्कन को जबरदस्ती ड्रेन के अंदर नहीं डालना चाहिए. उसे इस तरह रखना है कि वो आसानी से निकाला जा सके और पानी की निकासी भी बनी रहे. अगर ढक्कन खिसकने लगे, पानी रुकने लगे या वो ड्रेन के अंदर फंसने का खतरा हो, तो इस तरीके को इस्तेमाल न करें.

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पहले से जाम है तो सिर्फ ढक्कन से नहीं खुलेगा ड्रेन

अगर आपके शॉवर का पानी पहले से ही बहुत धीरे निकल रहा है या नाली लगभग जाम हो चुकी है, तो केवल बोतल का ढक्कन लगाने से समस्या खत्म नहीं होगी. ये ट्रिक मुख्य रूप से बालों को पाइप में जाने से रोकने और शुरुआती ब्लॉकेज से बचाव के लिए है. ऐसी स्थिति में पहले से जमा बाल और गंदगी निकालना जरूरी होगा. अगर सफाई के बाद भी पानी नहीं निकलता, तो पाइप के अंदर गहरा ब्लॉकेज हो सकता है और तब उचित ड्रेन-क्लीनिंग टूल या प्लंबर की मदद लेनी पड़ सकती है.

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