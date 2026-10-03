अमृतसर में दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गोली मारकर हत्या

अमृतसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लोहारका रोड इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी एडीसीपी वेनिला ने बताया कि घटना शाम करीब 6 बजे लोहारका रोड पर हुई. उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो अज्ञात हमलावरों ने मैड संधू पर अचानक गोलियां चला दीं और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए.

गोली लगने के बाद मैड संधू को गंभीर हालत में तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हैं. पुलिस को आरोपियों से जुड़े कुछ अहम सुराग मिले हैं. पुलिस जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है.

कांग्रेस नेता डॉ. राजकुमार वेरका ने सरकार को घेरा

इस घटना के बाद राज्य की राजनीति भी गरमा गई है. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉ. राजकुमार वेरका ने घटना पर रोष जताते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है. डॉ. वेरका ने कहा कि अमृतसर में दिनदहाड़े खुलेआम गोलियां चल रही हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.

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कानून व्यवस्था खराब

सरकार पर हमला बोलते हुए वेरका ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है. उन्होंने कहा कि एक तरफ युवा नशे से मर रहे हैं और दूसरी तरफ सरेआम कत्ल हो रहे हैं, लेकिन सरकार बड़े-बड़े विज्ञापनों और होर्डिंग्स के जरिए सब कुछ ठीक होने का झूठा दावा कर रही है.

वेरका ने कहा कि आज पंजाब की जनता भयभीत है. उन्होंने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल से राज्य की स्थिति की जिम्मेदारी लेते हुए पंजाब की जनता से माफी मांगने की बात कही. फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

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