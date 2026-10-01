scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Rupees vs Dollar: 'अगर ये लेवल टूटा तो...' रुपये को लेकर दिग्‍गज ने दे डाली बड़ी चेतावनी!

भारतीय रुपये में गिरावट को देखते हुए एक्‍सपर्ट ने बड़ा अलर्ट दिया है और कहा है कि जल्‍द ही रुपया 97 के स्‍तर को टच कर सकता है. वहीं अगर दबाव बना रहता है तो यह और भी नीचे आ सकता है.

Advertisement
X
डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी. (Photo: ITG)
डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट जारी. (Photo: ITG)

ग्‍लोबल तनाव और आयात बिल में बढ़ोतरी के बीच रुपया लगातार गिरावट में कारोबार कर रहा है. अभी रुपया गिरकर 96 के लेवल पर आ गया है और आगे भी गिरावट का अंदेशा दिखाई दे रहा है. 

कोटक सिक्‍योरिटीज के करेंसी, कमोडिटी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी का कहना है कि रुपया जल्‍द ही 97 तक भी गिर सकता है और अगर ये लेवल टूटा तो यह 99 के स्‍तर पर भी जा सकता है और इस लेवल पर आने के बाद मार्केट में गिरावट और भी हावी हो सकती है. साथ ही महंगाई भी बढ़ सकती है.

रुपये में क्‍यों आ रही बड़ी गिरावट? 
बनर्जी के मुताबिक, रुपये में कई तरफ से दबाव बना हुआ है. विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ी है और इंपोर्ट महंगा हुआ है. अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्‍ड यील्‍ड भी हाई पर पहुंच गया है, जिस कारण इन सभी का असर रुपये पर दिखाई दे रहा है. उन्होंने आगे कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है, लेकिन ग्लोबल हालात रुपये के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

ganpati decorate vwith notes
गुजरात के अमरोली में नोटों और डॉलर से सजे गणपति बप्पा
Rupee Gains 15 Paise to 95.81 Against Dollar Crude Oil Fall, US-Iran Talks Offer Support
रुपया हुआ मजबूत... डॉलर के मुकाबले 15 पैसे चढ़ा, आगे क्या रहेगा रुख?
US Federal Reserve Chairman Kevin Warsh
अमेरिका में बढ़ीं ब्याज दरें, शेयर मार्केट धड़ाम, भारत में क्या होगा आज असर?
UPI पर ₹2,000 वाला नियम! किसकी जेब से कटेंगे पैसे?
₹2,000 से ऊपर के UPI पेमेंट पर लगेगा MDR, जानें नियम
Advertisement

विदेशी निवेशकों की जबरदस्‍त बिकवाली 
रुपये में भारी गिरावट की एक और वजह विदेशी निवेशक पोर्टफोलियों में गिरावट आई है. इस महीने अब तक विदेशी निवेशक करीब 6.1 अरब डॉलर के भारतीय शेयर बेच चुके हैं. बनर्जी के मुताबिक पिछले दो महीनों में आया करीब 90% विदेशी निवेश अब वापस निकल चुका है.

FCNR(B) के जरिए भी पैसा रुपये के सपोर्ट में आया है, लेकिन इससे रुपये को तुरंत फायदा नहीं मिला. इसका बड़ा हिस्‍सा सीधे बाजार में जाने के बजाय RBI के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में गया है. अब ऐसा माना जा रहा है कि अगर रुपये पर दबाव और बढ़ा, तो RBI बाजार में अपना दखल दे सकता है.

एक्‍सपर्ट्स की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर रुपये की ओभर ऑल स्थिति कमजोर बनी हुई है. ऐसे में यह 97 का स्‍तर जल्‍द दिखा सकता है और इसके टूटने पर रुपया और भी गिर सकता है. 

कच्‍चे तेल ने बढ़ाया आयात बिल
एक्‍सपर्ट ने कहा कि रुपये पर कच्‍चे तेल का दबाव भी है, जिसने आयात बिल में भारी बढ़ोतरी की है.  Brent के फ्यूचर्स भाव के अलावा, स्पॉट क्रूड, फ्रेट और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतों ने भी रुपये पर दबाव को बढ़ाया है. डीजल और एविएशन फ्यूल की कीमतें भी ऊंची हैं. 

Advertisement

आरबीआई रेट हाइक 
बनर्जी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट में इस बार बढोतरी कर सकता है, जो रुपये पर और दबाव बढ़ा सकता है. उनका कहना है कि ग्‍लोबल सेंटिमेंट या अमेरिकी फेड को देखकर आरबीआई रेट हाइक का फैसला नहीं लेगा, बल्कि महंगाई दबाव को देखते हुए रेट हाइक हो सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी में कानून व्यवस्था पर छिड़ी जंग, सरकार और विपक्ष आमने-सामने |
    चाकू से हमले के बाद भी कैप्टन स्मित ने नहीं मानी हार, देखें हल्ला बोल |
    टू-व्हीलर मार्केट में होगी एक और देसी ब्रांड की एंट्री, लॉन्च होगा धांसू स्कूटर |
    जब हाईजैक हुआ प्लेन... फिर आतंकी कुछ नहीं कर पाए और इजरायली सेना ऐसे 103 यात्रियों को युगांडा से बचा ले गई! |
    अमादेया जमीन घोटाला: पार्थ पवार आरोपी क्यों नहीं? EOW ने कोर्ट में बताए क्लिन चिट देने के 8 कारण |
    खाने के पैसे मांगे तो 20 लोगों के साथ पहुंचा ग्राहक, होटल मालिक को डंडे-कुर्सी से पीटा... पूरी वारदात CCTV में कैद |
    दिल्ली में घूरती निगाहें... आधी रात सड़कों पर आजतक की 4 महिला रिपोर्टर्स ने क्या देखा |
    त्योहारों में अचानक खत्म नहीं होगी गैस! इन 3 आसान ट्रिक्स से बिना मीटर चेक करें सिलेंडर में कितनी बची है LPG |
    कौन हैं अनूप बागची? जिन्‍हें बनाया गया HDFC बैंक का नया MD और सीईओ |
    Flydubai Plane: टीवी शो देखकर बचा ली 174 जिंदगियां, पैसेंजर ने ऐसे टाला हादसा
    Advertisement