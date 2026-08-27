सोनल दिनुषा के तीसरे शतक की बदौलत श्रीलंका ने भारत के खिलाफ दूसरा और अंतिम टेस्ट ड्रॉ करा लिया. लेकिन मेहमान टीम ने सीरीज 1-0 से जीत ली. भारत ने गॉल में पहला टेस्ट 165 रनों से जीता था. दूसरे टेस्ट में भी टीम इंडिया की नजर जीत पर थी. भारत ने पहली पारी में 213 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दिनुषा (नाबाद 133) एक बार फिर भारत की राह में आ गईं. उनकी शानदार पारी ने श्रीलंका को मैच बचाने में मदद की और दूसरी पारी में 216 रनों की कुल बढ़त दिलाकर मुकाबला ड्रॉ करा दिया.

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श्रीलंका की धरती पर टीम इंडिया का दबदबा बरकरार है. 2010 से यहां टेस्ट सीरीज में अजेय चल रही भारतीय टीम ने 2026 की दो मैचों की सीरीज भी 1-0 से अपने नाम कर ली. 2010 में जब भारतीय टीम श्रीलंका गई थी तो उसने सीरीज 1-1 से बराबर की थी. इसके बाद 2015 में भारतीय टीम ने सीरीज 2-1 से नाम की.

भारतीय टीम के 2026 में हुए इस श्रीलंका दौरे में गॉल में खेले गए पहले टेस्ट में मेजबानों को 165 रनों से हराया था.कोलंबो का दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा.ज‍िसका नतीजा गुरुवार (28 अगस्त) को आया. भारत 1-0 से सीरीज जीत गया और 2015 से लगातार हर श्रीलंका दौरे पर सीरीज जीतने का कीर्तिमान भी कायम रहा.

2026 की सीरीज में क्या हुआ?

गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने पहले पारी में 462 रन बनाए.देवदत्त पड़िक्कल ने 167 रनों की शानदार पारी खेली.श्रीलंका 284 पर सिमट गया.दूसरी पारी में भारत 193 रन बना सका लेकिन मानव सुथार ने 6 विकेट लेकर श्रीलंका को 206 रनों पर समेटा.भारत 165 रनों से जीता.सुथार ने मैच में 10 विकेट लिए.यह भारत का 600वां टेस्ट मैच भी था.

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कोलंबो के एसएससी ग्राउंड में भारत ने पहले पारी में 503/9 घोषित किया.पड‍िक्कल ने फिर से शतक जड़ा.श्रीलंका 290 पर ऑलआउट हुआ.भारत ने फॉलोऑन द‍िया.मेजबान टीम दूसरी पारी में मजबूती से बैटिंग करती रही लेकिन मैच ड्रॉ पर छूट गया.सीरीज 1-0 से भारत के नाम रही.

कब म‍िला भारत को श्रीलंका में सीरीज हार

2008 में जब भारतीय टीम श्रीलंका गई थी तो उसको 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी. यह भारतीय टीम की लंका की धरती पर श्रीलंका में आख‍िरी टेस्ट सीरीज में हार थी.

2010 में भारत के श्रीलंका दौरे पर सीरीज 1-1 ड्रॉ रही.उसके बाद 2015 (2-1), 2017 (3-0) और अब 2026 (1-0) हर बार जीत म‍िली है.

युवा स्पिनर मानव सुथार और बल्लेबाज देवदत्त पड़िक्कल इस सीरीज के स्टार रहे. शुभमन गिल की कप्तानी में टीम ने कठिन पिचों पर भी नियंत्रण रखा.वर्ल्ड टेस्ट चैम्प‍ियनश‍िप में भी भारत को अहम पॉइंट्स मिले.

2010 से भारत के श्रीलंका दौरे का टेस्ट सीरीज का र‍िजल्ट

2010 : भारत का श्रीलंका दौरा: सीरीज 1-1 ड्रॉ (3 टेस्ट)

2015 : भारत का श्रीलंका दौरा: भारत 2-1 से विजेता (3 टेस्ट)

2017 : भारत का श्रीलंका दौरा: भारत 3-0 से विजेता (3 टेस्ट)

2026 : भारत का श्रीलंका दौरा: भारत 1-0 से विजेता (2 टेस्ट) – गॉल में 165 रनों से जीत, कोलंबो टेस्ट ड्रॉ

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