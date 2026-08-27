100 रुपये कम प्राइस वाले शेयर में शानदार तेजी का अनुमान लगाया गया है. अनुमान है कि यह शेयर 37 फीसदी तक उछल सकता है. यह कंपनी हवाई अड्डे पर सर्विस प्रोवाइड कराती है. टैरिफ आदेश के बाद ब्रोकरेज फर्म कंपनी के प्रति सकारात्मक रुख बनाए हुए हैं.

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ब्रोकरेज का कहना है कि वित्त वर्ष 2027-31 के हवाई टैरिफ पर स्पष्टता मिलने से इस कंपनी की कमाई बढ़ने का अनुमान है. यह शेयर GMR Airports के शेयर लगभग 98.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.05 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम था.

जीएमआर एयरपोर्ट जुलाई 2026 में 115.60 रुपये के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से शेयर 15 प्रतिशत नीचे है. हालांकि, सितंबर 2025 में 82.04 रुपये के अपने 52-सप्ताह के न्यूनतम स्तर से यह 20 प्रतिशत ऊपर है.

क्‍यों शेयर में बढ़ोतरी का अनुमान है?

भारतीय विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) ने जीएमआर हैदराबाद हवाई अड्डे के वित्त वर्ष 2027-31 के टैरिफ आदेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2029 तक हवाई किराया 540-630 रुपये रहेगा. यह अनुमानों के अनुरूप है और वित्त वर्ष 2025-2026 के स्तर के मुकाबले स्थिर है. जेफरीज के अनुसार, AERA के नए इंक्रीमेंटल एआरआर फ्रेमवर्क के तहत बड़े कैपिटल खर्च पर टैरिफ की वसूली को चालू होने तक स्थगित कर दिया गया है.

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37 फीसदी चढ़ सकता है ये शेयर

हैदराबाद हवाई अड्डे की क्षमता बढ़कर 6 करोड़ यात्रियों तक होने के साथ, संबंधित किराया वृद्धि वित्त वर्ष 2031 में स्थानांतरित हो जाएगी और कार्यान्वयन की समयसीमा से जुड़ी होगी. जेफ़रीज़ ने कहा कि रिकवरी तंत्र यथावत है, केवल रिकवरी का समय बदला है. जेफ़रीज़ ने 135 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है, जो 37 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है.

शेयरों का प्रदर्शन

जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयरों में पिछले एक महीने में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि पिछले छह महीनों में स्टॉक लगभग स्थिर रहा है.पिछले एक साल में इसमें लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले पांच वर्षों में इसने 250 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.

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