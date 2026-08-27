scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

37% चढ़ेगा ये चर्चित शेयर, 100 रुपये से कम कीमत, एक्‍सपर्ट बोले खरीदें!

मल्‍टीबैगर शेयर, जिसकी 100 रुपये से कम कीमत है और इसमें अपसाइड टारगेट 37 फीसदी रखा गया है. यह कंपनी एयरपोर्ट संबंधी सर्विस प्रोवाइड कराती है.

Advertisement
X
जीएमआर एयरपोर्ट शेयर प्राइस. (Photo: Representative )
जीएमआर एयरपोर्ट शेयर प्राइस. (Photo: Representative )

100 रुपये कम प्राइस वाले शेयर में शानदार तेजी का अनुमान लगाया गया है. अनुमान है कि यह शेयर 37 फीसदी तक उछल सकता है. यह कंपनी हवाई अड्डे पर सर्विस प्रोवाइड कराती है. टैरिफ आदेश के बाद ब्रोकरेज फर्म कंपनी के प्रति सकारात्मक रुख बनाए हुए हैं. 

ब्रोकरेज का कहना है कि वित्त वर्ष 2027-31 के हवाई टैरिफ पर स्पष्टता मिलने से इस कंपनी की कमाई बढ़ने का अनुमान है. यह शेयर GMR Airports के शेयर लगभग 98.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिसका कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.05 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा कम था. 

जीएमआर एयरपोर्ट जुलाई 2026 में 115.60 रुपये के अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से शेयर 15 प्रतिशत नीचे है. हालांकि, सितंबर 2025 में 82.04 रुपये के अपने 52-सप्ताह के न्यूनतम स्तर से यह 20 प्रतिशत ऊपर है.

सम्बंधित ख़बरें

Top Penny Stock: 4 दिन में 70% उछला ये 'छुटकू' शेयर, निवेशक मालामाल, कंपनी का 40 देशों में कारोबार
Mumbai-based Shankesh Jewellers is engaged in the business of manufacturing and providing customised handcrafted gold jewellery.
95% तक चढ़ सकते हैं ये तीन शेयर, ब्रोकरेज ने दिया बड़ा टारगेट
Multibagger Stock Skyrocket
एक ही दिन में 177% उछाल... शेयर नहीं ये पैसे छापने की मशीन
Top Stock
81 पैसे के 'छुटकू' शेयर में रोज अपर सर्किट, 1 साल में 1200% रिटर्न
Vijay Kedia portfolio stocks performance: According to the data from trendlyne, he publicly holds 17 stocks with a net worth of over Rs 920.6 crore as of December 31, 2025.
केडिया ने खरीदे इस कंपनी के ₹33 करोड़ के शेयर, 17% उछला भाव

क्‍यों शेयर में बढ़ोतरी का अनुमान है? 
भारतीय विमानन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) ने जीएमआर हैदराबाद हवाई अड्डे के वित्त वर्ष 2027-31 के टैरिफ आदेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2029 तक हवाई किराया 540-630 रुपये रहेगा. यह अनुमानों के अनुरूप है और वित्त वर्ष 2025-2026 के स्तर के मुकाबले स्थिर है. जेफरीज के अनुसार, AERA के नए इंक्रीमेंटल एआरआर फ्रेमवर्क के तहत बड़े कैपिटल खर्च पर टैरिफ की वसूली को चालू होने तक स्थगित कर दिया गया है. 

Advertisement

37 फीसदी चढ़ सकता है ये शेयर
हैदराबाद हवाई अड्डे की क्षमता बढ़कर 6 करोड़ यात्रियों तक होने के साथ, संबंधित किराया वृद्धि वित्त वर्ष 2031 में स्थानांतरित हो जाएगी और कार्यान्वयन की समयसीमा से जुड़ी होगी. जेफ़रीज़ ने कहा कि रिकवरी तंत्र यथावत है, केवल रिकवरी का समय बदला है. जेफ़रीज़ ने 135 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है, जो 37 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है. 

शेयरों का प्रदर्शन
जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयरों में पिछले एक महीने में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि पिछले छह महीनों में स्टॉक लगभग स्थिर रहा है.पिछले एक साल में इसमें लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले पांच वर्षों में इसने 250 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रक्षाबंधन 2026: 2 साल की बच्ची ने खून की खतरनाक बीमारी से जूझ रहे भाई को दी नई जिंदगी, दान किए स्टेम सेल |
    ‘महंगी चीनी’ पर सुरजेवाला का वार, केंद्र सरकार पर लगाया ₹36 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप |
    Mood of The Nation: नौकरी या शिक्षा... Gen-Z के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पढ़ें- देश का मिजाज |
    चंद मिनट के अंदर सबकुछ बहा ले गया सैलाब, देखें नेपाल में बाढ़ का भयावह मंजर |
    लंका में फ‍िर डंका, कोलंबो टेस्ट ड्रॉ के बाद भी टीम इंड‍िया ने रचा इत‍िहास, कायम रहा ये कीर्तिमान! |
    नेपाल से बहकर भारत आ रहे शव, यूपी के महराजगंज में 3 लाशें बरामद |
    37% और चढ़ेगा ये चर्चित शेयर, 100 रुपये से कम कीमत, एक्‍सपर्ट बोले खरीदें! |
    फटने को तैयार 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी! झील ओवरफ्लो, नेपाल के लिए डेंजर हैं अगले 72 घंटे |
    Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max लॉन्च, इसमें है 10,000mAh की बैटरी, इतनी रखी है कीमत |
    कैसे शूट होते हैं इंटीमेट सीन्स? एक्टर्स की मजबूरी या कैमरे की चीटिंग, बोल्डनेस के पीछे छिपा शख्स कौन?
    Advertisement