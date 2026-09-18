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Apple iPhone 18 का सेलिब्रिटी क्रेज! कतार में लगे लोग, सोनू सूद ने कसा तंज- ‘नया फोन, नई EMI...’

iPhone 18 खरीदने को लेकर बॉलीवुड सेलेब्स में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. विक्की कौशल, करिश्मा तन्ना, रितेश देशमुख समेत कई सितारों ने नया Apple फोन खरीदा. सोनू सूद ने भी तंज कसा.

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सोनू सूद ने कसा तंज (Photo: Screengrabs)
सोनू सूद ने कसा तंज (Photo: Screengrabs)

Apple का नया iPhone 18 बाजार में आते ही सिर्फ टेक्नोलॉजी की दुनिया में नहीं, बल्कि बॉलीवुड में भी छा गया है. नया आईफोन हाथ में लेकर सितारे सोशल मीडिया पर खूब जलवा बिखेर रहे हैं. रितेश देशमुख, जेनेलिया डिसूजा, विक्की कौशल, नेहा धूपिया और करिश्मा समेत कई सेलेब्स नए आईफोन के साथ नजर आए. किसी के हाथ में ग्लेसियर ब्लू मॉडल दिखा, तो किसी ने बरगंडी कलर फ्लॉन्ट किया.

लेकिन इसी बीच सोनू सूद ने नए आईफोन को लेकर ऐसा तंज कस दिया कि सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

विक्की कौशल ने उठाया iPhone 18 Pro Max

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नए आईफोन को लेकर बॉलीवुड की दीवानगी की झलक तब देखने को मिली जब विक्की कौशल मुंबई के Apple BKC स्टोर पर iPhone 18 Pro Max लेते नजर आए. वहीं रितेश देशमुख ने Glacier Blue कलर वाला iPhone 18 Pro Max फ्लॉन्ट किया. उनकी तस्वीर सामने आते ही कमेंट सेक्शन में फैंस ने मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ला दी. किसी ने लिखा- बड़े लोग, तो किसी ने मजाक में पूछा- जला रहे हो क्या भाई?

यहां तक कि एक्ट्रेस जरीन खान ने भी कमेंट करते हुए लिखा- मुझे भी चाहिए. नए आईफोन का क्रेज सिर्फ आम यूजर्स तक सीमित नहीं है.

जेनेलिया से करिश्मा तन्ना तक, किस-किस के हाथ में दिखा नया iPhone?

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रितेश की पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा और करिश्मा भी नए iPhone 18 Pro Max के Burgundy वेरिएंट के साथ नजर आईं. नेहा धूपिया ने भी नए आईफोन के साथ तस्वीरें शेयर कीं. इसके अलावा दिशा पाटनी-राशा थडानी के सिल्वर आइफोन 18 प्रो मैक्स को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई हैं. म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाते ने भी रितेश और जेनेलिया के साथ नए आईफोन के साथ तस्वीरें शेयर कीं.

वहीं तृप्ति डिमरी और एपी ढिल्लों लॉन्च पीरियड के दौरान Apple Park में नए iPhone मॉडल्स के साथ नजर आए थे. तृप्ति ने वहां के अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए Apple टीम का शुक्रिया भी अदा किया था. 

लेकिन सोनू सूद ने लगा दिया तंज का तड़का!

जहां एक तरफ लोग नए iPhone के लिए दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आए, वहीं अभिनेता सोनू सूद ने इस पूरे क्रेज पर अपनी अलग राय रखी. उन्होंने X पर लिखा- नया फोन, नई EMI… पुराने बिल वही. इसके साथ उन्होंने कहा कि शायद अब वक्त सिर्फ फोन अपग्रेड करने के बजाय समाज को बेहतर बनाने के लिए लाइन में लगने का है. उनके मुताबिक असली अपग्रेड एक बेहतर समाज है.

सोनू सूद की इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कुछ यूजर्स ने उनकी बात का समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि लोग अपनी कमाई से क्या खरीद रहे हैं, इस पर दूसरों को सवाल क्यों करना चाहिए.

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एक यूजर ने तो यहां तक लिखा कि लोग गैजेट के लिए घंटों लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वोट देने के लिए लाइन में लगने से कतराते हैं. वहीं एक दूसरे यूजर ने सोनू की बात से असहमति जताते हुए कहा कि लोगों को अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने की आजादी होनी चाहिए.

अब जरा जान लीजिए कितना महंगा है ये नया iPhone

बॉलीवुड में जिस फोन को लेकर इतना क्रेज देखने को मिल रहा है, उसकी कीमत भी कम चौंकाने वाली नहीं है. भारत में iPhone 18 Pro की शुरुआती कीमत 1,64,900 है, जबकि iPhone 18 Pro Max की कीमत 1,79,900 से शुरू होती है. टॉप मॉडल के लिए जेब से 3.29 लाख तक निकालने पड़ सकते हैं.

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