'बिग बॉस' में लॉलीपॉप पर बवाल, काजी के कमेंट्स पर लगे डबल मीनिंग के आरोप

बिग बॉस 20 के इस एपिसोड ने शो के अंदर और बाहर काफी विवाद खड़ा कर दिया है, और ज्यादातर विवाद कंटेस्टेंट काजी तौकीर के इर्द-गिर्द घूम रहा है. मामला तब और गरमा गया जब उनके साथी कंटेस्टेंट्स ने सिंगर पर ऐसे बयान देने का आरोप लगाया जिनके दोहरे मतलब निकाले जा सकते थे.



ऐसा ही एक बयान जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा, वह था उनका 'गंजी गुड़िया' वाला बयान. कंटेस्टेंट्स को लगा कि इस बयान का एक छिपा हुआ मतलब था जिसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिए.

और पढ़ें

काजी के इरादों पर उठे सवाल

स्काउट ने काजी तौकीर के कमेंट्स का जिक्र किया, कंटेस्टेंट्स ने उनके इरादों पर सवाल उठाए. आखिरकार स्काउट ने घर में सबके सामने यह मामला उठाया. उन्होंने कहा कि वह उस बात पर सोच रहे थे जो काजी ने कुछ दिन पहले उनसे कही थी. फिर स्काउट ने ग्रुप के सामने पूरी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि काजी ने अंदाजा लगाते हुए कहा था कि बिग बॉस आने वाले किसी सेगमेंट में उन्हें 'गंजी गुड़िया' वाला टास्क दे सकते हैं. स्काउट ने यह भी कहा कि काजी ने अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल के बहुत ज्यादा होने के बारे में भी टिप्पणी की थी. इसके बाद, दूसरे कंटेस्टेंट्स ने काजी के इरादों पर सवाल उठाए.

लॉलीपॉप को लेकर विवाद

कनिका मान ने अरिशफा खान से काजी की कथित 'लॉलीपॉप' वाली कमेंट का जिक्र किया. ड्रामा तब और बढ़ गया जब कनिका मान ने एक और विवादित बातचीत का जिक्र किया, जिससे माहौल और गरमा गया. उन्होंने एक कथित 'लॉलीपॉप' टिप्पणी का जिक्र किया जो काजी ने घर की साथी सदस्य अरिशफा खान से की थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें लॉलीपॉप चाहिए?

Advertisement

इस पर, घर के कुछ अन्य सदस्यों के साथ-साथ आसिफ खान ने उनसे सफाई मांगी और उन्हें इस तरह के आपत्तिजनक मज़ाक बंद करने को कहा. जब आसिफ खान और घर के अन्य सदस्यों ने उनसे सफाई मांगी और ऐसे मजाक बंद करने को कहा, तो उन्होंने बहुत मजबूती से अपना बचाव किया.

बिग बॉस 20 के दर्शक बंटे हुए हैं

घर के बाहर, लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया का रुख किया. पोस्ट और कमेंट्स तेजी से फैलने लगे, और कई दर्शक एक-दूसरे की बात से सहमत नहीं थे. कुछ लोगों ने तुरंत काजी की आलोचना शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि ध्यान खींचने के लिए उन्होंने हद पार कर दी, और उनकी बातों को 'सस्ता' (cheap) बताया.

वहीं, दूसरों ने उनका बचाव किया. समर्थकों ने लिखा कि क्लिप्स को सही ढंग से नहीं दिखाया गया था. उन्होंने पुराने फुटेज की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब उसने वे मजाक किए थे, तो घर के बाकी सदस्य भी हंसे थे. उन्हें लगा कि उन्हीं बातों को असलियत से ज्यादा सख्ती से आंका जा रहा था.



---- समाप्त ----