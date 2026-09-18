scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बिग बॉस' में लॉलीपॉप पर बवाल, काजी के कमेंट्स पर लगे डबल मीनिंग के आरोप

'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट काजी तौकीर को 'गंजी गुड़िया' और कथित 'लॉलीपॉप' वाले कमेंट्स के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि सोशल मीडिया पर इसे लेकर लोगों की राय अलग-अलग है.

Advertisement
X
काजी तौकीर के कमेंट्स पर विवाद (Photo: x/@HotstarReality)
काजी तौकीर के कमेंट्स पर विवाद (Photo: x/@HotstarReality)

बिग बॉस 20 के इस एपिसोड ने शो के अंदर और बाहर काफी विवाद खड़ा कर दिया है, और ज्यादातर विवाद कंटेस्टेंट काजी तौकीर के इर्द-गिर्द घूम रहा है. मामला तब और गरमा गया जब उनके साथी कंटेस्टेंट्स ने सिंगर पर ऐसे बयान देने का आरोप लगाया जिनके दोहरे मतलब निकाले जा सकते थे.
 
ऐसा ही एक बयान जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा, वह था उनका 'गंजी गुड़िया' वाला बयान. कंटेस्टेंट्स को लगा कि इस बयान का एक छिपा हुआ मतलब था जिसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में उनसे सवाल-जवाब शुरू कर दिए.

काजी के इरादों पर उठे सवाल
स्काउट ने काजी तौकीर के कमेंट्स का जिक्र किया, कंटेस्टेंट्स ने उनके इरादों पर सवाल उठाए. आखिरकार स्काउट ने घर में सबके सामने यह मामला उठाया. उन्होंने कहा कि वह उस बात पर सोच रहे थे जो काजी ने कुछ दिन पहले उनसे कही थी. फिर स्काउट ने ग्रुप के सामने पूरी बात रखी. उन्होंने दावा किया कि काजी ने अंदाजा लगाते हुए कहा था कि बिग बॉस आने वाले किसी सेगमेंट में उन्हें 'गंजी गुड़िया' वाला टास्क दे सकते हैं. स्काउट ने यह भी कहा कि काजी ने अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल के बहुत ज्यादा होने के बारे में भी टिप्पणी की थी. इसके बाद, दूसरे कंटेस्टेंट्स ने काजी के इरादों पर सवाल उठाए.

लॉलीपॉप को लेकर विवाद
कनिका मान ने अरिशफा खान से काजी की कथित 'लॉलीपॉप' वाली कमेंट का जिक्र किया. ड्रामा तब और बढ़ गया जब कनिका मान ने एक और विवादित बातचीत का जिक्र किया, जिससे माहौल और गरमा गया. उन्होंने एक कथित 'लॉलीपॉप' टिप्पणी का जिक्र किया जो काजी ने घर की साथी सदस्य अरिशफा खान से की थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या उन्हें लॉलीपॉप चाहिए? 

Advertisement

इस पर, घर के कुछ अन्य सदस्यों के साथ-साथ आसिफ खान ने उनसे सफाई मांगी और उन्हें इस तरह के आपत्तिजनक मज़ाक बंद करने को कहा. जब आसिफ खान और घर के अन्य सदस्यों ने उनसे सफाई मांगी और ऐसे मजाक बंद करने को कहा, तो उन्होंने बहुत मजबूती से अपना बचाव किया.

बिग बॉस 20 के दर्शक बंटे हुए हैं
घर के बाहर, लोगों ने तुरंत सोशल मीडिया का रुख किया. पोस्ट और कमेंट्स तेजी से फैलने लगे, और कई दर्शक एक-दूसरे की बात से सहमत नहीं थे. कुछ लोगों ने तुरंत काजी की आलोचना शुरू कर दी.  उन्होंने कहा कि ध्यान खींचने के लिए उन्होंने हद पार कर दी, और उनकी बातों को 'सस्ता' (cheap) बताया.

वहीं, दूसरों ने उनका बचाव किया. समर्थकों ने लिखा कि क्लिप्स को सही ढंग से नहीं दिखाया गया था. उन्होंने पुराने फुटेज की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब उसने वे मजाक किए थे, तो घर के बाकी सदस्य भी हंसे थे. उन्हें लगा कि उन्हीं बातों को असलियत से ज्यादा सख्ती से आंका जा रहा था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    निठारी कांड: जल्लाद तैयार था, फंदा भी रेडी, 12 साल पहले मेरठ जेल में फांसी से कैसे बचा था सुरेंद्र कोली? |
    अगड़ी जातियों की नाराजगी से हारे बांकीपुर उपचुनाव? जानिए सम्राट चौधरी ने क्या दिया जवाब |
    'बिग बॉस' में लॉलीपॉप पर बवाल, काजी के कमेंट्स पर लगे डबल मीनिंग के आरोप |
    राधाष्टमी! महारास सांसारिक नृत्य नहीं बल्कि परम आनंद की आध्यात्मिक अवस्था |
    पंजाब के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, CM भगवंत मान ने किया DA में 8% बढ़ोतरी का ऐलान |
    म‍िथ‍िलांचल से एक्ट‍िंग-मॉडल‍िंग तक का सफर, ऐश्वर्या सुष्मिता और क्रांति प्रकाश झा ने क‍िया शेयर |
    हर साल बिहार क्यों डूबता है? आजतक के मंच से CM सम्राट चौधरी ने बताया बाढ़ का पूरा गणित |
    मदुरै से बेंगलुरु तक 400 किमी का सफर, फिर पत्नी पर जानलेवा हमला कर फेंका तेजाब, आरोपी गिरफ्तार |
    iPhone 18 Pro की दीवानगी, 12 घंटे कतार में खड़े रहकर खरीदा फोन |
    ‘पुलिस से चूक हुई’, भरत तिवारी एनकाउंटर पर CM सम्राट, छात्र प्रदर्शन में AK-47 से फायरिंग पर भी बोले
    Advertisement