पंजाब के 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, CM भगवंत मान ने किया DA में 8% बढ़ोतरी का ऐलान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है.

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CM भगवंत मान ने कहा कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए, हमने DA में 8% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी कर्मचारी राज्य के प्रशासनिक तंत्र की रीढ़ हैं.

मुख्यमंत्री ने जायज मुद्दों को हल करने के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य बैठकें करने और महिला कर्मचारियों को उनके घर से 40 किलोमीटर के दायरे में पोस्टिंग देने की भी घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया के जरिए लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं.

CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों के साथ बहुत सकारात्मक बैठक हुई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी सरकार के परिवार का अहम हिस्सा हैं.

उन्होंने बताया कि हमने तुरंत महंगाई भत्ता (DA) 8% बढ़ाने का फैसला किया है. यह बढ़ोतरी अक्टूबर की सैलरी से मिलनी शुरू हो जाएगी. हमने पिछली सरकारों से चले आ रहे लंबे समय से लंबित मुद्दों पर भी चर्चा की, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (OPS), प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी और ASHA व मिड-डे मील वर्करों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.

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हम इन पुराने मुद्दों के स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में फिर से मिलेंगे. हमारी सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई दूरी नहीं है. हम आपसी बातचीत से हर मुद्दे को हल करेंगे. सीएम ने कहा कि हम पंजाब की तरक्की के लिए मिलकर काम करते रहेंगे.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 4-4 प्रतिशत की दो किस्तें जारी की जाएंगी, जिसका फायदा 1 अक्टूबर से उनकी सैलरी में दिखेगा. त्योहारों के मौसम से पहले, इस फैसले से हज़ारों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी.'

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