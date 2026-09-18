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राधाष्टमी! महारास सांसारिक नृत्य नहीं बल्कि परम आनंद की आध्यात्मिक अवस्था

कई बार राधा-कृष्ण के प्रेम और महारास को सामान्य सांसारिक दृष्टि से देखकर उसका उपहास किया जाता है. महारास को केवल नृत्य या नाच-गाने की घटना मान लेना इसके आध्यात्मिक अर्थ को सीमित कर देना है. वास्तव में महारास को भक्ति की उस उच्च अवस्था के रूप में देखा जाता है, जहां भक्त का अहंकार, सांसारिक आसक्ति और व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे छूट जाते हैं और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव जागृत होता है.

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19 सितंबर को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. (Photo: ITG)
19 सितंबर को राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. (Photo: ITG)

राधारानी और श्रीकृष्ण का संबंध सांसारिक प्रेम की सीमाओं में बांधकर देखने का विषय नहीं है. वैष्णव भक्ति परंपरा में राधारानी को श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति माना गया है. कृष्ण आनंद के स्वरूप हैं और राधा उस आनंद को अनुभव कराने वाली शक्ति. इसलिए राधा और कृष्ण को अलग-अलग देखने के बजाय उनके संबंध को दिव्य प्रेम और भक्ति के उच्चतम स्वरूप के रूप में समझना चाहिए.

कई बार राधा-कृष्ण के प्रेम और महारास को सामान्य सांसारिक दृष्टि से देखकर उसका उपहास किया जाता है. महारास को केवल नृत्य या नाच-गाने की घटना मान लेना इसके आध्यात्मिक अर्थ को सीमित कर देना है. वास्तव में महारास को भक्ति की उस उच्च अवस्था के रूप में देखा जाता है, जहां भक्त का अहंकार, सांसारिक आसक्ति और व्यक्तिगत स्वार्थ पीछे छूट जाते हैं और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव जागृत होता है.

सात सीढ़ियां पार करने के बाद महारास की अनुभूति
भक्ति के मार्ग को सहज नहीं माना गया है. साधक को अपने भीतर की अनेक आसक्तियों और विकारों पर विजय प्राप्त करनी होती है. भक्ति, त्याग, तपस्या, संयम, समर्पण, अहंकार का त्याग और परमात्मा के प्रति निष्काम प्रेम जैसे भावों को साधते हुए वह आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाता है. इसी अर्थ में महारास को ऐसी अवस्था के रूप में समझा जा सकता है, जहां साधारण सांसारिक चेतना पीछे छूट जाती है.

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महारास में प्रवेश किसी बाहरी अधिकार से नहीं, बल्कि आंतरिक पात्रता और पूर्ण भक्ति के भाव से जुड़ा माना गया है. इसका उद्देश्य सांसारिक मनोरंजन नहीं, बल्कि जीव और परमात्मा के बीच प्रेम की उस अनुभूति को प्रकट करना है, जहां भक्त अपने अस्तित्व को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है.

महारास में काम भावना का स्थान कहां?
महारास को काम और वासना से जोड़ना भी उसके आध्यात्मिक स्वरूप को न समझ पाने का परिणाम है. भगवान शिव को कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले के रूप में स्मरण किया जाता है. ऐसी मान्यता है कि शिव स्वयं महारास के दर्शन के लिए पहुंचे र सखी बनकर श्रीकृष्ण के साथ नृत्य भी किया. शिव का प्रसंग यह संकेत देता है कि महारास को सांसारिक कामना के स्तर पर नहीं, बल्कि परम आध्यात्मिक आनंद की दृष्टि से समझना चाहिए.

जब काम पर विजय प्राप्त करने वाले भोलेनाथ भी उस दिव्य लीला के साक्षी बनने पहुंचे, तो उसे केवल सांसारिक आकर्षण या नृत्य-मनोरंजन की दृष्टि से देखना उसके गहरे आध्यात्मिक अर्थ को सीमित कर देता है.

राधा-कृष्ण का प्रेम क्यों है अद्वितीय?
राधा-कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि देने और समर्पित होने की भावना से जुड़ा है. राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम किसी सांसारिक अपेक्षा पर आधारित नहीं है. यही निष्कामता उसे भक्ति का आदर्श बनाती है. राधा का कृष्ण में पूर्ण समर्पण और कृष्ण का राधा के प्रेम को स्वीकार करना भक्त और भगवान के संबंध की गहनता को दर्शाता है. महारास की महिमा को समझने के लिए केवल कथा सुनना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक भाव को समझना आवश्यक है. जिस प्रेम में अहंकार समाप्त हो जाए, जिसमें स्वार्थ न रहे और जिसमें भक्त का पूरा मन परमात्मा को समर्पित हो जाए, वही प्रेम भक्ति की ऊंची अवस्था तक पहुंचाता है.

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