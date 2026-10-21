scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'भीख नहीं मांग रही', एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, आर्थिक तंगी पर दिया रिएक्शन

अनिता कंवल ने उन खबरों पर रिएक्शन दिया है, जिनमें कहा गया था कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और मदद मांग रही हैं. उन्होंने कहा 'ऐसे लिख रहे हैं जैसे मैं लोगों से भीख मांग रही हूं. यह गलत बात है.'

Advertisement
X
आर्थिक तंगी पर बोलीं अनीता कंवल (Photo: Instagram/anitakanwal_actor)
आर्थिक तंगी पर बोलीं अनीता कंवल (Photo: Instagram/anitakanwal_actor)

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस में शुमार अनीता कंवल ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और लोगों से मदद मांग रही हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि छह महीने पहले दिए गए एक इंटरव्यू में उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया था. एक्ट्रेस ने बताया कि इन खबरों की वजह से उन्हें काफी मानसिक परेशानी हुई और उनकी नींद तक उड़ गई.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, अनीता कंवल ने बताया कि रात के 3:45 बज रहे हैं और वह अभी भी जाग रही हैं. वह इस बात से काफी परेशान हैं कि कुछ न्यूज़ चैनलों ने उनकी आर्थिक स्थिति को किस तरह से पेश किया है. इस विवाद के पीछे की सच्चाई बताते हुए, कंवल ने कहा कि लगभग छह महीने पहले पत्रकार विक्की लालवानी ने उनका इंटरव्यू लिया था. बातचीत के दौरान, उनसे पूछा गया था कि अगर उनके पास कोई कमाई या काम का मौका न हो, तो वह कितने समय तक अपना खर्च चला सकती हैं.

एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर  क्या कहा?
एक्ट्रेस ने याद करते हुए बताया कि उन्होंने कहा था कि वह बिना किसी कमाई के लगभग एक से डेढ़ साल तक अपना गुजारा कर सकती हैं. उन्होंने कहा, 'ऐसे लिख रहे हैं जैसे मैं लोगों से भीख मांग रही हूं. यह गलत बात है.' उन्होंने आरोप लगाया कि उनके जवाब को सनसनीखेज बना दिया गया, जिससे लोगों को लगा कि वह दूसरों से आर्थिक मदद मांग रही हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक्ट्रेस ने कहा कि वह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती हैं और अगले 10 सालों तक अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि इंटरव्यू के बाद से उनके हालात बदल गए हैं; उन्हें एक फिल्म प्रोजेक्ट मिल गया है, इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के ऑफर आने लगे हैं और उन्होंने खुद अपनी एक 'रील ड्रामा सीरीज' भी शुरू की है.

सम्बंधित ख़बरें

Darlings coactress divya vinekar death
'डार्लिंग्स' फेम दिव्या विनकर का अचानक निधन, फैंस शॉक्ड
Ranveer Singh,Shashi Tharoor
पॉपकॉर्न लेकर बैठे थरूर, धुरंधर देखकर बोले- पाकिस्तानी हंस रहे
Jailer 2 Box Office Collection Day
500 करोड़ पार रजनीकांत की जेलर 2, बनी 2026 की तीसरी बड़ी हिट फिल्म
tiger-shroff-firing-case-viral-photos-injury-marks-controversy
2 दिन में गायब टाइगर के बदन पर लगे चोट के निशान! यूजर्स ने घेरा
Tiger Shroff Firing Case
Tiger Shroff फायरिंग मामले में हुआ बहुत बड़ा खुलासा

उन्होंने आगे कहा, 'आप लोग ऐसे लिख रहे हैं जैसे मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं लोगों से भीख मांग रही हूं. यह गलत बात है!  ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है कि अनीता आर्थिक संकट में फंसी हैं? जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है.'

कंवल ने साफ किया कि वह ठीक हैं और बस अपने फ्यूचर को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बच्चों से भी आर्थिक मदद नहीं लेना चाहतीं, तो फिर वह किसी और से मदद क्यों मांगेंगी? 'मेरे नाम को इस तरह बदनाम मत करो, इस उम्र में...'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vastu Tips: हर रंग नहीं होता शुभ! घर पेंट कराने से पहले जान लें किन रंगों से बचना है जरूरी |
    ड्यूटी के बाद भी ऑफिस में रुको... मैनेजर की बात पर Gen Z ने दिया ऐसा जवाब! |
    यूपी में 'राज' के लिए चाहिए राजभर समाज का साथ, जानें कितनी सीटों पर असर और कितना दखल |
    पहाड़ों पर जाने का तो नहीं बना रहे प्लान... 4 दिन होगी बारिश-बर्फबारी |
    लो कॉस्ट, डिस्पोजेबल शूटर... ऊपर से नीचे तक ऐसे काम करता है लॉरेंस गैंग का नेटवर्क, मूसेवाला और टाइगर केस से हुआ डिकोड |
    आंसू गैस, वॉटर कैनन और लाठीचार्ज... अल्बानिया में 8वें दिन भी सड़क पर टकराव |
    क्या है करीब 500 करोड़ की ब्रा की कहानी, जिसे पहनकर काइली जेनर छा गईं? |
    न थकान का बहाना, न पिच का रोना... श्रेयस अय्यर ने टीम इंडिया को क्या समझा दिया? |
    सूर्य गोचर से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत! अगले 15 दिन अचानक धन लाभ के बनेंगे योग |
    नाम, नंबर, पता... पूरी डिटेल डार्क वेब पर लीक! SBI ने माना- हुआ साइबर अटैक
    Advertisement