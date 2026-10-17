अनिरुद्ध रविचंदर की दुल्हन बनेंगी IPL टीम की मालकिन काव्या मारन, शादी की डेट आई सामने, तेलंगाना CM को मिला न्योता

सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी काव्या मारन, म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर से शादी करने जा रही हैं. शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में रखा गया है. काव्या के माता-पिता, कलानिधि मारन और कावेरी मारन ने हाल ही में जुबली हिल्स स्थित आवास पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें रिसेप्शन के लिए आमंत्रित किया.

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काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर अपने जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं. उनका वेडिंग रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में होगा. शादी की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है. हालांकि, इंटरनेट पर चल रही खबरों के अनुसार, यह जोड़ा 11 नवंबर को ग्रीस में शादी के बंधन में बंध सकता है.

सीएम को दिया न्योता

शुक्रवार, 16 अक्टूबर को कलानिधि मारन और उनकी पत्नी कावेरी मारन ने जुबली हिल्स स्थित आवास पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान, सन ग्रुप के चेयरमैन और उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को अपनी बेटी के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

शादी की तैयारियों और मेहमानों की सूची के बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है.

Sun Group Chairman Shri Kalanithi Maran and his wife, Smt. Kavery Maran, met Hon’ble Chief Minister Shri A. Revanth Reddy at his residence in Jubilee Hills and invited him to the wedding reception of their daughter, Kavya Maran. The wedding reception of Kavya Maran and Anirudh Ravichander is scheduled to be held in Chennai on November 21. #KalanithiMaran #KavyaMaran — Telangana CMO (@TelanganaCMO) October 16, 2026

काव्या मारन के बारे में

काव्या मारन, सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन और कावेरी मारन की बेटी हैं. वह सन ग्रुप के स्वामित्व वाली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी, सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ी प्रमुख हस्तियों में से एक हैं. उन्हें IPL मैचों में अक्सर देखा जाता है, जहां वह फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करती हैं.

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काव्या क्रिकेट फैंस के बीच, खासकर IPL सीजन के दौरान, एक जाना-पहचाना चेहरा बन गई हैं. मैचों के दौरान उनके रिएक्शन अक्सर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचते हैं, जिससे वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी लोकप्रिय हो गई हैं. क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मिलने वाली इस चर्चा के बावजूद, काव्या आमतौर पर अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर ही रखती हैं.

अनिरुद्ध रविचंदर कौन हैं?

अनिरुद्ध रविचंदर को तमिल फिल्म '3' (2012) के अपने पहले साउंडट्रैक से वैश्विक स्तर पर पहचान मिली, जिसमें 'व्हाई दिस कोलावेरी डी' गाना वायरल हो गया था. दक्षिण भारतीय संगीत उद्योग में बहुत जल्दी अपनी मजबूत जगह बनाते हुए, उन्होंने 'कथी' (2014) और 'वेलैयिल्ला पट्टाथारी' (2014) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए कई सुपरहिट एल्बम दिए.

हाल के वर्षों में, अनिरुद्ध ने अपना दायरा बढ़ाया है और 'मास्टर' (2021) तथा शाहरुख खान 'जवान' (2023) जैसी मेगा-हिट फिल्मों के लिए म्यूजिक तैयार किया है. उन्होंने अजित कुमार की सर्वाइवल एक्शन थ्रिलर 'विडामुयारची' (2025) के लिए भी म्यूजिक दिया. इसके बाद, उन्होंने रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कूली' (2025) के लिए म्यूजिक दिया, जिसने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की.

हाल ही में, उन्होंने रजनीकांत की मचअवेटेड फिल्म 'जेलर 2' पर काम किया, जिसे बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत मिली है. इसके बाद वो शाहरुख खान की फिल्म किंग में भी म्यूजिक देते हुए नजर आएंगे.

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