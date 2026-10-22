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अमिताभ बच्चन को क्या हुआ? अचानक मांगी माफी, बोले- कुछ लिख नहीं पा रहा

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने फॉलोअर्स को बताया कि उन्हें ठीक होने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेने की सलाह दी गई है. हाल ही में KBC 18 की शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लगने की बात सामने आने के बाद, उनके इस अचानक ब्रेक ने सबका ध्यान खींचा है.

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अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी (Photo: Bandeep Singh)
अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी (Photo: Bandeep Singh)

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करके अपने फैंस को चिंता में डाल दिया है. उन्होंने अपने फॉलोअर्स से माफी मांगी है और बताया है कि उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने और ठीक होने के लिए ब्रेक लेने की सलाह दी गई है.

अपनी हालिया पोस्ट में एक्टर ने लिखा, 'मैं आपसे माफी मांगता हूं; मुझे कुछ दिनों के लिए आराम और संवरने का समय निकालने को कहा गया है सो कुछ लिख नहीं पा रहा हूं.'

हालांकि एक्टर ने आराम करने की सलाह के पीछे का कारण नहीं बताया, लेकिन उनके इस संदेश ने लोगों का ध्यान खींचा है, खासकर इसलिए क्योंकि हाल ही में उन्होंने 'कौन बनेगा करोड़पति 18' की शूटिंग के दौरान घुटने में चोट लगने की बात बताई थी.

इस महीने की शुरुआत में 'कौन बनेगा करोड़पति 18'  शो के एक एपिसोड की शुरुआत कुछ शांत अंदाज में की. उन्होंने बताया कि पिछले दिन की शूटिंग के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी. अपनी हमेशा की तरह ऊर्जावान एंट्री के बजाय, वे अपने शुरुआती मोनोलॉग के दौरान बैठे रहे और बताया कि उन्हें खड़े होने में दिक्कत हो रही है.

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उन्होंने बताया, 'आमतौर पर, मैं बीच में खड़े होकर अपना मोनोलॉग देता हूं, लेकिन आज मेरे घुटने में चोट लगी है.' उन्होंने आगे कहा, 'कल शूटिंग के दौरान, मैं फिसल कर गिर गया और मेरे घुटने में चोट लग गई.'

अपने बाएं घुटने की ओर इशारा करते हुए एक्टर ने बताया कि क्या हुआ था, जिससे स्टूडियो में मौजूद दर्शक चिंतित हो गए. बाद में उन्होंने दर्शकों को आश्वस्त किया कि चोट गंभीर नहीं है और कहा कि प्रतियोगियों के साथ बातचीत करते समय वे खड़े रहेंगे. हालांकि, तकलीफ के कारण उन्होंने एपिसोड के शुरुआती हिस्से में बैठे रहना ही ठीक समझा. दर्शकों ने भी उनके जल्द ठीक होने की कामना की.

अमिताभ बच्चन की पिछली पोस्ट
जुलाई में, अमिताभ ने एक ब्लॉग पोस्ट शेयर करके प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी. इस पोस्ट में उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने, सर्जरी, इंटेंसिव केयर (ICU) और ठीक होने के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की थी. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वे अपनी खुद की सेहत के बारे में बात कर रहे थे या सामान्य तौर पर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे.

इस पोस्ट में, एक्टर ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर लौटने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया था. उन्होंने ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान आने वाली शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला था. 

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अमिताभ ने लिखा, 'अस्पताल में सर्जरी और ICU के दौरान, कुशल डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की देखरेख में रहने के बाद, अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और घर वापसी हुई है. घर वापसी का यह दौर शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से सबसे कठिन चरण होता है.'

इस बीच, काम की बात करें तो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' को होस्ट करने के अलावा, अमिताभ बच्चन 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में भी नजर आएंगे.

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