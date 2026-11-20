किसी अधिकारी का करियर हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए आगे नहीं बढ़ता. कभी आप अपने करियर के सबसे हाई पर होते हैं, तो कभी आप सबसे लो पर. कभी बड़े फैसलों के लिए तारीफ मिलती है, तो कभी उन्हीं फैसलों की वजह से मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं. ऐसा ही कुछ हुआ नीति आयोग के पूर्व CEO और भारत के G20 शेरपा रहे अमिताभ कांत के साथ. केरल में अतिक्रमण हटाने के बाद उन्हें करीब 11 महीने तक बिना पोस्टिंग रहना पड़ा. एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें लगा कि उनका प्रशासनिक करियर खत्म हो गया है. लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय नई जिम्मेदारी को अवसर में बदला और आगे चलकर 'गॉड्स ओन कंट्री' जैसे चर्चित टूरिज्म कैंपेन को पहचान दिलाई.

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इंडिया टुडे मास्टरक्लास में अमिताभ कांत ने अपने करीब 45 साल के सरकारी करियर के अनुभव शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे असफलता, मुश्किल हालात और विरोध के बावजूद काम जारी रखना चाहिए. इस दौरान उन्होंने युवाओं को राजनीति में आने, स्टार्टअप शुरू करने, देश के विकास और अपनी जिम्मेदारियों को समझने से जुड़े कई सुझाव भी दिए.

मछुआरों के बीच बिताए साढ़े तीन साल...

अमिताभ कांत ने 1980 में IAS अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्हें केरल कैडर मिला. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें केरल जाने का दुख था क्योंकि उनकी पढ़ाई उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुई थी. वहां पहुंचने के बाद उन्होंने मलयालम भाषा सीखी और करीब साढ़े तीन से चार साल मछुआरा समुदाय के बीच रहकर काम किया.

उस समय मछुआरों को मछली की मार्केट कीमत का सिर्फ 18 फीसदी हिस्सा मिलता था. बीच में कई बिचौलिए होने के कारण उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा दूसरे लोगों के पास चला जाता था. अमिताभ कांत ने मछुआरों को नई तकनीक, आउटबोर्ड मोटर, नए मछली पकड़ने के जाल और फाइबरग्लास नावों से जोड़ने का काम किया. मछली की बिक्री के लिए बीच स्तर पर नीलामी शुरू कराई और मछुआरा महिलाओं के लिए बसों की व्यवस्था भी की.

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उन्होंने बताया कि मछुआरों के बैंक खाते भी खुलवाए गए, ताकि उनकी कमाई सुरक्षित रह सके. इन कोशिशों के बाद मछुआरों को मिलने वाला हिस्सा करीब 18 फीसदी से बढ़कर 90 फीसदी तक पहुंच गया. अमिताभ कांत ने इसे अपनी जिंदगी के सबसे संतोषजनक अनुभवों में से एक बताया.

अतिक्रमण हटाने के बाद 11 महीने तक नहीं मिली पोस्टिंग

इसके बाद उन्हें कोझिकोड का जिला कलेक्टर बनाया गया. वहां उन्होंने शहर में बड़े स्तर पर बदलाव किए. अमिताभ कांत के मुताबिक, शहर के बीच स्थित ग्रीन एरिया पर अतिक्रमण हो गया था. उन्होंने करीब 450 अतिक्रमण हटवाए और उस जगह को फिर से हरा-भरा बनाया. इसके अलावा सड़कों का विस्तार, बाईपास और एयरपोर्ट के विकास से जुड़े काम भी किए.

हालांकि, इन फैसलों की वजह से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि एक प्रभावशाली व्यक्ति के होटल से जुड़े मामले में कार्रवाई के बाद उनके खिलाफ केस शुरू कराए गए. इसके बाद वह करीब 11 महीने तक बिना किसी पोस्टिंग के रहे. उस दौर में उन्हें लगने लगा था कि उनका प्रशासनिक करियर खत्म हो गया है. यहां तक कि उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में भी सोचा.

लेकिन करीब 11 महीने बाद उन्हें केरल में टूरिज्म सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली. उस समय केरल पर्यटन के लिहाज से बहुत लोकप्रिय नहीं था.अमिताभ कांत ने राज्य को एक अलग पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर काम किया. बैकवॉटर, आयुर्वेद, कथकली, मोहिनीअट्टम, कलरिपयट्टू और केरल के खानपान को पर्यटन की पहचान बनाया. इसी सोच के साथ 'गॉड्स ओन कंट्री' की ब्रांडिंग की गई.

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9/11 हमले के बाद पर्यटन घटा, तब शुरू किया 'इनक्रेडिबल इंडिया' कैंपेन

अमिताभ कांत ने बताया कि केरल में पर्यटन सचिव रहते हुए उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम करने का मौका मिला. वाजपेयी के केरल दौरे के दौरान उन्होंने कुमारकोम के बैकवॉटर और पर्यटन से जुड़ी सुविधाओं को विकसित करने की तैयारी की थी. बाद में इसी अनुभव के आधार पर उन्हें केंद्र सरकार में पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली.

उन्होंने बताया कि जब वह केंद्र में पर्यटन विभाग पहुंचे, उसी दौरान अमेरिका में 9/11 का हमला हुआ, अफगानिस्तान में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय संसद पर भी हमला हुआ. इन घटनाओं के कारण भारत में पर्यटन बुरी तरह प्रभावित हुआ और पर्यटन गतिविधियां पहले के मुकाबले करीब 10 फीसदी तक रह गईं. उस समय कई देशों ने अपने पर्यटन मार्केटिंग कैंपेन रोक दिए थे लेकिन भारत ने 'इनक्रेडिबल इंडिया' कैंपेन शुरू किया. अमिताभ कांत ने बताया कि संकट के समय भी अवसर तलाशना चाहिए. यह कैंपेन भारत की पर्यटन पहचान को दुनिया के सामने लाने में सफल रहा.

किसी बड़े बदलाव के लिए सरकार और सभी पक्षों की सहमति जरूरी

सरकारी योजनाओं को लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर अमिताभ कांत ने कहा कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए सिर्फ आइडिया होना काफी नहीं है. उसके लिए संबंधित विभागों, मंत्रियों, अधिकारियों और वित्त मंत्रालय को समझाना पड़ता है. सभी पक्षों की सहमति बनानी होती है.

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उन्होंने 'इनक्रेडिबल इंडिया','मेक इन इंडिया','स्टार्टअप इंडिया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम का उदाहरण दिया. उनके मुताबिक, इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर चर्चा और प्रेजेंटेशन देने पड़े. स्टार्टअप इंडिया के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने करीब 15 प्रेजेंटेशन दिए थे और हर बार सुझावों के आधार पर बदलाव किए गए.

उन्होंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के समय देश में करीब 350-400 स्टार्टअप थे, जबकि अब उनकी संख्या बढ़कर करीब 2.60 लाख हो गई है. उनके मुताबिक, स्पेस, ड्रोन और जियोस्पेशियल जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप ने नए अवसर पैदा किए हैं.

असफलता से घबराएं नहीं, स्टार्टअप में फेल होना भी सीखने का हिस्सा

स्टार्टअप के फेल होने के सवाल पर अमिताभ कांत ने कहा कि असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी बड़ी संख्या में स्टार्टअप असफल होते हैं. स्टीव जॉब्स और एलन मस्क जैसे सफल लोगों को भी असफलताओं का सामना करना पड़ा है. उन्होंने युवाओं से कहा कि एक बार असफल होने के बाद दोबारा कोशिश करें. जरूरत पड़े तो तीसरी बार भी प्रयास करें. उनके मुताबिक, असफलता अपने आप में एक बड़ा सीखने का अनुभव है. माता-पिता और युवाओं को यह समझना चाहिए कि जिंदगी में हर बार सफलता मिलना जरूरी नहीं है. कई बार असफलता से मिले सबक ही आगे की सफलता का रास्ता बनाते हैं.

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युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए

आज के युवाओं को करियर के लिए कौन-सा रास्ता चुनना चाहिए, इस सवाल पर अमिताभ कांत ने कहा कि अगर वह आज के समय में युवा होते तो स्टार्टअप शुरू करते. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी, उस समय स्टार्टअप का माहौल नहीं था. युवाओं के सामने मुख्य रूप से सरकारी नौकरी या निजी क्षेत्र में नौकरी का विकल्प होता था. लेकिन आज हालात बदल चुके हैं. उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे स्टार्टअप, इनोवेशन और नए आइडिया पर काम करें. उनका कहना था कि युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनने की कोशिश करनी चाहिए. इसके लिए जोखिम लेने और असफलता से सीखने का साहस भी जरूरी है.

राजनीति में आना है तो किसी पार्टी से जुड़ें, अपनी पार्टी भी बना सकते हैं

युवाओं के राजनीति में आने के रास्ते पर अमिताभ कांत ने कहा कि आज राजनीतिक पार्टियां युवा पीढ़ी का स्वागत कर रही हैं. जो युवा राजनीति में जाना चाहते हैं, वे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं या अपनी पार्टी भी बना सकते हैं. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति से जुड़े लोगों का उदाहरण दिया. उनके मुताबिक, वहां के कई छात्र नेता आगे चलकर राजनीतिक दलों से जुड़े और बड़े नेता बने. उन्होंने कहा कि देश में बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं और वे देश का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. युवाओं को चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, राजनीतिक दलों से जुड़ना चाहिए और अपने समुदाय के मुद्दों को आगे लाना चाहिए.

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पेपर लीक रोकने के लिए डिजिटल परीक्षा का सुझाव

पेपर लीक की समस्या पर पूछे गए सवाल के जवाब में अमिताभ कांत ने कहा कि इस मामले में एक कमेटी बनाई गई है और उसकी सिफारिशों का इंतजार करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा के लिए बड़े स्तर पर प्रश्न बैंक तैयार किए जाने चाहिए और परीक्षा प्रणाली को डिजिटल बनाया जाना चाहिए. उन्होंने इस विषय पर विस्तार से टिप्पणी करने से इनकार किया, क्योंकि कमेटी की सिफारिशें आनी बाकी थीं.

भारत की युवा आबादी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया ताकत

अमिताभ कांत ने कहा कि वह भारत के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हैं. इसकी एक बड़ी वजह देश की युवा आबादी है. उन्होंने भारत की औसत आयु करीब 28 साल बताते हुए कहा कि कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं उम्रदराज आबादी की चुनौती का सामना कर रही हैं, जबकि भारत के पास युवा कामकाजी आबादी का बड़ा आधार है.

उन्होंने डिजिटल भुगतान, स्टॉक मार्केट और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं के मोबाइल पर उपलब्ध होने को भी भारत की बड़ी उपलब्धि बताया. उनके मुताबिक, दुनिया के कुल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में भारत की हिस्सेदारी करीब 51 फीसदी है.

उन्होंने सड़क, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी के विकास का भी जिक्र किया. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश में करीब 4 करोड़ घर बनाए गए, करोड़ों लोगों को बिजली कनेक्शन दिए गए और बड़ी संख्या में परिवारों तक शौचालय व नल से पानी की सुविधा पहुंचाई गई. उनके मुताबिक, भारत ने बीते वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है.



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