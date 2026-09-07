लड़कियों के दिलों पर राज करने वाला वो स्टार, आज शादियों में क्यों कर रहा डांस?

90 के दशक में महेश भट्ट की कल्ट-क्लासिक फिल्म आशिकी से स्टार बने राहुल रॉय अब एक दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं. साल 2020 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद, उन्हें फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल करना पड़ा. कभी राहुल छोटे-मोटे इवेंट्स में गिटार बजाते, तो छोटे-मोटे सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स संग रील बनाते दिखाई देने लगे.

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राहुल रॉय का ये स्ट्रगल उनके फैंस को भी दुखी कर रहा है. आज से 30 साल पहले जो शख्स हिंदी सिनेमा का सबसे पसंदीदा चेहरा हुआ करता था, उसे अब काम के लिए दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस पर खुलकर बात की. राहुल ने बताया कि वो पिछले पांच सालों से अपना करियर वापस खड़े करने की कोशिश में जुटे हुए हैं.

रोजी-रोटी कमाने के लिए क्या कर रहे राहुल रॉय?

टाइम्स ऑफ इंडिया से राहुल ने अपने भाई संग चल रहे लीगल केस पर बात की, जो वो कई सालों से लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका अपने भाई के साथ 30 लाख रुपये का एक केस चल रहा है, जिसे वो सुलझाने में जुटे हुए हैं. वो बताते हैं कि जबसे उन्होंने तलाक के बाद अपनी पूरी संपत्ति पत्नी के नाम की, तबसे वो अपने करियर को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. 60 की उम्र में राहुल का स्ट्रगल चल रहा है.

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राहुल ने कहा- पिछले पांच साल मेरे लिए एक तरह से ब्रेक की तरह रहे क्योंकि मैं आराम कर रहा था. काम नहीं था. अगर ऐसा ना होता तो मैं और भी बहुत कुछ कर चुका होता. लेकिन अब मुझे कुछ काम मिल रहा है और मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं. सेट पर वापस आकर और कैमरे के सामने आकर मुझे बहुत खुशी हुई. मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया है. फिल्मों में अपने 37 साल के सफर में, मेरा मानना ​​है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और अब मैं और भी काम करने के लिए उत्सुक हूं.

'मेरे खर्चे हैं और मुझे पैसों की जरूरत है. 2020 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद काम मिलना मुश्किल था. तबसे पांच साल बीत चुके हैं और मैं किसी तरह गुजारा चलाने की कोशिश कर रहा हूं. कभी-कभी शादियों में नाचकर मैं 2 लाख या 4 लाख रुपये कमा लेता हूं. जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये कितनी मेहनत का काम है. मुझे भी अपनी रोजी-रोटी कमानी पड़ती है.'

बॉलीवुड स्टार्स का किया धन्यवाद

राहुल रॉय बताते हैं कि उनके स्ट्रगल में सलमान खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, फराह खान, अर्चना पूरन सिंह और पूजा भट्ट ने उन्हें काफी सपोर्ट किया है. यहां तक कि जब वो बीमार हुए थे, तब सलमान ने ही उनके इलाज के लिए मदद की थी. वो अपने आशिकी फिल्म के सभी को-स्टार्स अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी और अवतार गिल के साथ-साथ महेश भट्ट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जिनके साथ उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही साथ में काम करेंगे.

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