भांजे इमरान खान को 'भारत छोड़ो' नोटिस, राज ठाकरे के घर पहुंचे आमिर खान, चर्चा में मुलाकात

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे से उनके मुंबई स्थित निवास शिवतीर्थ में मुलाकात की. ये मुलाकात उनके भांजे एक्टर इमरान खान से जुड़े चल रहे विवाद के बीच हुई है. मुलाकात का असली कारण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इमरान को भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद इसे लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर खान के साथ उनकी पत्नी गौरी स्प्रैट भी इस मुलाकात में शामिल हुईं. हालांकि, आमिर खान या राज ठाकरे की ओर से इस पर किसी तरह का बयान नहीं आया है.

राज ठाकरे से मिले आमिर खान

आमिर खान और राज ठाकरे के बीच दोस्ताना रिश्ता रहा है और पहले भी उनकी मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं. लेकिन इस बार मुलाकात के समय ने अटकलें तेज कर दी हैं कि कहीं ये इमरान खान के मामले से जुड़ी तो नहीं है.

राज ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी अपनी राय रखी है. इस वजह से चर्चा और बढ़ गई है कि क्या दोनों की मीटिंग इमरान के मामले से जुड़ी हो सकती है.

Mumbai, Maharashtra: Actor Aamir Khan meets MNS chief Raj Thackeray at his residence, Shivtirth. The meeting comes amid reports that Aamir’s nephew, actor Imran Khan, has challenged a notice asking him to leave India in court (Source: MNS) https://t.co/R1I39SdItu — IANS (@ians_india) October 18, 2026

क्या है मामला?

10 अक्टूबर 2026 को इमरान खान और लेखा वॉशिंगटन मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के प्रदर्शन में हिस्सा लिया. इस दौरान दोनों को हिरासत में ले लिया गया था. हिरासत के बाद पूर्व भाजपा सांसद कीरत सोमैया ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और प्रदर्शन में इमरान की भागीदारी की जांच की मांग की.

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इसके बाद मुंबई पुलिस की ओर से इमरान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया. इमरान खान मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं. मामले की सुनवाई सोमवार को होगी. देखते हैं कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है. इस बीच आमिर खान और राज ठाकरे की मुलाकात ने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है.

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