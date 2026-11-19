मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेल के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की भी झलक देखने को मिलेगी. नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में खास ‘खेल गांव’ यानी फैन विलेज तैयार किया जा रहा है. यहां मध्यप्रदेश के पारंपरिक ग्रामीण जीवन, लोककलाओं और हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा.

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19 से 28 नवंबर तक आयोजित होने वाली इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी. करीब 150 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की मौजूदगी में भोपाल खेल के साथ प्रदेश की संस्कृति को भी दुनिया के सामने पेश करेगा.

खेल गांव में दिखेगी मध्यप्रदेश के गांवों की झलक

नाथू बरखेड़ा खेल परिसर में तैयार हो रहा खेल गांव मध्यप्रदेश के पारंपरिक ग्रामीण परिवेश की थीम पर आधारित होगा. यहां लोककलाओं, पारंपरिक शिल्प और हस्तनिर्मित वस्तुओं के जरिए प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान दिखाई जाएगी.

इसकी खास बात यह होगी कि यहां लोककलाओं का केवल प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि कलाकार और शिल्पकार अपनी कला का लाइव प्रदर्शन भी करेंगे. आगंतुक मिट्टी से बर्तन बनते देख सकेंगे. पारंपरिक हस्तशिल्प और पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी को करीब से जानने का मौका मिलेगा.

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प्रदेश के अलग-अलग अंचलों से आने वाले शिल्पकार अपनी कलाकृतियां बनाने की प्रक्रिया भी बताएंगे. इससे विदेशी खिलाड़ियों और मेहमानों को मध्यप्रदेश की ग्रामीण संस्कृति समझने और स्थानीय कलाकारों से सीधे बातचीत करने का अवसर मिलेगा.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखेगा लोक कलाकारों का हुनर

खेल गांव के जरिए मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है. विदेशी खिलाड़ी और मेहमान उन पारंपरिक कलाओं को करीब से देख सकेंगे, जिन्हें ग्रामीण समुदायों और शिल्पकार परिवारों ने पीढ़ियों से सहेजकर रखा है.

यह पहल स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के साथ उनकी कला को देश-विदेश के दर्शकों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी. खेल प्रतियोगिता के बहाने प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता और हस्तशिल्प को भी एक बड़ा मंच मिलेगा.

हॉकी के मैदान से खेल गांव तक दिखेगा भोपाल का रंग

हॉकी की गौरवशाली परंपरा के लिए पहचाने जाने वाले भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की क्षमता को प्रदर्शित करेगा.

एक ओर मैदान पर एशिया की छह महिला टीमें खिताब के लिए मुकाबला करेंगी, वहीं दूसरी ओर खेल गांव में मध्यप्रदेश की मिट्टी की सौंधी महक, लोकजीवन और शिल्पकारों की रचनात्मकता विदेशी मेहमानों को आकर्षित करेगी.

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इस तरह भोपाल में होने वाला यह आयोजन केवल हॉकी प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेल और संस्कृति के संगम के रूप में भी याद किया जाएगा.

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