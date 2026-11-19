उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के घटक दलों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है. बिहार में एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है.

और पढ़ें

चिराग पासवान की एलजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू 2027 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. हाल के दिनों में दोनों ही दलों ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, लेकिन यूपी में बीजेपी के मौजूदा सहयोगी दल, खासकर सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने अलग तेवर अपना रखा है.

बिहार के इन दलों को यूपी में एनडीए के साथ लेने के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं. उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में बिहार के दलों को यूपी में एनडीए के अंदर जगह नहीं मिलेगी. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि वे बिहार के सहयोगी दलों को यूपी में साथ लेने पर सहमत नहीं हैं?

बिहार के दल यूपी में क्यों चाहते हैं हिस्सेदारी?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पिछले दिनों कहा था कि उनकी पार्टी 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लड़ेगी. एलजेपी प्रयागराज समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में 'यूथ बोले तो' जैसे कार्यक्रमों के जरिए युवाओं और पासवान व दलित मतदाताओं को जोड़ने की कवायद कर रही है. चिराग पासवान ने कहा है कि वे एनडीए का हिस्सा हैं और यदि बीजेपी की ओर से यूपी में सम्मानजनक सीटों का प्रस्ताव मिलता है तो वे गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे. हालांकि, बात न बनने की स्थिति में पार्टी अकेले मैदान में उतरने के लिए भी तैयार है.

Advertisement

नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी यूपी में अपने पैर पसारने की पूरी तैयारी कर ली है. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने वाराणसी का दौरा कर और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकों के जरिए यूपी में संगठन विस्तार का शंखनाद किया है. जेडीयू की मुख्य नजर पूर्वांचल और बिहार से सटे जिलों की सीटों पर और कुर्मी व अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं पर है. जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि हमारी कोशिश बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो हम अपने दम पर भी चुनावी मैदान में उतरेंगे.

नीतीश की पार्टी जेडीयू और चिराग की पार्टी लोजपा (रामविलास) उत्तर प्रदेश में अपने संगठन का विस्तार करने की रणनीति पर काम कर रही हैं. जेडीयू नेतृत्व का मानना रहा है कि पूर्वांचल और बिहार से सटे यूपी के जिलों में कुर्मी और अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच पार्टी अपनी पैठ बना सकती है. चिराग पासवान भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं और यूपी के दलित खासकर पासी मतदाताओं के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए एनडीए गठबंधन के तहत सीटों की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

जेडीयू और एलजेपी के खिलाफ राजभर

Advertisement

जेडीयू और एलजेपी के यूपी में चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में एनडीए के साथी सुभासपा के प्रमुख ओमप्रकाश राजभर ने विरोध शुरू कर दिया है. राजभर ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यूपी की राजनीति की तासीर और समीकरण बिहार से काफी अलग हैं. राजभर और यूपी के अन्य स्थानीय सहयोगी दलों का मानना है कि प्रदेश में भाजपा के पास पहले से ही मजबूत क्षेत्रीय सहयोगी अपना दल (एस), सुभासपा, निषाद पार्टी और आरएलडी मौजूद हैं, जो जमीन पर वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता रखते हैं. बिहार के दलों की यूपी में कोई जरूरत नहीं है.

राजभर के बयानों के पीछे की मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि यदि बिहार के दल यूपी में चुनाव लड़ते हैं, तो वे एनडीए के ही कोटे से सीटों की मांग करेंगे, जिससे स्थानीय सहयोगी दलों के हिस्से की सीटें कम होने की आशंका है.

यूपी के एनडीए के साथियों को क्यों एतराज?

एनडीए में यह पूरा टकराव आगामी विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर है. उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से भाजपा अधिकांश सीटों पर खुद चुनाव लड़ती है. बची हुई सीटों में अपना दल (एस), रालोद, सुभासपा और निषाद पार्टी को समायोजित करना पहले से ही एक चुनौती है. ऐसे में नए दलों की एंट्री से सभी सहयोगियों के हिस्से में आने वाली सीटों की संख्या घट सकती है.

Advertisement

बिहार के जिन दलों की नजर यूपी पर है, वे उन्हीं सामाजिक समूहों (कुर्मी, गैर-यादव ओबीसी और दलित) को साधना चाहते हैं, जिन पर अपना दल (एस), सुभासपा और निषाद पार्टी की राजनीति टिकी है. स्थानीय दलों को डर है कि इससे उनके पारंपरिक वोट बैंक और नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है.

यूपी में एनडीए के सहयोगी दलों का तर्क है कि बिहार के दलों का उत्तर प्रदेश में कोई ठोस संगठनात्मक ढांचा या जनाधार नहीं है, इसलिए उन्हें सीटें देना गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा. इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जेडीयू के चलते उन्हें सीट नहीं मिल सकी थी. इसीलिए राजभर बिहार के दलों के यूपी में साथ लेने का विरोध कर रहे हैं.

बीजेपी के सामने संतुलन बनाने की चुनौती

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह स्थिति बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती बन सकती है. एक तरफ केंद्र की सरकार और बिहार की राजनीति में जेडीयू और लोजपा (रामविलास) भाजपा के बेहद महत्वपूर्ण साझेदार हैं, जिन्हें पार्टी नाराज करना नहीं चाहेगी. दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनावी वैतरणी पार करने के लिए बीजेपी को अपने स्थानीय सहयोगियों के सामाजिक समीकरणों और उनकी नाराजगी का भी पूरा ध्यान रखना होगा.

Advertisement

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अपने चार सहयोगी दलों के लिए 60 सीटें देने की बात आ रही है, जिसमें चार दलों को एडजस्ट करने की पहले से ही चुनौती है और बिहार के दल आते हैं, तो उन्हें सीट देने का चैलेंज खड़ा हो जाएगा.

ऐसे में राजभर के मुखर बयानों और बिहार के दलों की सक्रियता ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यूपी एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग और गठबंधन के स्वरूप को लेकर खींचतान और बढ़ सकती है. ऐसे में सियासी संतुलन बनाने की चुनौती होगी.

---- समाप्त ----