महारानी लक्ष्मीबाई की 198वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को झांसी में समर्पण सेवा समिति की ओर से भव्य वीरांगना वाहन रैली निकाली गई. इस आयोजन में रानी लक्ष्मीबाई के परिधान, सिर पर पगड़ी और हाथों में तलवार लिए करीब 700 महिलाएं दोपहिया वाहनों पर सवार होकर सड़कों पर उतरीं. किले की तलहटी से शुरू हुई इस रैली में बुलेट मोटरसाइकिलों की गर्जना और देशभक्ति गीतों की गूंज के बीच महिलाओं ने नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया. लखनऊ समेत देश के विभिन्न हिस्सों से आई महिलाओं ने भी इस ऐतिहासिक यात्रा में हिस्सा लिया.

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किले की तलहटी से शुरू हुआ वीरांगनाओं का काफिला

समर्पण सेवा समिति द्वारा आयोजित इस वीरांगना वाहन रैली को किले की तलहटी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. सुबह से ही रैली स्थल पर रानी के भेष में महिलाओं का जुटना शुरू हो गया था. काफिले में लगभग 40 महिलाएं बुलेट मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सबसे आगे चल रही थीं, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं. खास बात यह रही कि करीब 20 महिलाएं लखनऊ से और लगभग 100 महिलाएं देश के अलग-अलग शहरों से केवल इस रैली का हिस्सा बनने झांसी पहुंची थीं.

हर मोड़ पर पुष्पवर्षा कर लोगों ने किया स्वागत

रैली झांसी किले की तलहटी से निकलकर इलाइट चौराहा, झांसी होटल, सदर बाजार और गोविंद चौराहा होते हुए रानी लक्ष्मीबाई पार्क पर संपन्न हुई. पूरे रास्ते डीजे पर ‘खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी’ गीत की गूंज और रानी के जयकारे सुनाई देते रहे. सदर बाजार समेत प्रमुख मार्गों पर खड़े लोगों ने फूल बरसाकर और हाथ जोड़कर वीरांगनाओं का अभिवादन किया. लोगों ने इस अनोखे नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में भी कैद किया.

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यह रैली महिला सशक्तिकरण का संदेश है: अपर्णा दुबे

समर्पण सेवा समिति की अध्यक्ष अपर्णा दुबे ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल जन्मोत्सव मनाना नहीं, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का संदेश पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हवाई जहाज उड़ाने से लेकर ट्रेन चलाने और मोटरसाइकिल पर सफर करने तक हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित कर रही हैं. जब सैकड़ों महिलाएं रानी लक्ष्मीबाई के स्वरूप में एक साथ सड़कों पर उतरती हैं, तो यह दृश्य समाज को संदेश देता है कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं.

'आज लग रहा है जैसे हम भी झांसी की रानी हैं'

रैली में शामिल युवतियों के चेहरे पर गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था. प्रतिभागी रितु ने कहा कि रानी के परिधान में वाहन पर सवार होकर ऐसा महसूस हो रहा है मानो वे स्वयं भी झांसी की रानी हों. उन्होंने अन्य लड़कियों से भी लक्ष्मीबाई के साहस से प्रेरणा लेने की बात कही. एक अन्य युवती ने स्कूटी पर रानी के रूप में शामिल होने को बेहद गर्व का पल बताया और कहा कि वे इस अनुभव को हमेशा याद रखेंगी.

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