यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अक्सर छात्रों और अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि परीक्षा केंद्र (Exam Center) घर से कितनी दूर गया है. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और छात्राओं के लिए दूर-दराज के सेंटर बड़ी परेशानी बन जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन समय बेहद कम बचा है.

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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा जारी साल 2027 की संभावित परीक्षा केंद्रों की सूची में सुधार कराने का मौका सिर्फ 21 नवंबर 2026 तक ही है.

क्यों जरूरी है अभी लिस्ट चेक करना?

बोर्ड ने जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता वाली समिति की मंजूरी के बाद जो जिलेवार सूची upmsp.edu.in पर अपलोड की है, वह अभी अंतिम नहीं है. कई बार तकनीकी या भौगोलिक जानकारी के अभाव में स्कूल से काफी दूर या कम सुविधाओं वाले केंद्र आवंटित हो जाते हैं.

अगर किसी छात्र, अभिभावक या स्कूल प्रबंधन को सेंटर की दूरी, आवागमन के साधन या वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी आपत्ति है, तो वे तय समय के भीतर इसमें बदलाव की मांग कर सकते हैं. 21 नवंबर की डेडलाइन निकलने के बाद बोर्ड किसी भी बदलाव पर विचार नहीं करेगा.

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इन 3 बातों का रखें खास ध्यान, वरना खारिज हो जाएगी शिकायत

बोर्ड ने आपत्ति दर्ज कराने को लेकर बेहद सख्त नियम तय किए हैं. छोटी-सी चूक से आपका आवेदन रद्द हो सकता है:

डाक या दफ्तर के चक्कर न लगाएं: बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की ऑफलाइन शिकायत (डाक से या डीआईओएस/बोर्ड दफ्तर जाकर) स्वीकार नहीं की जाएगी. आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही ली जाएगी.

बिना सबूत नहीं मानी जाएगी बात: सिर्फ यह लिख देना काफी नहीं होगा कि सेंटर दूर है या गलत है. आवेदक को ठोस कारण बताना होगा और अपनी बात साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे.

डेडलाइन का रखें ख्याल: 21 नवंबर 2026 के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा और उसके बाद आने वाले किसी भी अनुरोध को सीधे रद्द कर दिया जाएगा.

स्कूल के जरिए ऐसे दर्ज कराएं अपनी आपत्ति

छात्र और अभिभावक अपनी समस्या अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को बता सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आपत्ति स्कूल के आधिकारिक लॉग-इन पोर्टल से ही दर्ज होगी. इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है:

सबसे पहले यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

होमपेज पर स्कूल लॉग-इन पोर्टल पर क्लिक करें और वैध यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉग-इन करें.

इसके बाद परीक्षा केंद्रों की सूची पर आपत्ति दर्ज कराने वाले लिंक को चुनें.

यहां आवंटित सेंटर से जुड़ी समस्या (जैसे अधिक दूरी या अन्य त्रुटि) का स्पष्ट विवरण लिखें.

अपनी शिकायत के समर्थन में जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

सभी जानकारियों को एक बार ध्यान से जांचने के बाद फाइनल सबमिट कर दें.

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एक और सुझाव: यदि आप चाहें, तो हम इस पर एक 'चेकलिस्ट स्टोरी' भी बना सकते हैं कि सेंटर की लिस्ट देखते समय अभिभावकों और स्कूलों को किन-किन बातों (जैसे छात्राओं के लिए स्वकेंद्र/नजदीकी केंद्र के नियम, दूरी के मानक आदि) को क्रॉस-चेक करना चाहिए.

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