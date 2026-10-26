यूपी BJP की वर्किंग कमेटी का ऐलान, PM मोदी-CM योगी समेत 30 स्थायी सदस्य भी शामिल

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले BJP ने वर्किंग कमेटी 2026 की घोषणा की है. पार्टी ने कार्यसमिति के सदस्यों के साथ स्थायी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची भी जारी की है. इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं.

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BJP की ओर से जारी सूची के मुताबिक, प्रदेश कार्यसमिति में कुल 548 सदस्य हैं. इसके अलावा 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 134 विशेष आमंत्रित सदस्य घोषित किए गए हैं. पार्टी की इस घोषणा में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं.

30 स्थायी आमंत्रित सदस्यों में कौन-कौन शामिल

स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में ये 30 नाम शामिल हैं.

134 विशेष आमंत्रित सदस्यों में कई बड़े नाम

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BJP ने 134 विशेष आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की है. इस सूची में अरुण सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेश नागर, राजेश अग्रवाल, राजकुमार चाहर और गौरव भाटिया समेत कई नेताओं को जगह दी गई है. बेबी रानी मौर्य और सुरेश खन्ना के नाम भी शामिल हैं.

प्रदेश कार्यसमिति में 548 सदस्य

BJP की प्रदेश कार्यसमिति में कुल 548 सदस्य शामिल किए गए हैं. इनमें सत्यपाल सिंह, सरिता चौधरी, मुंशीलाल गौतम, रविंद्र राजौरा, सतीश शर्मा और अमित वाल्मीकि समेत कई नेता शामिल हैं. पार्टी ने इन सूचियों के जरिए प्रदेश संगठन की कार्यसमिति और आमंत्रित सदस्यों के नामों का ऐलान किया है.

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