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यूपी BJP की वर्किंग कमेटी का ऐलान, PM मोदी-CM योगी समेत 30 स्थायी सदस्य भी शामिल

यूपी चुनाव से पहले BJP ने वर्किंग कमेटी 2026 की घोषणा की है. इसमें 548 कार्यसमिति सदस्य, 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 134 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं. सूची में कई बड़े नेताओं के नाम हैं.

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UP BJP की वर्किंग कमेटी का ऐलान. (Photo-BJP)
UP BJP की वर्किंग कमेटी का ऐलान. (Photo-BJP)

उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले BJP ने वर्किंग कमेटी 2026 की घोषणा की है. पार्टी ने कार्यसमिति के सदस्यों के साथ स्थायी आमंत्रित और विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची भी जारी की है. इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं.

BJP की ओर से जारी सूची के मुताबिक, प्रदेश कार्यसमिति में कुल 548 सदस्य हैं. इसके अलावा 30 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 134 विशेष आमंत्रित सदस्य घोषित किए गए हैं. पार्टी की इस घोषणा में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई प्रमुख चेहरे भी शामिल हैं.

30 स्थायी आमंत्रित सदस्यों में कौन-कौन शामिल

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स्थायी आमंत्रित सदस्यों की सूची में ये 30 नाम शामिल हैं.

  1. नरेंद्र मोदी - प्रधानमंत्री, भारत सरकार.
  2. राजनाथ सिंह - रक्षा मंत्री, भारत सरकार.
  3. मुरली मनोहर जोशी - पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष.
  4. योगी आदित्यनाथ - मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश.
  5. केशव प्रसाद मौर्य - उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार.
  6. बृजेश पाठक - उपमुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार.
  7. रेखा वर्मा - राष्ट्रीय उपाध्यक्ष.
  8. तारिक मंसूर - राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं MLC.
  9. स्मृति ईरानी - राष्ट्रीय महामंत्री एवं पूर्व सांसद.
  10. हरीश द्विवेदी - राष्ट्रीय महामंत्री.
  11. भोला सिंह - राष्ट्रीय मंत्री.
  12. संगीता यादव - राष्ट्रीय मंत्री.
  13. अमरपाल मौर्य - राष्ट्रीय अध्यक्ष, OBC मोर्चा.
  14. कुँवर बासित अली - राष्ट्रीय अध्यक्ष, अल्पसंख्यक मोर्चा.
  15. ओमप्रकाश सिंह - पूर्व प्रदेश अध्यक्ष.
  16. विनय कटियार - पूर्व प्रदेश अध्यक्ष.
  17. रमापति राम त्रिपाठी - पूर्व प्रदेश अध्यक्ष.
  18. सूर्य प्रताप शाही - कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष.
  19. लक्ष्मीकांत बाजपेयी - राज्यसभा सांसद, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष.
  20. महेंद्र नाथ पांडेय - पूर्व प्रदेश अध्यक्ष.
  21. स्वतंत्र देव सिंह - कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष.
  22. भूपेंद्र सिंह चौधरी - कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष.
  23. हरदीप सिंह पुरी - केंद्रीय मंत्री.
  24. बीएल वर्मा - केंद्रीय मंत्री.
  25. कमलेश पासवान - केंद्रीय मंत्री.
  26. जितिन प्रसाद - केंद्रीय मंत्री.
  27. एसपी सिंह बघेल - केंद्रीय मंत्री.
  28. कीर्तिवर्धन सिंह - केंद्रीय मंत्री.
  29. साध्वी निरंजन ज्योति - अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग.
  30. मुख्तार अब्बास नकवी - पूर्व केंद्रीय मंत्री.

134 विशेष आमंत्रित सदस्यों में कई बड़े नाम

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BJP ने 134 विशेष आमंत्रित सदस्यों की भी घोषणा की है. इस सूची में अरुण सिंह, राधा मोहन दास अग्रवाल, सुरेश नागर, राजेश अग्रवाल, राजकुमार चाहर और गौरव भाटिया समेत कई नेताओं को जगह दी गई है. बेबी रानी मौर्य और सुरेश खन्ना के नाम भी शामिल हैं.

प्रदेश कार्यसमिति में 548 सदस्य

BJP की प्रदेश कार्यसमिति में कुल 548 सदस्य शामिल किए गए हैं. इनमें सत्यपाल सिंह, सरिता चौधरी, मुंशीलाल गौतम, रविंद्र राजौरा, सतीश शर्मा और अमित वाल्मीकि समेत कई नेता शामिल हैं. पार्टी ने इन सूचियों के जरिए प्रदेश संगठन की कार्यसमिति और आमंत्रित सदस्यों के नामों का ऐलान किया है.

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