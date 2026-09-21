यूपी चुनाव के लिए BSP ने तीसरे उम्मीदवार का किया ऐलान, सुल्तानपुर में इम्तियाज अली को टिकट

बहुजन समाज पार्टी ने सुल्तानपुर विधानसभा सीट से इम्तियाज अहमद भुट्टो को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर इम्तियाज अहमद को विधानसभा सीट-188 सुल्तानपुर से प्रभारी और प्रत्याशी बनाया गया है. इसके साथ ही बसपा ने सुल्तानपुर में अपना तीसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया है.

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पार्टी इससे पहले लंभुआ विधानसभा सीट से शैलेंद्र सिंह और जयसिंहपुर सदर से मधुबाला वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है. विश्वनाथ पाल ने कहा कि मायावती के निर्देश पर पार्टी ने यह फैसला लिया है और बसपा कार्यकर्ता उनके फैसले के साथ हैं.

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अखिलेश के PDA पर विश्वनाथ पाल का हमला

बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव के PDA रथ को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के PDA का मतलब "धोखा" है. विश्वनाथ पाल ने कहा कि सिर्फ नीला रंग पहनने और बाबा साहब की तस्वीर लगाने से बहुजन समाज को धोखा नहीं दिया जा सकता.

उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब के नाम पर बने "भीम नगर" जिले का नाम बदलकर "संभल" किया गया. विश्वनाथ पाल ने कहा कि मायावती ने 2007 की तर्ज पर जनता का गठबंधन तैयार कर 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

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विश्वनाथ पाल ने मायावती की कार्यशैली का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मायावती के लिए भाई-भतीजा नहीं होता, बल्कि हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी बराबर होता है.

उन्होंने कहा कि किसी की गलती सामने आने पर मायावती कार्रवाई भी करती हैं और बाद में वापस भी करती हैं. बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मायावती का है और पार्टी के लोग उनके इस फैसले के साथ हैं.

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बहुजन समाज पार्टी ने पहले उतारे दो उम्मीदवार

इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए दो उम्मीदवार घोषित किए थे. इनमें मऊ की घोसी विधानसभा सीट से अजय जायसवाल और आगरा की खेरागढ़ विधानसभा सीट से नीरज रावत को प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया था.

अजय जायसवाल लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं और कल्याण सिंह के करीबी नेताओं में गिने जाते थे. हाल ही में बीजेपी छोड़कर वह बसपा में शामिल हुए थे. वहीं नीरज रावत को खेरागढ़ सीट से बसपा ने उम्मीदवार बनाया है. नीरज रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था.

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