scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी चुनाव के लिए BSP ने तीसरे उम्मीदवार का किया ऐलान, सुल्तानपुर में इम्तियाज अली को टिकट

बसपा ने विधानसभा सीट-188 सुल्तानपुर से इम्तियाज अहमद भुट्टो को प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया है. पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव के PDA पर हमला करते हुए इसे "धोखा" बताया.

Advertisement
X
मायावती खुद पार्टी उम्मीदवार का नाम तय करती हैं. (File Photo)
मायावती खुद पार्टी उम्मीदवार का नाम तय करती हैं. (File Photo)

बहुजन समाज पार्टी ने सुल्तानपुर विधानसभा सीट से इम्तियाज अहमद भुट्टो को अपना प्रत्याशी घोषित किया है. बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर इम्तियाज अहमद को विधानसभा सीट-188 सुल्तानपुर से प्रभारी और प्रत्याशी बनाया गया है. इसके साथ ही बसपा ने सुल्तानपुर में अपना तीसरा प्रत्याशी घोषित कर दिया है.

पार्टी इससे पहले लंभुआ विधानसभा सीट से शैलेंद्र सिंह और जयसिंहपुर सदर से मधुबाला वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है. विश्वनाथ पाल ने कहा कि मायावती के निर्देश पर पार्टी ने यह फैसला लिया है और बसपा कार्यकर्ता उनके फैसले के साथ हैं.

यह भी पढ़ें: आंबेडकर का आइडिया, मायावती का प्रस्ताव... 71 साल पुराना है यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का मंसूबा

सम्बंधित ख़बरें

Akhilesh Yadav
'जो देश बांटने की बात...', यूपी के बंटवारे की मांग पर अखिलेश का तंज
uttar pradesh divided four states plane
आंबेडकर का आइडिया, मायावती का प्रस्ताव... 71 साल पुराना है यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का मंसूबा
nitin nabin, cm yogi adityanath and pankaj chaudhary
वेस्ट यूपी में उतरी BJP की तिकड़ी, 71 सीट साधने का क्या है प्लान
Recently left the BJP and joined the BSP (Photo: ITG)
BJP छोड़ने वाले अजय जायसवाल को बसपा ने बनाया घोसी से प्रत्याशी
AIMIM president asaduddin owaisi
'दिन में दो-चार बार बीवी से बोलें Love You', ओवैसी का दिखा लव गुरु अवतार

अखिलेश के PDA पर विश्वनाथ पाल का हमला

बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव के PDA रथ को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के PDA का मतलब "धोखा" है. विश्वनाथ पाल ने कहा कि सिर्फ नीला रंग पहनने और बाबा साहब की तस्वीर लगाने से बहुजन समाज को धोखा नहीं दिया जा सकता.

उन्होंने आरोप लगाया कि बाबा साहब के नाम पर बने "भीम नगर" जिले का नाम बदलकर "संभल" किया गया. विश्वनाथ पाल ने कहा कि मायावती ने 2007 की तर्ज पर जनता का गठबंधन तैयार कर 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है.

Advertisement

विश्वनाथ पाल ने मायावती की कार्यशैली का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि मायावती के लिए भाई-भतीजा नहीं होता, बल्कि हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी बराबर होता है.

उन्होंने कहा कि किसी की गलती सामने आने पर मायावती कार्रवाई भी करती हैं और बाद में वापस भी करती हैं. बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2027 में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मायावती का है और पार्टी के लोग उनके इस फैसले के साथ हैं.

यह भी पढ़ें: अखिलेश के ’पीडीए रथ’ पर मायावती का 'भगवा' तंज, बोली- मुसलमानों को सोचना पड़ेगा

बहुजन समाज पार्टी ने पहले उतारे दो उम्मीदवार

इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए दो उम्मीदवार घोषित किए थे. इनमें मऊ की घोसी विधानसभा सीट से अजय जायसवाल और आगरा की खेरागढ़ विधानसभा सीट से नीरज रावत को प्रभारी प्रत्याशी बनाया गया था.

अजय जायसवाल लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं और कल्याण सिंह के करीबी नेताओं में गिने जाते थे. हाल ही में बीजेपी छोड़कर वह बसपा में शामिल हुए थे. वहीं नीरज रावत को खेरागढ़ सीट से बसपा ने उम्मीदवार बनाया है. नीरज रावत ने 2022 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Parivartini Ekdashi 2026: कब रखा जाएगा परिवर्तिनी एकादशी का व्रत? नोट करें पूजन की टाइमिंग और पारण की तिथि |
    जेप्टो, ब्लिंकिट का डिलीवरी पार्टनर कैसे बनें? ज़रूरी होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स |
    क्या यूपी की राजनीति में उतरेंगे मोहम्मद शमी? जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद चर्चा तेज. |
    गार्डनर-वॉल के रिश्ते पर मचा बवाल! ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने तोड़ी चुप्पी, कहा- टीम में नहीं बदलेगा कुछ |
    यूपी चुनाव के लिए BSP ने तीसरे उम्मीदवार का किया ऐलान, सुल्तानपुर में इम्तियाज अली को टिकट |
    अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक, कई लोगों के मारे जाने की खबर. |
    जयंत चौधरी से मिलने क्यों गए थे मोहम्मद शमी? RLD ने बताई वजह |
    गाड़ी कितनी तेज चलानी है? टायर पर लिखे इस नंबर में छिपा है इसका जवाब |
    मुंबई के JW मैरियट होटल में टेबल पर दिखा कॉकरोच, वीडियो वायरल, FDA सख्त |
    सचिन तेंदुलकर के घर गणपति उत्सव, बेटी-बहू की दिखी खास बॉन्डिंग
    Advertisement