scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जयंत चौधरी से मिलने क्यों गए थे मोहम्मद शमी? RLD ने बताई वजह

मोहम्मद शमी जयंत चौधरी से क्यों मिलने पहुंचे थे? RLD ने मुलाकात की वजह बताई है. इसके बाद शमी के राजनीति में आने को लेकर अटकलें शुरू हुई थीं.

Advertisement
X
मोहम्मद शमी की जयंत चौधरी के मुलाकात (Photo-X)
मोहम्मद शमी की जयंत चौधरी के मुलाकात (Photo-X)

क्रिकेट की पिच पर अपनी तेज गेंदों से विरोधी बल्लेबाजों के होश उड़ाने वाले मोहम्मद शमी जब अचानक दिल्ली में जयंत चौधरी से मिलने पहुंचे, तो यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई. दोनों की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद 2027 के यूपी चुनाव से जोड़कर कई तरह के कयास लगाए गए. अब RLD की तरफ से इस मुलाकात की वजह बताई गई है.

सियासी चर्चाओं के बीच RLD के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने सामने आकर स्थिति साफ की. उन्होंने बताया कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब नहीं था.  जयंत चौधरी ने अपनी सांसद निधि से अमरोहा में खेल सुविधाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिए हैं, शमी बस इसी का शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे. 

'मुलाकात के राजनीतिक मायने निकालना गलत'

सम्बंधित ख़बरें

jayant chaudhary and mohammed shami meeting amroha election
मोहम्मद शमी लड़ेंगे चुनाव? जयंत से मुलाकात के क्या मायने
Mohammed Shami
शमी के लिए दरवाजा बंद? जडेजा लौटे, पर दिग्गज पेसर फिर OUT
मोहम्मद कैफ पर केस, महिला ने शादी को लेकर लगाया आरोप
Mohammed Shami
शमी उम्र नहीं, इस कारण टीम इंडिया से दूर! चोपड़ा का खुलासा
Vaibhav Sooryavanshi, Mohammed Shami
वैभव से तोहफा पाकर शमी हुए भावुक, 'बेबी बॉस' की जमकर की तारीफ

रोहित अग्रवाल ने कहा कि शमी देश के बड़े खिलाड़ियों में हैं. उन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है. ऐसे में जयंत चौधरी से उनकी मुलाकात को सीधे राजनीति से जोड़ना सही नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर शमी भविष्य में चुनाव लड़ना चाहें तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यानी RLD ने इस संभावना को लेकर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन मौजूदा मुलाकात को चुनावी बातचीत के तौर पर पेश नहीं किया.

Advertisement

फिर अमरोहा सीट की चर्चा क्यों?

शमी अमरोहा के सहसपुर अलीनगर के रहने वाले हैं. यही वजह है कि जयंत चौधरी से उनकी मुलाकात के बाद अमरोहा सदर सीट चर्चा में आ गई. RLD सूत्रों ने शमी या उनके बड़े भाई को इस सीट से चुनाव लड़ाने को लेकर बातचीत की बात कही है. हालांकि, दोनों तरफ से इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है.

अमरोहा सदर सीट पर महबूब अली 2002 से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं. 2022 में भी उन्होंने बीजेपी के राम सिंह को हराया था. इसी वजह से शमी के नाम की चर्चा को इस सीट के सियासी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है.

फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि मुलाकात हुई है, उस पर RLD ने खेल से जुड़ा कारण बताया है. शमी खुद चुनाव लड़ेंगे, उनके भाई मैदान में उतरेंगे या राजनीति की कोई योजना ही नहीं है, इस पर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. इसलिए फिलहाल इसे एक मुलाकात, उसके बाद उठे राजनीतिक कयास और RLD की सफाई के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मनोज तिवारी की बेटी ने TV पर दी गाली, चौंके सलमान के जिगरी दोस्त, बोले- इतने बड़े घराने से... |
    मंडी में नहीं बेच पाएंगे फसल, रेड लिस्ट में होगी एंट्री... पराली जलाने वाले किसानों पर होंगे ये एक्शन |
    Kal Ka Rashifal 22 September 2026: परिवर्तिनी एकादशी के दिन कल 4 राशियां पाएंगी सफलता, यहां पढ़ें पूरा राशिफल |
    बॉर्डर पर धमाका, दक्षिण कोरिया के 3 अफसर जख्मी, एक और टकराव का सीन तैयार! |
    10 सेकंड में ढूंढना है 'FROG'! तस्वीर में ऐसे छिपा है शब्द, तेज नजर वाले ही पकड़ पाएंगे |
    सम्राट चौधरी ने बिहार NDA को बताया '5 पांडव', कहा- एकजुट रहे तो जीत तय |
    MP में MDR का विरोध, 2000 रुपये से ज्यादा का पेट्रोल लेने पर UPI से नहीं लेंगे पेमेंट... कैश देना होगा |
    Apple Pay भारत आ रहा है! GPay और PhonePe को मिलेगी टक्कर? UPI पर सस्पेंस |
    'जो देश बांटने की बात करते हैं, वे ...', यूपी के बंटवारे की मांग पर अखिलेश यादव का तंज |
    IIT बॉम्बे सुसाइड केस में डीन सस्पेंड, संस्थान ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी
    Advertisement