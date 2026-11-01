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'जब आजम खान के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे...' अखिलेश यादव पर भड़के स्वामी प्रसाद मौर्य, PDA से लेकर INDIA गठबंधन तक क्या कहा?

INDIA गठबंधन में शामिल किए जाने को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव आजम खान के नहीं हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के क्या होंगे! मौर्य ने अखिलेश को PDA का दुश्मन नंबर-1 बताया और दावा किया कि गठबंधन को लेकर उनकी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत हो चुकी है.

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स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश पर निशाना. (Photo: ITG)
स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधा अखिलेश पर निशाना. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्वामी प्रसाद मौर्य की एक तरफ INDIA गठबंधन में शामिल होने की चर्चा है, दूसरी तरफ मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है. वजह बताई जा रही है गठबंधन में शामिल करने को लेकर अखिलेश यादव का इनकार. स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस पर ऐसा तंज कसा कि चर्चा आजम खान तक पहुंच गई. उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव आजम खान के नहीं हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के क्या होंगे!

स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को PDA का दुश्मन नंबर-1 तक बता दिया. सवाल उठाया कि जो नेता पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की राजनीति की बात करता है, वह उन्हीं वर्गों के नेताओं के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आजम खान का नाम लिया. उनका इशारा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तरफ था.

यहां देखें वीडियो

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मौर्य ने कहा कि जब अखिलेश यादव आजम खान के नहीं हुए, तो उनके यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के क्या होंगे. मौर्य ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद पसंद नहीं हैं, बल्कि उन्हें नाथवानी पसंद हैं.

PDA की बात करते हैं, लेकिन उसके दुश्मन हैं: मौर्य

अब आते हैं PDA पर. उत्तर प्रदेश की राजनीति में PDA का मतलब है- पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक. समाजवादी पार्टी ने इस सामाजिक समीकरण को अपनी राजनीति का अहम हिस्सा बनाया है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेरा.

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उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव PDA की दुहाई देते हैं, लेकिन असल में वे PDA के दुश्मन हैं. मौर्य ने उन्हें PDA का दुश्मन नंबर-1 तक बता दिया. उनका आरोप था कि अखिलेश यादव के इसी रवैये की वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया था.

यह भी पढ़ें: 'MLC चुनाव में PDA की जीत पर ये भी अंदर-ही-अंदर खुश', अखिलेश यादव का केशव मौर्य पर तंज

स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया कि वे उनसे बातचीत करने के लायक भी नहीं हैं. तंज कसते हुए बोले कि अखिलेश यादव न पिद्दी हैं और न पिद्दी के शोरबा. कभी समाजवादी पार्टी में महासचिव रहे मौर्य अब उसी पार्टी के अध्यक्ष पर खुलकर निशाना साध रहे हैं.

अब सवाल है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ बात नहीं बन रही, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की अगली राजनीतिक राह क्या होगी? इस पर मौर्य ने दावा किया कि INDIA गठबंधन को लेकर उनकी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गौतम जी से बातचीत हो चुकी है. अब देखना होगा कि INDIA गठबंधन में उनकी जगह को लेकर आगे क्या बातचीत होती है और इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या जवाब आता है.

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