Places to visit in Uttarakhand: सर्दियों की शुरुआत में घूम आएं उत्तराखंड की ये 10 हसीन जगहें, नजारे जीत लेंगे दिल

Places to visit in Uttarakhand: नवंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा होता है. मानसून के बाद पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है और ठंड के साथ सर्दियों का एहसास भी होने लगता है. अगर आप इस महीने किसी ऐसी जगह घूमने जाना चाहते हैं, जहां खूबसूरत झीलें, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, घने जंगल और सुकून भरा माहौल मिले तो उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं. यहां मसूरी और नैनीताल जैसे फेमस हिल स्टेशन से लेकर औली, चोपता और मुक्तेश्वर जैसी शांत जगहें भी हैं. आइए जानते हैं उत्तराखंड की 10 खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप नवंबर में घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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मसूरी (Mussoorie)

अगर आप कम समय में पहाड़ों की सैर करना चाहते हैं तो मसूरी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यहां खूबसूरत पहाड़ी नजारे, कैफे और घूमने के लिए कई जगहें हैं. आप यहां मॉल रोड पर घूम सकते हैं और आसपास की दुकानों से खरीदारी कर सकते हैं. इसके अलावा लाल टिब्बा से पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं. कैमल्स बैक रोड पर टहलना भी अच्छा अनुभव हो सकता है.

नवंबर में मसूरी में विंटरलाइन देखने का मौका भी मिल सकता है. सनसेट (सूर्यास्त) के समय आसमान में नारंगी, लाल और ग्रे रंगों की खूबसूरत परतें दिखाई देती हैं. हालांकि, यह नजारा हर दिन नहीं दिखता. शाम के समय यहां ठंड बढ़ जाती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखें. नवंबर में बर्फबारी होना जरूरी नहीं है.

नैनीताल (Nainital)

झील के किनारे छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो नैनीताल जा सकते हैं. यह शहर नैनी झील के चारों ओर बसा है और चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है. यहां आप झील में बोटिंग कर सकते हैं और नैना देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. इसके अलावा मॉल रोड पर घूमने और खरीदारी करने का भी अपना मजा है.

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अगर आपके पास एक दिन और है, तो भीमताल और सातताल भी घूमने जा सकते हैं. नवंबर में सुबह और शाम के समय ठंड रहती है. कई बार धुंध या बादलों की वजह से पहाड़ों के नजारे साफ नहीं दिखते, इसलिए मौसम देखकर घूमने का प्लान बनाएं.

ऋषिकेश (Rishikesh)

ऋषिकेश उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो घूमने के साथ सुकून के पल भी बिताना चाहते हैं. यहां गंगा किनारे बैठ सकते हैं, आश्रमों में जा सकते हैं और शाम को गंगा आरती का अनुभव ले सकते हैं. त्रिवेणी घाट की गंगा आरती यहां के खास आकर्षणों में से एक है.

इसके अलावा बीटल्स आश्रम घूम सकते हैं और तपोवन के कैफे में समय बिता सकते हैं. अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो रिवर राफ्टिंग का ऑप्शन भी मिल सकता है. हालांकि, राफ्टिंग की सुविधा मौसम, नदी की स्थिति और स्थानीय अनुमति पर निर्भर करती है. इसलिए जाने से पहले इसकी जानकारी जरूर लें.

औली (Auli)

अगर आपको ठंडा मौसम और ऊंचे पहाड़ पसंद हैं तो औली घूमने जा सकते हैं. यह जगह हिमालय के खूबसूरत नजारों, हरे-भरे ढलानों और स्कीइंग के लिए जानी जाती है. नवंबर में यहां मौसम काफी ठंडा होने लगता है. साफ मौसम में आसपास की ऊंची पहाड़ियों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं.

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हालांकि, नवंबर में औली में बर्फबारी की गारंटी नहीं होती. यहां स्कीइंग के लिए जनवरी से मार्च का समय ज्यादा अच्छा माना जाता है. आप यहां घूमने के साथ रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं. लेकिन रोपवे और दूसरी सुविधाओं की उपलब्धता मौसम और रखरखाव पर निर्भर करती है.

जिम कॉर्बेट (Jim Corbett)

अगर आप पहाड़ों की जगह जंगलों के बीच छुट्टियां बिताना चाहते हैं, तो जिम कॉर्बेट जा सकते हैं. यह जगह अपने घने जंगलों और वन्यजीवों के लिए मशहूर है. यहां बाघ, हाथी और कई तरह के पक्षी देखने को मिलते हैं.

नवंबर में जंगल सफारी का प्लान बनाया जा सकता है. हालांकि, सफारी के दौरान बाघ या दूसरे जानवर दिखेंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. सफारी के लिए पहले से परमिट और उपलब्धता की जानकारी लें. यहां ठहरने के लिए होटल या रिसॉर्ट चुनते समय अपने सफारी जोन और एंट्री गेट की दूरी का भी ध्यान रखें.

हरिद्वार (Haridwar)

अगर आप कम दिनों में धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो हरिद्वार जा सकते हैं. यहां हर की पौड़ी सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है. शाम के समय गंगा आरती देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसके अलावा शहर के मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं और स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं.

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नवंबर में यहां का मौसम घूमने-फिरने के लिए आमतौर पर आरामदायक रहता है. हालांकि, शाम को गंगा किनारे ठंड महसूस हो सकती है. आप चाहें तो हरिद्वार के साथ ऋषिकेश घूमने का प्लान भी बना सकते हैं.

चोपता (Chopta)

चोपता को उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों में गिना जाता है. यहां चारों तरफ हरियाली, जंगल और पहाड़ों के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. यह जगह तुंगनाथ मंदिर की ट्रेकिंग के लिए भी जानी जाती है.

नवंबर में यहां ठंड काफी बढ़ जाती है. ऊंचाई वाले रास्तों पर पाला या बर्फ पड़ने से ट्रेकिंग मुश्किल हो सकती है. इसलिए तुंगनाथ जाने से पहले रास्ते की स्थिति और स्थानीय लोगों से जानकारी जरूर लें. अगर आपको पहाड़ों में घूमना और ट्रेकिंग करना पसंद है, तो चोपता अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

देहरादून (Dehradun)

अगर आप बहुत ज्यादा ठंड वाली जगह पर नहीं जाना चाहते, तो देहरादून घूम सकते हैं. यहां आप रॉबर्स केव जा सकते हैं, स्थानीय बाजारों में घूम सकते हैं और अच्छे कैफे में समय बिता सकते हैं. देहरादून से मसूरी भी आसानी से जाया जा सकता है. सामान्य ट्रैफिक में यह दूरी कुछ ही घंटों में तय की जा सकती है.

नवंबर में यहां का मौसम बाहर घूमने के लिए अच्छा रहता है. यह उन लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन है, जो पहाड़ों के पास रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत ठंडे इलाकों में नहीं जाना चाहते.

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रानीखेत (Ranikhet)

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो रानीखेत जा सकते हैं. यह जगह देवदार और चीड़ के जंगलों, खूबसूरत पहाड़ी नजारों और शांत माहौल के लिए जानी जाती है. यहां आप आसपास के मंदिरों में जा सकते हैं और खूबसूरत नजारों के बीच टहल सकते हैं.

नवंबर में यहां सुबह और शाम ठंड रहती है. मौसम साफ होने पर दूर तक पहाड़ दिखाई देते हैं. रानीखेत उन लोगों के लिए अच्छा है, जो ज्यादा भागदौड़ करने के बजाय आराम से घूमना पसंद करते हैं.

मुक्तेश्वर (Mukteshwar)

मुक्तेश्वर उन लोगों के लिए अच्छी जगह है जो पहाड़ों के बीच शांत माहौल में कुछ दिन बिताना चाहते हैं. यहां खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, जंगल और आसपास के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं. आप यहां मुक्तेश्वर मंदिर जा सकते हैं और आसपास के व्यू पॉइंट से पहाड़ों की खूबसूरती देख सकते हैं.

नवंबर में यहां ठंड बढ़ने लगती है. खासकर सूर्यास्त के बाद तापमान काफी नीचे जा सकता है. इसलिए गर्म कपड़े साथ रखें और बाहर घूमने का प्लान बनाने से पहले मौसम का हाल जरूर देख लें.

नवंबर में उत्तराखंड घूमने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

नवंबर में उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ज्यादा होती है, इसलिए जैकेट, गर्म कपड़े और आरामदायक जूते साथ रखें. औली और चोपता जैसी जगहों पर जाने से पहले सड़क और मौसम की ताजा जानकारी जरूर लें. अगर आप ट्रेकिंग या रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो स्थानीय गाइड और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें. इससे आपकी यात्रा ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक रहेगी.

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