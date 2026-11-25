उत्तर प्रदेश आने वाले सैलानी बढ़ रहे हैं, तो उनके ठहरने के लिए ज्यादा जगहें भी चाहिए. होटल का मतलब रोजगार भी है, फ्रंट डेस्क और शेफ से लेकर हाउसकीपिंग और ड्राइवर तक.

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आंकड़े क्या कहते हैं?

5 अक्टूबर 2026 को बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में यूपी पर्यटन विभाग के हवाले से बताया गया कि:

होटल सेक्टर में निवेश की पाइपलाइन 44,250 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है.

पिछले तीन साल में करीब 1,000 नए होटलों के नक्शे और भवन योजनाएं मंजूर हुई हैं.

सालाना मंजूरियां वित्त वर्ष 2023-24 के 205 से बढ़कर 2024-25 में 299 और 2025-26 में 421 हो गईं, और 2026-27 के पहले छह महीनों में भी नए प्रस्ताव आए हैं.

कौन निवेश कर रहा है?

रिपोर्ट में बताए गए प्रस्तावों में शामिल हैं:

महिंद्रा हॉलिडेज: वाराणसी और अयोध्या में 500 करोड़ रुपये.

आईटीसी होटल्स: लखनऊ में करीब 400 करोड़ रुपये.

इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट: ग्रेटर नोएडा में 400 करोड़ रुपये.

तुक्साल थिएटर: वाराणसी में 295 करोड़ रुपये.

राजदीप इंफ्रा एंड सेल्स: लखनऊ में 200 करोड़ रुपये.

ये प्रस्ताव हैं, इसलिए असल खर्च परियोजनाओं के आगे बढ़ने पर निर्भर करेगा.

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नीतिगत सहयोग

उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर 2022 को मंजूरी दी थी. Invest UP पोर्टल के मुताबिक इसके तहत 10 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के पात्र निवेश पर 25 प्रतिशत कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक है. हेरिटेज होटलों को इमारत की वास्तुकला से छेड़छाड़ किए बिना पूंजी लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी मिल सकती है.

बड़ी तस्वीर

राज्य चाहता है कि 2047 तक उसकी सकल मूल्य वर्धन (GVA) में पर्यटन की हिस्सेदारी मौजूदा 9.2 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो जाए. राज्य के मुताबिक 2025 में घरेलू और विदेशी मिलाकर 1.56 अरब पर्यटक आए, जबकि 2024 में यह संख्या 64 करोड़ थी, घरेलू पर्यटकों में उत्तर प्रदेश पहले और विदेशी पर्यटकों में चौथे स्थान पर है. पर्यटन मंत्री ने पर्यटन स्थलों पर AI कैमरे जल्द लगाने के निर्देश भी दिए हैं, और सरकार लखनऊ व अन्य शहरों में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है.

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