भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह और पावर स्टार पवन सिंह की अधूरी मोहब्बत से दुनिया वाकिफ है. दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन इनके प्यार के चर्चे होते रहते हैं. सालों बाद पवन सिंह स्टेज से अक्षरा से माफी मांग चुके हैं. ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जल्द ही साथ काम करने वाले हैं. अब अक्षरा ने भी पवन सिंह के नाम पर रिएक्ट किया है. जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा.

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पवन सिंह के लिए बोलीं अक्षरा

भोजपुरी सिनेमा से आगे बढ़कर अक्षरा सिंह बॉलीवुड में अभी अपना नाम कमा रही हैं. एक इवेंट में अक्षरा से पूछा गया कि एक समय में पवन सिंह आपके बहुत करीबी मित्र थे. अब आप लोगों का कोई भी गाना नहीं आ रहा है. बिहार तक संग बातचीत में उन्होंने इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि आपका बहुत शुक्रिया. आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा.

पवन सिंह के बारे में सवाल सुनकर अक्षरा के चेहरे पर हंसी, लेकिन अंदर से गुस्सा झलक रहा था. उन्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्हें पवन सिंह का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा. लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने के बजाए चुप रहना सही समझा और बात का तमाशा नहीं बनने दिया.

क्या एक होंगे पवन सिंह-अक्षरा

पवन सिंह और अक्षरा सिंह का रिश्ता एक समय पर काफी विवादों में रहा. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया. धीरे-धीरे उनके बीच नजदीकियों बढ़ने लगीं. अक्षरा सिंह कई इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि वो पवन सिंह के प्यार में थीं. प्यार में उन्होंने वो हर चीज कि जो एक आम लड़की करती हैं. लेकिन सबकुछ करने के बावजूद उन्हें धोखा मिला. पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी रचा ली.

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अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिनमें नशे की हालत में मारपीट, परेशान करने और करियर को नुकसान पहुंचाने जैसी बातें शामिल थीं. इन आरोपों के बाद दोनों के बीच दूरियां और बढ़ गईं. सालों बाद पवन सिंह, अक्षरा सिंह से अपनी गलती की माफी मांग चुके हैं. लेकिन लगता है कि अक्षरा उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हैं. बाकी आगे की कहानी वक्त बताएगा.

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