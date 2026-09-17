scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विपक्ष के नैरेटिव से बचने का गुरुमंत्र... संघ-भाजपा समन्वय बैठक में बना 2027 फतह का प्लान

उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 को लेकर लखनऊ में संघ और बीजेपी की हाई-लेवल समन्वय बैठक में विपक्ष के नैरेटिव में फंसने के बजाय अपनी उपलब्धियां गिनाने का गुरुमंत्र दिया गया. पेपर लीक, UGC और प्रशासनिक सुस्ती जैसे मुद्दों पर मंथन कर निचले स्तर पर समन्वय मजबूत करने और बूथ स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाने की रणनीति तय की गई.

Advertisement
X
विनोद तावड़े और बीएल संतोष (Photo-ITG)
विनोद तावड़े और बीएल संतोष (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने के साथ ही  बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना ताना-बाना बुनना शुरू कर दिया है. बुधवार को राजधानी लखनऊ के एक रिसॉर्ट में अवध और कानपुर प्रांत के संघ और बीजेपी पदाधिकारियों की एक अहम समन्वय बैठक हुई. इस दौरान पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया तो उन्होंने कई चुनौतियां बताईं.

संघ, सरकार और संगठन की बैठक का मुख्य एजेंडा विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करना, संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में पनप रहे असंतोष को दूर करना रहा.

बुधवार की बैठक में सभी का फीडबैक लेने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार ने स्पष्ट कहा कि कई बार हमारे ही लोग विपक्ष के नैरेटिव में उलझ जाते हैं.  सबसे पहले तो इससे बचें. विपक्ष के नैरेटिव में फंसने के बजाय अपने गोल सेट करें. हमें अपने चुनावी पिच पर खेलकर विपक्ष को मात देनी है।

सम्बंधित ख़बरें

amit shah vinod tawde up bjp new incharge
तावड़े कैसे तोड़ेंगे सपा का चक्रव्यूह? क्या यूपी में शाह जैसा जादू दोहरा पाएंगे
vinod tawde and bl santosh bjp mission Up 2027
अवध से पूर्वांचल तक... कमजोर दुर्ग को BJP-RSS मिलकर करेंगे दुरुस्त
यूपी के पूर्व मंत्री राम आसरे कुशवाहा ने छोड़ी BJP, सपा में हुए शामिल
cm yogi adityanath and vinod tawde
तावड़े तोड़ेंगे पूर्वांचल का तिलिस्म, CM योगी के गोरखपुर से 'मिशन-62'
Uttar Pradesh Assembly elections 2027
'तो कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा...', BJP से गठबंधन पर राजभर के बयान से खलबली

पदाधिकारियों ने बताया सबसे बड़ी चुनौती
संघ के सर सहकार्यवाह अरुण कुमार और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने आरएसएस, बीजेपी के सभी पदाधिकारियों से सीधे धरातल का फीडबैक लिया. अवध और कानपुर प्रांत के नेताओं ने साफ-सुधरे शब्दों में सरकार और संगठन के सामने खड़ी चुनौतियों को टेबल पर रखा.

Advertisement

युवा और शिक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई. UGC नियम, पेपर लीक और रोजगार को लेकर युवाओं में जारी आक्रोश को 2027 के लिहाज से बड़ी चुनौती माना गया. विपक्ष के इन मुद्दों पर आक्रामक होने और हाल में हुए प्रदर्शनों का जिक्र भी किया गया. साथ ही प्रशासन के निचले स्तर पर फैले भ्रष्टाचार और आम जनता की शिकायतों पर समय से सुनवाई न होने को लेकर चिंता जताई गई.

समन्वय बैठक में यह फीडबैक प्रमुखता से उभरा कि अपनी ही सरकार में कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होने से संगठन के भीतर असंतोष पनप रहा है.पक्ष द्वारा चलाए जा रहे जातिवादी एजेंडे से आम जनता और युवाओं के बीच बनते भ्रम को दूर करने की रणनीति पर चर्चा हुई.

विपक्ष के नैरेटिव में न फंसने का दिया गुरुमंत्र
संघ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विपक्ष द्वारा सेट किए गए नैरेटिव के जाल में उलझने के बजाय अपने ट्रैक रिकॉर्ड और सरकार के जनकल्याणकारी कामों पर फोकस करें.

बैठक में साफ कहा गया कि विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर हमलावर रहेगा, लेकिन संगठन को उसके नैरेटिव में फंसने से बचना होगा. UGC और पेपर लीक जैसे मामलों में सरकार द्वारा बनाए गए कड़े कानूनों और की गई कड़ी कार्रवाइयों को तथ्यों के साथ जनता और अपने कार्यकर्ताओं के बीच स्पष्ट करें.

Advertisement

सरकार के काम को जनता में ले जाने का टास्क
पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू किया गया सेवा पखवाड़ा और जनसंपर्क. इस दौरान वर्तमान में चल रहे 'सेवा संकल्प अभियान' के जरिए हर वर्ग तक पहुंचने और बूथ स्तर तक संगठन को दोबारा सक्रिय करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि हमे अपने नैरेटिव सेट करने होंगे. केंद्र और राज्य सरकारों ने जनहित के जो काम किए हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाना होगा.

वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार जो कर रही है, उसे जनता के सामने रखें. अभी एक महीने सेवा संकल्प अभियान चल रहा है. इस अभियान के जरिए हमे जन-जन तक पहुंचना होगा. ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें इस अभियान से जुड़ना होगा.

समन्वय बैठक में निचले स्तर तक सरकार, पार्टी और संघ के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर जोर दिया गया ताकि कार्यकर्ताओं की शिकायतों का तुरंत निपटारा हो सके. योगी सरकार की कानून-व्यवस्था में सुधार और विकास कार्यों को 2027 के चुनाव में मुख्य हथियार बनाने पर सहमति बनी.

तीन चरणों में हुआ मंथन, दिग्गज रहे मौजूद
लखनऊ की यह समन्वय बैठक कुल तीन चरणों में संपन्न हुई. पहले चरण में सभी पदाधिकारियों के साथ सामूहिक बैठक हुई, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में अवध और कानपुर प्रांत की अलग-अलग समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं.

Advertisement

इस हाई-लेवल बैठक में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, संघ के पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार, अवध के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर और कानपुर के प्रांत प्रचारक श्रीराम समेत तमाम आनुषांगिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UCC पर बढ़ा राजनीतिक बवाल, भोपाल की रैली में जमकर बरसे ओवैसी |
    UCC पर छिड़ा सियासी संग्राम, अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष का हमला |
    9 रुपये की हो गई एक ईंट... 3BHK बनाने में ईंट पर कितना खर्चा आएगा? |
    'देश में सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू', SEMICON इंडिया में बोले पीएम मोदी |
    यूपी के पूर्व मंत्री राम आसरे कुशवाहा ने छोड़ी BJP, सपा में हुए शामिल |
    ड्यूटी भूल 'ठुमकों' के मुरीद हुए खाकीधारी! कौशांबी में कुर्सी जमाकर बार-बालाओं का डांस देखते सिपाहियों का VIDEO VIRAL |
    Psychology Facts: जो लोग हमेशा Plan-B बनाकर चलते हैं, उनकी सोच कैसी होती है? |
    PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर एकजुट दिखा विपक्ष, देशभर से मिले बधाई संदेश |
    PM मोदी ने 15 साल की उम्र में देखी थी ये फिल्म, आज तक नहीं भूले वो किस्सा |
    विपक्ष के नैरेटिव से बचने का गुरुमंत्र... संघ-भाजपा समन्वय बैठक में बना 2027 फतह का प्लान
    Advertisement