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ड्यूटी भूल 'ठुमकों' के मुरीद हुए खाकीधारी! कौशांबी में कुर्सी जमाकर बार-बालाओं का डांस देखते सिपाहियों का VIDEO VIRAL

कौशांबी के हब्बू नगर मेले में सुरक्षा में तैनात दो सिपाही ड्यूटी छोड़ बार बालाओं का डांस देखते कैमरे में कैद हुए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने जांच के बाद विभागीय कार्रवाई की बात कही है.

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मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए थे पुलिसकर्मी (Photo: Screengrab)
मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए थे पुलिसकर्मी (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पुलिसकर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में दो पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कुर्सी पर बैठकर बार बालाओं के डांस कार्यक्रम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी छोड़कर डांस देखने में मशगूल हो गए. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले का संज्ञान खुद एसपी ने लिया है. 

आपको बता दें कि पूरा मामला कड़ा धाम थाना क्षेत्र के हब्बू नगर गांव का है. जहां बुधवार को मेले का आयोजन किया गया था. मेले में देर रात डांस कार्यक्रम भी रखा गया था. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिपाही राघवेंद्र और गोविंद राणा हब्बू की ड्यूटी लगाई गई थी. इनमें एक नगर चौकी में और दूसरा तिवारी देवीगंज चौकी में तैनात है. 

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लेकिन वायरल वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी स्थल के बजाय आगे की कुर्सियों पर बैठकर डांस कार्यक्रम देखते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. 

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वीडियो में बार बालाओं के डांस के साथ पुलिसकर्मियों के बैठे होने का दृश्य सामने आने के बाद विभाग में हड़कम मंच गया है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया है. विभागीय एक्शन की बात कही जा रही है. वहीं, मामले में जब एसपी सत्यनारायण प्रजापत से बात की गई तो उन्हें बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी. 

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