9 रुपये की हो गई एक ईंट... 3BHK बनाने में ईंट पर कितना खर्चा आएगा?

रोटी, कपड़ा और मकान... ये तीनों चीजें एक इंसान की बेसिक जरूरत हैं. इसमें अगर हम घर की बात करें तो इसे बनाना आज के समय में काफी महंगा सौदा बन गया है. फिर भी लोग हर कोशिश करते हैं कि उनका भी अपना एक आशियाना हो. ऐसे में जानते हैं कि घर बनाने में इस्तेमाल होने वाली सबसे जरूरी बिल्डिंग मटेरियल यानी ईंट पर खर्चा कितना आता है.

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आज एक ईंट की कीमत 9 रुपये हो गई है. ऐसे में एक सामान्य 3बीएचके का घर बनाने में सिर्फ ईंट पर कितना खर्च आएगा. अगर हम यह जान लें तो मकान बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक बिल्डिंग मटेरियल का बजट साफ हो जाएगा.

नॉर्मली 3 बेडरूम वाला एक घर करीबन 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया में तैयार हो जाता है. इतने बड़े एरिया में 3BHK की एक मंजिला इमारत खड़ी करने में अच्छी- खासी ईंटों की जरूरत होती है. गांव- कस्बों में ठेके पर घर बनाने वाले रिंकू कुमार का कहना है कि 1000 से 1200 स्क्वायर फीट एरिया में एक घर का ढांचा खड़ा करने में करीबन 20 से 25 हजार ईंट की जरूरत होती है.

ईंटों पर आएगा इतना खर्चा

अगर 9 प्रति ईंट की दर से 20,000 ईंट की कीमत 1 लाख 80 हजार रुपये होता है. वहीं अगर 25 हजार ईंटों का इस्तेमाल हो रहा है तो इस दर से लागत 2 लाख 25 हजार तक हो सकता है. हालांकि, घर बनाने में अलग- अलग मोटाई की दीवारें बनाई जाती हैं. इसलिए ईंटों की सटीक संख्या के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है. लोग एक मोटा-मोटी अनुमान के साथ चलते हैं.

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इसलिए घर बनाते समय हमेशा दीवारों की मोटाई का ध्यान रखना पड़ता है. क्योंकि, दीवार की मोटाई खर्च को प्रभावित करने वाला एक बड़ा फैक्टर होता है. यदि आप बाहरी दीवारें 9 इंच और अंदर की दीवारें 4 इंच की रखते हैं, तो ईंटों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है.

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वहीं ढुलाई और चिनाई के दौरान लगभग 5% से 10% ईंटें टूट जाती हैं, इसलिए बजट में 1,000 से 2,000 ईंटें अतिरिक्त जोड़कर चलना पड़ता है. यही वजह है कि आजकल लाल ईंटों के सस्ते विकल्प भी लोग आजमा रहे हैं. इसमें फ्लाई एश ब्रिक और दूसरे कंक्रीट ब्लॉक जैसे विकल्फ भी शामिल हैं.

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