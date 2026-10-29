scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP और पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटा RSS, इंदौर में होगी संघ की बड़ी बैठक

उत्तर प्रदेश और पंजाब चुनाव को लेकर पिछले कुछ महीनों से RSS तैयारियों में जुटा है. वहीं, संघ सूत्रों के अनुसार, एसआईआर (SIR) मुद्दे का जमीन पर कोई खास असर नहीं है और यह आम लोगों से जुड़ा मुद्दा नहीं है.

Advertisement
X
पंजाब में नशे की बढ़ती समस्या पर भी संघ का खास फोकस है. (Photo: ITG)
पंजाब में नशे की बढ़ती समस्या पर भी संघ का खास फोकस है. (Photo: ITG)

अगले साल की शुरुआत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है. संघ का मुख्य ध्यान उत्तर प्रदेश और पंजाब पर है.

सूत्रों के अनुसार, इन दोनों राज्यों को लेकर पिछले कुछ महीनों से तैयारियां चल रही हैं. नवंबर के पहले हफ्ते में इंदौर में होने वाली आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात होगी. इनमें एसआईआर को लेकर विपक्ष के अभियान, ड्रग्स, देश विरोधी ताकतों और देश में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने जैसे मुद्दे शामिल हैं.

आरएसएस सूत्रों के अनुसार, एसआईआर के मुद्दे का जमीन पर कोई खास असर नहीं है और यह आम लोगों का मुद्दा नहीं है. संघ के एक नेता के अनुसार, 13 करोड़ लोगों के नाम कटने की बात कही जा रही है, लेकिन इससे केवल तीन करोड़ लोग ही प्रभावित हुए हैं. बाकी नाम उन लोगों के हैं जिनका या तो पता बदल गया है या फिर जिनकी मौत हो चुकी है.

सम्बंधित ख़बरें

RSS Friends
अमेरिका में 'RSS फ्रेंड्स' का रजिस्ट्रेशन, फॉरेन एजेंट के रूप में दर्ज कराया नाम
RSS volunteers take part in a route march in Shivamogga
कर्नाटक में RSS के पथ संचलन पर विवाद, BJP ने कांग्रेस सरकार को घेरा
जामिया में नारों पर क्यों मचा विवाद? जानें मामला
Raj Thackeray on Lawrence Bishnoi
'जेल से बाहर निकालकर पीटना चाहिए...', लॉरेंस बिश्नोई पर भड़के राज ठाकरे
bjp-smriti-irani-response-rahul-gandhi-rss-anti-women-statement
'राहुल गांधी ने महिला पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की थी', स्मृति ईरानी का दावा
Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सपा भी कोई जीती नहीं है', MLC चुनाव के नतीजों पर बोले UP के मंत्री

जिन तीन करोड़ लोगों पर इसका असर पड़ा है, उन्हें भी फिर से वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने का मौका दिया जा रहा है. नेता के मुताबिक, अगर विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठाता है, तो इससे उसी का नुकसान होगा. ठीक वैसे ही जैसे बिहार में महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि इस वजह से दूसरे मुद्दों से ध्यान भटक गया था.

संघ नेताओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश में संगठन की स्थिति काफी मजबूत है. अपने शताब्दी वर्ष में संघ ने देश के इस सबसे बड़े राज्य में ज़मीनी पकड़ मजबूत की है और शाखाओं की संख्या बढ़ाई है. राज्य में बीजेपी की सरकार होने का भी फायदा मिला है. इसीलिए आरएसएस पूरी ताकत लगाकर बीजेपी की हैट्रिक के अभियान में जुटेगा.

वहीं पंजाब में भी गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय लोगों से भी संपर्क बढ़ाया गया है. पंजाब में नशे की बढ़ती समस्या पर भी संघ का खास फोकस है. इंदौर की बैठक में इस मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा होगी.

इंदौर की कार्यकारी मंडल की बैठक में देश के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखल और ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट जैसे समसामयिक विषयों पर भी बात की जाएगी. दो और तीन नवंबर को होने वाली यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP और पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटा RSS, इंदौर में होगी संघ की बड़ी बैठक |
    Sophie Dhawan First Karwa Chauth: हाथों में मेहंदी, गले में मंगलसूत्र... पहले करवा चौथ पर दुल्हन सी सजीं शिखर धवन की पत्नी, PHOTOS |
    Karwa Chauth 2026: चांद से ये कैसा डर! जानें क्यों करवा चौथ पर छन्नी की आड़ में देखा जाता है चांद |
    कैप्टन स्मित ने दो बार मौत को दिया चकमा, सिर में फ्रैक्चर का डॉक्टर ने बताया डरावना सच |
    3 कैमरे 200MP के, बैटरी 8000mAh और कीमत 2 लाख रुपये, OPPO के नए फोन की बिक्री शुरू |
    221 पर 3 व‍िकेट, 272 पर ऑलआउट... बांग्लादेश की वेस्टइंडीज ने लगा दी लंका, जोमेल वॉर‍िकन ने कर द‍िया खेला |
    रामायण में 'ब्रह्मा' की एंट्री, कैसे बदल गए रणबीर कपूर के होंठों के मूवमेंट |
    लोहे से ही बनता है स्टेनलेस स्टील, फिर क्यों नहीं लगती जंग? जानिए इसका साइंस |
    पटना की खेमनीचक सब्जी मंडी में अचानल दर्जनों दुकानें जलकर खाक |
    रूस-यूक्रेन के बीच शांत‍िवार्ता पर क्या बोले ट्रंप? देखें US Top-10
    Advertisement