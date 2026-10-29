बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के बीच ढाका में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में दूसरे दिन मेजबान टीम की पारी 272 रन पर सिमट गई. एक समय बांग्लादेश की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, लेकिन वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज जोमेल वॉरिकन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पूरी बाजी पलट दी. बांग्लादेश ने अपने आखिरी 7 विकेट महज 51 रन के अंदर गंवा दिए.

और पढ़ें

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तंजिद हसन तमीम 7 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद मोमिनुल हक ने 28 रन और कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने 19 रन बनाए. हालांकि, शादमान इस्लाम ने एक छोर संभाले रखा और शानदार शतक जड़कर टीम को मजबूती दी.

यह भी पढ़ें: 28 की उम्र में इस क्रिकेटर ने लिया संन्यास, आयरलैंड के लिए खेले 3 टी20 वर्ल्ड कप

शादमान ने 234 गेंदों का सामना करते हुए 105 रन बनाए. वहीं, तौहीद हृदोय ने 42 और लिटन दास ने 34 रनों का योगदान दिया. इन पारियों की बदौलत बांग्लादेश का स्कोर एक समय 221 रन पर 3 विकेट था. ऐसा लग रहा था कि टीम बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन इसके बाद वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की.

Advertisement

Bowling excellence to start the day. 🙌🏿 #BANvWI | #MenInMaroon https://t.co/TLMScS8qTG — Windies Cricket (@windiescricket) October 29, 2026

जोमेल वॉरिकन ने मचाया तहलका

बांग्लादेश की पारी को समेटने में जोमेल वॉरिकन की अहम भूमिका रही. उन्होंने 23.4 ओवर में 53 रन देकर 5 विकेट हासिल किए. उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के बल्लेबाज टिक नहीं सके. शमार जोसेफ और जोशुआ बिशप ने भी 2-2 विकेट लेकर टीम की मुश्किलें बढ़ाईं.

यह भी पढ़ें: स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के बीच सब ठीक नहीं? मैच के बाद हैंडशेक से दूरी, VIDEO

बांग्लादेश ने 221 रन पर तीसरा विकेट गंवाया था, लेकिन इसके बाद विकेटों की झड़ी लग गई. टीम ने 272 रन तक पहुंचते-पहुंचते अपने बाकी 7 विकेट भी गंवा दिए. इस तरह पूरी टीम 97.4 ओवर में 272 रन पर ऑलआउट हो गई.

---- समाप्त ----