scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सपा भी कोई जीती नहीं है', MLC चुनाव के नतीजों पर बोले UP के मंत्री

यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है. समाजवादी पार्टी भी भटकी हुई है. सपा की स्थापना ही कांग्रेस के खिलाफ हुई थी, कांग्रेस के लोगों ने मुलायम सिंह यादव को जेल में बंद किया था और आज वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता कर रही है.

Advertisement
X
यूपी के मंत्री ने कहा- सपा गोरखपुर में कहां गायब हो गई. (Photo: PTI)
यूपी के मंत्री ने कहा- सपा गोरखपुर में कहां गायब हो गई. (Photo: PTI)

MLC चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था, जहां भी चूक हुई है वहां हम देखेंगे, लेकिन सपा भी कोई जीती नहीं है, उनके पास जो सीटें थीं वही हैं. केवल लखनऊ में बदलाव हुआ है. 

उन्होंने कहा कि 6 जगह बीजेपी जीती है. बीजेपी पिछली बार ही इस चुनाव में आई है. हालांकि, हम लोग और बेहतर कर सकते थे. उन्होंने बताया कि हम हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं. दयाशंकर सिंह ने कहा कि सपा गोरखपुर में कहां गायब हो गई, तीसरे-चौथे नंबर पर चली गई.

गोरखपुर में सपा के धांधली के आरोपों पर उन्होंने कहा कि सपा ने पहले से ही सोच रखा था कि हार जाएंगे तो धांधली का आरोप लगाएंगे. अब कम से कम यह तो बोल दें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है.

सम्बंधित ख़बरें

Pilibhit Elephant Terror
यूपी के पीलीभीत में जंगली हाथी ने मचाया आतंक
4 state mlc election result
यूपी-बिहार-महाराष्ट्र-कर्नाटक... 28 सीटों की विनर लिस्ट, किसे नफा-किसे नुकसान?
20 से ज्यादा IPS अफसर भी आ सकते हैं दायरे में. (Photo: Representational)
यूपी में चुनाव से पहले 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के तबादले की तैयारी!
सीएम योगी ने बताया कैसे बदली प्रदेश की तस्वीर
यूपी में 10 एक्सप्रेसवे से 7 शहरों में मेट्रो तक, सीएम योगी ने बताया कैसे बदला राज्य
गोरखपुर में रेस्टोरेंट चलाती हैं फिलीपींस की जुजेला. (Photo: ITG)
फिलीपींस की जुजेला गोरखपुर में चलाती हैं रेस्टोरेंट, पति के लिए रखती हैं व्रत

यह भी पढ़ें: 'चार राज्यों में बैलेट पेपर से हुए MLC चुनाव, कांग्रेस कितनी सीटें जीती?' नतीजों के बाद PM नरेंद्र मोदी का तंज

कांग्रेस के शून्य पर रहने और सीट शेयरिंग पर असर पर उन्होंने कहा, 'कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है. समाजवादी पार्टी भी अपने सिद्धांतों से भटकी हुई है. समाजवादी पार्टी की स्थापना ही कांग्रेस के खिलाफ हुई थी, कांग्रेस के लोगों ने मुलायम सिंह यादव को जेल में बंद किया था और आज वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समझौता कर रही है.'

Advertisement

बीजेपी कार्यसमिति की बैठक और अमित शाह के आगमन को लेकर दयाशंकर सिंह ने कहा कि अमित शाह का हर दौरा बहुत अहम होता है. पार्टी और देश के लिए उनका हर मूवमेंट बेहद खास होता है. सभी कार्यकर्ताओं को हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हम लोग उसी के मुताबिक काम करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Silver Price Crash: करवाचौथ के दिन चांदी में बड़ी गिरावट, झटके में ₹2600 सस्ती, जानें सोने का भाव |
    Karwa Chauth 2026: भज्जी-गीता बसरा की शादी के 11 साल पूरे, करवाचौथ पर मेहंदी लगाकर सजी-संवरी एक्ट्रेस |
    Tata ग्रुप की 6 कंपनियों के बोर्ड से हटेंगे नोएल टाटा? क्यों हो रही ये चर्चा |
    किंग कोहली का फोटो देख 'नकली व‍िराट' ने तोड़ा करवा चौथ का व्रत, देखें VIDEO |
    हरदीप पुरी को दोबारा उम्मीदवार बनाने में देरी क्यों? पवन खेड़ा का बीजेपी से सवाल |
    5 ट्रेडिशनल आउटफिट्स, जिन्हें Gen Z दे रही हैं मॉडर्न ट्विस्ट |
    Gift Deed या Will: बच्चों के नाम घर अभी कर दें या बाद के लिए छोड़ें? जानें, किसमें है ज्यादा फायदा |
    इजरायली पुलिस ने खारिज किया नेतन्याहू की पार्टी का दावा, कहा- अरब पार्टियों की धांधली के सबूत नहीं |
    बिना नोटिस छोड़ दी नौकरी, झारखंड का युवा 4 महीने से UAE की जेल में बंद |
    Arjun Bijlani Farmhouse Tour: गेट पर रखे पंचमुखी हनुमान, प्राइवेट पूल-माउंटेन व्यू, अर्जुन ने खुद सजाया 'व्हाइट हाउस'
    Advertisement