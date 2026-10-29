3 कैमरे 200MP के, बैटरी 8000mAh और कीमत 2 लाख रुपये, OPPO के नए फोन की बिक्री शुरू

OPPO Find X10 और Find X10 Pro Max की भारत में बिक्री आज यानी 29 अक्टूबर से शुरू हो गई है. इन फोन की सबसे बड़ी खासियत इनका कैमरा सेटअप है. महंगे मॉडल में पीछे तीन कैमरे हैं और तीनों 200 मेगापिक्सल के हैं. साथ ही फोन में 8000mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई है.

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लेकिन इन फोन को खरीदने के लिए आपको अच्छी-खासी रकम खर्च करनी होगी. OPPO Find X10 की शुरुआती कीमत 1,39,999 रुपये है, जबकि Find X10 Pro Max की कीमत 1,99,999 रुपये रखी गई है. ऐसे में सवाल है कि इन फोन में ऐसा क्या खास है, जो इन्हें प्रीमियम सेगमेंट में खड़ा करता है.

OPPO Find X10 और Pro Max की कीमत कितनी है?

OPPO Find X10 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 1,39,999 रुपये है. इसका 12GB रैम और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 1,69,999 रुपये में मिलता है.

वहीं, OPPO Find X10 Pro Max भारत में 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ आया है. इसकी कीमत 1,99,999 रुपये है. यह फोन लूना व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे रंग में उपलब्ध है. स्टैंडर्ड मॉडल ग्लेशियर ब्लू, ग्लो कोरल और मिस्ट ग्रे रंग में खरीदा जा सकता है.

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दोनों फोन OPPO की वेबसाइट के अलावा Amazon, Flipkart और चुनिंदा रिटेल स्टोर पर उपलब्ध हैं.

खरीदने पर कितनी बचत हो सकती है?

पहली सेल के दौरान कंपनी ने कुछ बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी दिए हैं. चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर 30,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक, पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 8,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा फायदा और आसान EMI का विकल्प मिल सकता है.

हालांकि, ये ऑफर हर कस्टमर या हर पेमेंट के तरीके पर लागू हों, यह जरूरी नहीं है. खरीदने से पहले रिलेटेड वेबसाइट पर ऑफर की शर्तें जरूर देख लें.

Find X10 Pro Max में तीन 200MP कैमरे

इस फोन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका कैमरा सिस्टम है. OPPO Find X10 Pro Max में पीछे तीन 200 मेगापिक्सल कैमरे दिए गए हैं. इनमें मेन कैमरा, अल्ट्रा-वाइड कैमरा और टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं.

मेन कैमरे का इस्तेमाल सामान्य तस्वीरें लेने के लिए किया जा सकता है. अल्ट्रा-वाइड कैमरा बड़े सीन, ग्रुप फोटो और लैंडस्केप कैप्चर करने में काम आता है. वहीं, टेलीफोटो कैमरा दूर की चीजों को करीब से शूट करने में मदद करता है. इसमें 3 गुना ऑप्टिकल जूम मिलता है.

फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है. वीडियो बनाने वालों के लिए इसमें 8K रिजॉल्यूशन पर 30 फ्रेम प्रति सेकेंड तक रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया गया है. कंपनी ने वीडियो के लिए Dolby Vision और दूसरे एडवांस्ड फीचर्स भी शामिल किए हैं.

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8000mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग

आजकल फोन पर वीडियो देखना, गेम खेलना और कैमरे का इस्तेमाल करना बैटरी की ज्यादा खपत करता है. OPPO ने Find X10 सीरीज में 8000mAh की बैटरी दी है. कंपनी के मुताबिक, दोनों फोन 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं.

इतनी बड़ी बैटरी लंबे समय तक फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए फायदेमंद हो सकती है. लेकिन असल बैटरी बैकअप इस बात पर निर्भर करेगा कि फोन का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है. लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग या गेमिंग करने पर बैटरी की खपत सामान्य इस्तेमाल से ज्यादा हो सकती है.

प्रोसेसर और डिस्प्ले में भी बड़ा अंतर

OPPO Find X10 में MediaTek Dimensity 9600M प्रोसेसर दिया गया है, जबकि Find X10 Pro Max में Dimensity 9600 Pro चिपसेट मिलता है. प्रो मॉडल में 6.78 इंच का डिस्प्ले है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में 6.59 इंच की स्क्रीन मिलती है.

दोनों फोन में 144Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट है. इससे सपोर्ट करने वाले गेम और ऐप में स्क्रीन पर मूवमेंट ज्यादा स्मूद दिख सकता है. दोनों फोन ColorOS 17 पर चलते हैं और इनमें AI से जुड़े फीचर्स भी दिए गए हैं.

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