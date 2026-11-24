बिहार के मोकामा विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी को लेकर तैयारियां इन दिनों चर्चा में हैं. 25 नवंबर को पटना जिले के पैतृक गांव लदवां में होने वाली इस शादी के इंतजाम से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. शादी की भव्य तैयारियां देखकर लोग भी हैरान हैं. सोशल मीडिया पर इस तैयारी को देखकर लोग कह रहे हैं ऐसे इवेंट कम दिखते हैं.

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शादी के लिए करीब 10 बीघे जमीन में बड़ा पंडाल तैयार किया गया है. समारोह को खास बनाने के लिए घुड़दौड़ का भी इंतजाम किया गया है. इसके लिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली समेत अलग-अलग जगहों से घोड़े लाए गए हैं. घुड़दौड़ के विजेता को नई महिंद्रा थार देने की बात सामने आई है.

दूल्हे के लिए करोड़ों की कार

शादी के इंतजाम में दूल्हे के लिए भी खास तैयारी की गई है. जानकारी के मुताबिक, दूल्हे के लिए करीब 3 करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर कार रखी गई है. शादी के भव्य इंतजाम से जुड़े वीडियो में बड़े पंडाल और अलग-अलग तैयारियां नजर आ रही हैं.

5 लाख मेहमानों के आने का दावा

शादी में बड़ी संख्या में मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है. आयोजन से जुड़े दावों के मुताबिक करीब 5 लाख मेहमानों के लिए इंतजाम किए गए हैं. मेहमानों के लिए करीब 150 तरह के व्यंजन तैयार किए जाने की बात कही जा रही है. वहीं, रातभर मिठाइयां तैयार करने के लिए सैकड़ों कारीगर भी काम में जुटे हैं.

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बारिश ने बढ़ाई थी परेशानी

शादी की तैयारियों के बीच बारिश ने भी आयोजकों की मुश्किल बढ़ाई थी. बड़े इलाके में लगाए गए पंडाल में पानी भरने के बाद उसे निकालने का काम किया गया. मौसम साफ होने के बाद तैयारियों ने फिर रफ्तार पकड़ ली.

Former Bihar MLA Anant Singh is organising a grand wedding for his daughter Shivangi, scheduled for November 25. The celebrations include a reported Rs 3-crore Land Rover Defender gifted to the groom, a horse race with a Mahindra Thar for the winner, and a feast featuring over 150 dishes for an expected five lakh guests. More than 500 cooks are involved in the food preparations, while unseasonal rain has disrupted arrangements at the venue. #AnantSingh #Bihar #ShivangiSingh #IndiaTodaySocial — IndiaToday (@IndiaToday) November 24, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे VIDEO

शिवांगी सिंह की शादी से जुड़े इंतजाम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं. इनमें विशाल पंडाल, घुड़दौड़ की तैयारी और शादी के लिए किए जा रहे दूसरे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं. शादी की भव्यता और बड़े स्तर पर की जा रही तैयारियों ने इसे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना दिया है.

शिवांगी सिंह की शादी 25 नवंबर को होने वाली है. शादी से पहले जिस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, उन्हें देखकर साफ है कि समारोह को बेहद भव्य बनाने की तैयारी है.

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