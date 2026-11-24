Gujrati Style Baingan Raita: दाल और सब्जी के साथ अगर रायता मिल जाए तो खाने का मजा दोगुना हो जाता है. रायता खाने का स्वाद भी बढ़ाता है और खाने के साथ दही से डाइजेशन भी बेहतर रहता है इसलिए लोग अपनी थाली में रोटी, सब्जी, और दाल-चावल के साथ रायता जरूर शामिल करते हैं. अक्सर लोग खीरे, बूंदी और लौकी का रायता बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी बैंगन का रायता खाया है,जिसे बनाना बहुत आसान है और उसका स्वाद भी लाजवाब होता है.

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हाल ही में फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ सिंगर ध्वनि भानुशाली के घर पहुंची.जिसकी झलक उनके लेटेस्ट व्लॉग में देखने को मिली, जिसमें सिंगर की मम्मी ने फराह के लिए खास बैंगन का रायता बनाया. गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बैंगन का रायता बनाया जाता है, जिसे आप भी अपने घर पर झटपट बना सकते हैं. आइए ध्वनि की मम्मी के आसान रेसिपी जानते हैं.

बैंगन के रायते के लिए सामग्री

बैंगन: 1 बड़ा

दही: 1.5 कप

लहसुन: 4-5 कलियां

हरी मिर्च: 1-2 (बारीक कटी हुई)

हरा धनिया: 2 बड़े चम्मच (बारीक कटा हुआ)

स्वादानुसार नमक

चीनी: 1 चुटकी

राई- आधा चम्मच

मेथी-आधा चम्मच

बैंगन का रायता बनाने का आसान तरीका

बैंगन को पानी से धोने के बाद उसको टुकड़ों में काट लेंगे. फिर पैन में हल्का तेल गर्म करेंगे और उसमें बैंगन और हल्का नमक डालकर उसको नरम होने तक पका लेंगे. उसके बाद राई और मेथी को भूनने के बाद पीसकर उसका पाउडर बना लेंगे.

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यही मसाला रायते में असली गुजराती स्वाद देता है. अब बैंगन को एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसमें कद्दूकस किया लहसुन और हरी मिर्च बारीक काटकर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे.उसके बाद बैंगन में दही और मेथी-राई का मसाला मिला देंगे और उसके बाद आखिर में हरा धनिया काटकर गार्निश कर देंगे.

बैंगन का रायता बनाने के लिए आपको बैंगन का छिलका भी निकालने की जरूरत नहीं होती है, छिलके के साथ ही आप बैंगन को पका सकते हैं. छिलकों से भी रायते टेस्टी लगता है.

इस तरीके से करें सर्व

बैंगन का रायता आप थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं या फिर बनाते ही इसको सर्व कर दें. बैंगन का रायता सुनकर भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन इसका स्वाद काफी अलग और अच्छा होता है. अगर आपका बैंगन की सब्जी और भर्ता खाने का मन ना हो तो आप रोटी के साथ इसका रायता बनाकर भी खा सकते हैं.

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