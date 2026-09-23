Kark Tarot Rashifal 23 September 2026: जिद व अहंकार में नहीं आएंगे, कारोबार प्रभावी बना रहेगा

कर्क

ऐट आफ पेंटाकल्स

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आज का दिन आप के लिए कार्यों में नियमितता बढ़ाने और जिम्मेदारियों को पूरा करने पर जोर देने का संकेतक है. जरूरी सूचनाओं पर ध्यान देंगे. विभिन्न कार्यों को समय से पूरा करेंगे. सबंधों के बेहतर इस्तेमाल में विश्वास बनाए रखेंगे. कारोबारी प्रभावशीलता बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक औरों से आगे बनाए रखेगा. व्यवस्था के प्रति सहजता बढ़ाएंगे.

व्यावसाियक परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. व्यवहार आकर्षक रहेगा. घर में सबके साथ यादगार पल बिताएंगे. संपर्क संवाद का लाभ मिलेगा. निजी मामलों पर दखल बढ़ाएंगे. शुभता का संचार रहेगा. वादा पूरा करने में आगे रहेंगे. कामकाज में वांछित परिणाम पाएंगे. जिद व अहंकार में नहीं आएंगे.

स्वास्थ्य: व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार आएगा. रोग दोष पर नियंत्रण बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार प्रभावी बना रहेगा. कार्यक्षेत्र बढ़ाएंगे. विविध उपलब्धियों को बढावा मिलेगा.

रिश्ते: करीबी सहयोगी होंगे. घर में सुख रहेगा. करीबी लोगों से मिठास बनाए रखेंगे.

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