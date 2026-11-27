राजस्थान के जयपुर से सामूहिक आत्महत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कांवटिया अस्पताल से विद्याधर नगर रोड की तरफ एचडीएफसी बैंक के नजदीक स्थित एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बने बंद कमरे से एक ही परिवार के तीन सदस्यों के शव बरामद किए गए हैं.

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जानकारी के मुताबिक, मृतकों में मां, बेटा और बेटी शामिल हैं. घटनास्थल से एक नोट भी मिला है, जिसमें पिन के साथ लिखा गया है, 'मरने का कारण मोबाइल में है.'

वहीं, एक ही घर से तीन लोगों के शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही भट्टा बस्ती थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची.

पुलिस ने सुसाइड नोट और घटनास्थल से मिले मोबाइल फोन को जांच के लिए जब्त कर लिया है. सभी मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. मामले में अधिक जानकारी का इंतजार है.

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

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