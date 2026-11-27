ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है. इन दोनों ग्रहों की चाल में बदलाव को महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना माना जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर पड़ सकता है. साल 2026 के आखिरी महीने में राहु और केतु एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. इस दौरान राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु सिंह राशि छोड़कर कर्क में आ जाएंगे. करीब 18 महीने तक दोनों ग्रह इसी स्थिति में रहेंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस गोचर से कुछ राशियों के लिए तरक्की और आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं, जबकि कुछ जातकों को फैसले लेते समय सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं राहु-केतु का गोचर कब होगा और किन राशियों के लिए यह अनुकूल रह सकता है.

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राहु-केतु का राशि परिवर्तन कब होगा?

मीन नोड यानी औसत गणना पद्धति के अनुसार, 5 दिसंबर 2026 को शनिवार की रात 10 बजकर 32 मिनट पर राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे.

- राहु का गोचर: कुंभ राशि से मकर राशि में

- केतु का गोचर: सिंह राशि से कर्क राशि में

- गोचर की अवधि: लगभग 18 महीने

- अगला राशि परिवर्तन: 24 जून 2028

इस दौरान राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में रहेंगे. ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ पंचांगों में राहु-केतु के गोचर की तारीख 25 नवंबर भी बताई गई है. ऐसा ट्रू नोड यानी वास्तविक स्थिति और मीन नोड यानी औसत स्थिति की अलग-अलग गणना के कारण है. यहां 5 दिसंबर की तारीख औसत गणना पद्धति के आधार पर दी गई है.

राहु-केतु के गोचर से इन 6 राशियों को मिल सकता है लाभ

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, राहु और केतु का गोचर कुछ राशियों के लिए अनुकूल परिणाम दे सकता है. खासतौर पर चंद्र राशि से तीसरे, छठे और ग्यारहवें भाव में इन ग्रहों की स्थिति को शुभ फल देने वाला माना जाता है.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर अनुकूल रह सकता है. रुके हुए कामों में गति आने की संभावना है. नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं. विदेश से जुड़े कामों में भी लाभ के संकेत मिल सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी होगा.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए राहु का छठे भाव में गोचर प्रतियोगिता और नौकरी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है. विरोधियों पर बढ़त मिल सकती है और लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान निकल सकता है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आय के नए रास्ते खोल सकता है. आमदनी बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं और कामकाज में प्रगति देखने को मिल सकती है. निवेश से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा. जल्दबाजी में किसी को पैसा उधार देने से बचें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का तीसरे भाव में गोचर साहस और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है. इस दौरान नए लोगों से संपर्क बन सकते हैं. कारोबार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. नौकरी में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है. हालांकि, किसी भी काम में जल्दबाजी से बचना होगा.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु का छठे भाव में गोचर विरोधियों और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में राहत दे सकता है. कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ सकती है. पुराने विवाद सुलझाने के अवसर मिल सकते हैं. खर्च और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए राहु का ग्यारहवें भाव में गोचर लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है. नौकरी में तरक्की, वेतन वृद्धि या नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बन सकती है. कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं. लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद भी बन सकती है.



बाकी राशियों पर कैसा रहेगा राहु-केतु गोचर का असर?

राहु-केतु का यह राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग परिणाम देने वाला माना जाता है. ज्योतिषीय दृष्टि से बाकी राशियों को इन विषयों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

- मेष: करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. घर-परिवार से जुड़े मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा.

- मिथुन: आर्थिक लेन-देन और अचानक आने वाले खर्चों को लेकर सतर्क रहें. निवेश में जल्दबाजी न करें.

- कर्क: रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में स्पष्टता बनाए रखें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें.

- तुला: घर-परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पड़ सकती है. संपत्ति से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें.

- धनु: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें. परिवार में बातचीत के दौरान वाणी पर संयम रखना बेहतर होगा.

- मकर: राहु आपकी राशि में प्रवेश करेंगे. महत्वाकांक्षा और काम के प्रति उत्साह बढ़ सकता है, लेकिन स्वास्थ्य और निजी रिश्तों को नजरअंदाज न करें.

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राहु और केतु का ज्योतिष में क्या है महत्व?

वैदिक ज्योतिष में राहु को महत्वाकांक्षा, इच्छाओं, भौतिक सुख-सुविधाओं, भ्रम और अचानक होने वाले बदलावों से जोड़कर देखा जाता है. वहीं केतु को आध्यात्मिकता, वैराग्य, आत्मचिंतन और पुराने कर्मों का कारक माना जाता है.

राहु और केतु हमेशा एक-दूसरे से सातवें स्थान पर यानी 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं. ज्योतिषीय गणना में इनकी चाल उलटी मानी जाती है और ये लगभग 18 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं. यही वजह है कि इनके गोचर का प्रभाव लंबे समय तक रहने की मान्यता है.

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