बसपा की अहम बैठक आज, ईशान आनंद को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, मायावती करेंगी नेताओं से मंथन

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की आज लखनऊ में अहम बैठक होने जा रही है. बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगी. बैठक प्रदेश मुख्यालय में होगी. इसमें सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे.

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बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है. संगठन को मजबूत करने को लेकर भी मंथन होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों के चयन और बदलते राजनीतिक माहौल पर भी बातचीत होने की संभावना है.

ईशान आनंद को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी

इस बैठक में मायावती के भतीजे ईशान आनंद को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है. माना जा रहा है कि उन्हें पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है. इससे पहले ईशान को मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाया गया था. हालांकि, कुछ समय बाद उन्हें इस जिम्मेदारी से हटा दिया गया था.

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अब पार्टी में उन्हें फिर से बड़ी भूमिका दिए जाने की चर्चा है. बुधवार की बैठक में इस पर फैसला होने की संभावना जताई जा रही है.

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मायावती ने पहले ईशान आनंद को पार्टी में आगे बढ़ाने की घोषणा की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया था. परिवार में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच मायावती ने आकाश और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया था. इसके बाद ईशान की भूमिका को लेकर भी स्थिति बदल गई थी. अब एक बार फिर उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा शुरू हो गई है.

चुनावी तैयारियों पर भी होगी चर्चा

बसपा की यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी है. मायावती संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगी. बैठक में प्रदेश स्तर पर संगठन की स्थिति की भी समीक्षा हो सकती है. संभावित उम्मीदवारों को लेकर भी नेताओं से फीडबैक लिया जा सकता है. इसके साथ ही मौजूदा राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा होगी.

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ईशान आनंद को नई जिम्मेदारी मिलती है या नहीं, इस पर सभी की नजर रहेगी. बैठक के बाद पार्टी संगठन में उनकी भूमिका को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है.



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