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'गुंडागर्दी करने वाला जेल जाएगा या जहन्नुम...', कैराना का जिक्र कर बोले CM योगी

मथुरा में आयोजित पंचायत आजतक में सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों ने फिर से कैराना में दुस्साहस किया था, आपने देखा होगा, अन्य जगह जैसा अपराध किया था, वैसा ही यूपी में करना चाहते थे. वे गलतफहमी के शिकार ये, ये यूपी है, नए दौर का यूपी है. ये बोलता नहीं है परिणाम देता है.

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CM योगी ने अपराध के प्रति अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है. (Photo: ITG)
CM योगी ने अपराध के प्रति अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई है. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कैराना का उदाहरण याद कर लो, अगर उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की तो बुरा हश्र होगा. ब्रज भूमि मथुरा में आयोजित पंचायत आजतक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि आज का उत्तर प्रदेश चुनौती से भागता नहीं. उन चुनौतियों में. संभावनाएं देखता है और उन संभावनाओं को समाधान तक पहुंचा करके सफलता के नित नए प्रतिमान स्थापित करता है. 

पिछली सरकारों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग चुनौती से चुनौती को समस्या मानते थे.  उन्होंने उत्तर प्रदेश को कर्फ्यूग्रस्त बनाया था. दंगाग्रस्त बनाया था. अराजक बनाया था. उपद्रव बनाया. उपद्रव प्रदेश में बदल दिया था. 

सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में सब चंगा है. 

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उत्तर प्रदेश में कानून का राज की चर्चा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कानून का राज क्या होता है ये कैराना की उस बेटी से पूछा जाना चाहिए जिसने अपने बचपन में अपने पिता को खोया है, कौन पूछ सकता है उन लोगों से. इसलिए सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है. अगर बेटी की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया है, तो उसे जेल या जहन्नुम में से एक जगह पहुंचाना होगा, क्योंकि वो उसका हकदार है. क्योंकि उसका जुर्म किसी अपराध से बड़ा अपराध है. इसलिए सरकार ने उस अपराध को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया है. 

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सीएम योगी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कैराना में पलायन नहीं है. कुछ लोगों ने अभी दुस्साहस किया था, आपने देखा होगा, अन्य जगह जैसा अपराध किया था, वैसा ही यूपी में करना चाहते थे. वे गलतफहमी के शिकार ये, ये यूपी है, नए दौर का यूपी है. ये बोलता नहीं है परिणाम देता है. कोई ताकत आजमाकर देखेगा तो उसकी ताकत को चकनाचूर करके रख देगा यूपी. उत्तर प्रदेश पीछे हटने वाला नहीं है. 

सीएम आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यूपी हर एंटी सोशल तत्व को जवाब देने की सामर्थ्य रखता है. कुछ लोगों ने हाल ही में जुर्रत की थी हाल ही में उसी कैराना की भूमि पर, उन्हें उसका जवाब मिल चुका है, इससे भी बड़ा जवाब मिलेगा. और फिर मैं आश्वस्त करता हूं यूपी आज सुरक्षित है, सुशासन के आनंद का अनुभव कर रहा है. 

सीएम योगी ने कहा कि 2027 बीजेपी यूपी में धमाकेदार तरीके से सरकार बनाएगी. 

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